dnes 13. februára 2026 o 8:57
Sofia Angušová

Pokémon Go mal PokéStop na Epsteinovom ostrove. Hráči nechápu, ako sa tam dostal

Pokémon Go mal PokéStop na Epsteinovom ostrove. Hráči nechápu, ako sa tam dostal
Hra Pokémon Go sa opäť ocitla v centre pozornosti. Tentoraz však pre kontroverznú hernú zastávku, ktorá sa objavila na neslávne známom ostrove Little Saint James. Ide o ostrov, ktorý sa spája s prípadom Jeffreyho Epsteina.

Pokémoni zažili v roku 2016 masívny boom, a hoci po rokoch prirodzene stratili časť hypeu, hra má stále aktívnu komunitu. Aj o desať rokov totiž hra od Nianticu stále funguje a dostáva aktualizácie. Hráči si však teraz všimli detail, ktorý ich zarazil a otvoril niekoľko otázok, píše Forbes.

Na mape sa totiž nachádzala zastávka s názvom „Sun Dial“, umiestnená na ostrove Little Saint James v Amerických Panenských ostrovoch. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o miesto, ktoré je dlhodobo spájané s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Celú kauzu Jeffreyho Epsteina vysvetľujeme tu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa HIDDEN® (@hidden.ny)

Podľa dostupných informácií sa mal spomínaný PokéStop do hry dostať niekedy okolo rokov 2020 až 2021. Zastávka mala byť naviazaná na veľké slnečné hodiny, ktoré sa na ostrove skutočne nachádzajú. Tieto hodiny sa v minulosti objavili aj na záberoch z dronu. Hoci v hre sa na tomto mieste objavovali len bežní pokémoni a nič špeciálne, samotná existencia PokéStopu na takejto lokalite mnohých zaskočila, informuje Unilad.

Na sociálnych sieťach sa okamžite rozbehla diskusia. Niektorí sa pýtali, kto mohol takúto zastávku pridať, keďže proces jej schvaľovania má svoje pravidlá. Iní zas pripomínali, že existujú spôsoby, ako sa dá hra oklamať a virtuálne sa „presunúť“ kamkoľvek na svete. Niantic medzičasom potvrdil, že zastávka bola zo systému odstránená.

