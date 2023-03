Na Slovensku opäť prerazil trend Pokémon kartičiek. Niektoré sa dajú predať za desaťtisíce

Mnoho bývalých fanúšikov pokémonov objavilo karty z detstva počas pandémie koronavírusu. Archívny nerozbalený balík dnes môžeš predať za stovky až tisíce eur.

Pokémon karty vznikli už v roku 1996. Ich prví fanúšikovia tak už môžu mať školopovinné deti, ktoré po svojej osi opäť objavujú čaro paralelného vesmíru obývaného milými farebnými tvormi. Biotop 151 druhov pokémonov sa za vyše dve dekády rozrástol na 1 008 „potvoriek“ a rôznych kariet je dnes už neuveriteľných 13 432.

Na pultoch špecializovaných predajní sa v štartovacích súboroch so železnou pravdepodobnosťou objavujú stále nové balíky. Pokémon Company vydá za jediný rok až 4 rôzne edície nových 250 kariet.

Mnohí ľudia však napriek dlhovekosti pokémonov vôbec netušia, že ide o karty určené na spoločenskú hru. „Je to škoda, ide o prekrásnu hru,“ povzdychne si hráč a zberateľ Jakub, ktorý spolu s kolegami učí pravidlá v bratislavských priestoroch IHRYska.

Portfólio pokémonských produktov je na prvý pohľad takmer nekonečné. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Devätnásťročný hráč počíta podobne ako mnohí aktívni zberatelia svoje kartičky na desaťtisíce. Okrem perfekcionizmu a prestíže v komunite ho čiastočne láka aj hustle. Na celosvetovom trhu s pokémonskými kartami sa netočilo nikdy toľko peňazí.

„Záujem opäť vyletel počas covidu, keď kopa ľudí oprášila karty z detstva. Vďaka boomu sa cena najdrahšej karty vyšplhala na 5,2 milióna dolárov. Svetový trh prešiel transformáciou a aj archívne zatvorené balíčky, ktoré stáli pred pár rokmi 40 eur, dnes stoja niekoľko stoviek. Najdrahší zavretý ,booster‘ sa predáva za 10-tisíc.“ Na porovnanie, nový balík s desiatimi aktuálnymi náhodnými kartami stojí 4,50.

Surfovanie na vlne nostalgie aj mucholapka na peniaze rodičov

Ešte pred pandémiou sa japonský fenomén vrátil do stredobodu mainstreamovej pozornosti v roku 2016 spustením mimoriadne populárnej hry Pokémon Go. Hra pre smartfóny nasadla na vlnu nostalgie a do ulíc vyhnala množstvo lovuchtivých hráčov. Mnohí rodičia vytiahli svoje staré karty a ich deti sa začali dožadovať vlastných. „Hrať sa pokémon už nebolo hanbou a imidžu pokémonov pomohol aj prienik e-športov do médií,“ hodnotí načasovanie Paťo.

Jakub vníma karty aj ako investičnú príležitosť. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Prekvapujúcu mobilizačnú rolu zohrala na Slovensku v roku 2021 aj Billa, ktorá v rámci vernostného programu odmieňala nákupy 10-kartovými balíčkami. „Pokémonov vtedy začali vôbec po prvýkrát zbierať možno aj desaťtisíce detí na celom Slovensku. Z týždňa na týždeň mi prišlo na tréning 70 nových detí. Mohli by sme otvoriť tri triedy škôlky,“ spomína dlhoročný fanúšik, hráč a zároveň tréner Matej.

Vrtkavá investičná príležitosť

Karty, samozrejme, nemajú hodnotu samy osebe. Ich cenu určuje ponuka a dopyt na internetových aukciách. Rozhoduje nielen vzácnosť, no aj stav konkrétneho exempláru. Bezkonkurenčne najdrahšia karta je najlepšie zachovaná limitka Pikachu Illustrator z roku 1998, ktorých vyšlo dovedna len 10.