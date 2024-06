10 najkrajších bielych tenisiek, s ktorými sa nestratíš v dave. Skús vintage siluety s logom Nike alebo Y2K model Vans

Letná sezóna je ideálny čas na nákup bielych vyhotovení. Teraz navyše ušetríš 15 % z ceny.

Každý má svoje obľúbené tenisky – či už ide o bežecké, basketbalové, alebo vintage. Žiadna zbierka však nie je kompletná bez bielych modelov, ktoré predstavujú základ štýlového šatníka. Vďaka univerzálnemu vzhľadu ich môžeš nosiť na stovky rôznych spôsobov a tvojim outfitom dodajú šmrnc.

Bielych tenisiek nikdy nie je dosť, a preto sme pripravili sprievodcu najlepšími modelmi. Či už preferuješ svieže a čisté vyhotovenia, alebo štýly s farebnými prvkami, v dnešnom zozname, ktorý sme vytvorili v spolupráci s online obchodom Footshop, si prídeš na svoje.

Ako bonus so zľavovým kódom 15EXTRAFS ušetríš 15 % z ceny pri nákupe nad 110 eur. Ponuka platí do 30. júna.

Ak hľadáš limitované módne kúsky vrátane tenisiek, ktoré sú už vypredané v klasických online obchodoch, skontroluj REFRESHER Market . Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov.

Nike Field General 82 SP – 99,99 €

Tenisky, ktoré spoločnosť Nike vydala pre hviezdy amerického futbalu v roku 1982, sú späť na scéne a spôsobujú rozruch medzi milovníkmi vintage siluet aj mladými ľuďmi so zmyslom pre originálny štýl.

Po ukážkových štýloch s podpisom high end odevnej značky BODE je tentoraz k dispozícii minimalistická biela verzia so zvrškom z kože a priedušnej textílie. Oranžová medzipodrážka je priamym návratom k verzii z 80. rokov a obuvi pridáva na sexepíle. Cena je rovných 100 eur. Ak ťa už omrzeli Samby, môže ísť o zaujímavú alternatívu.

K populárnej estetike Y2K neodmysliteľne patria aj mohutné skateboardové tenisky. Modelový rad Vans Hylane je upravenou verziou siluety Upland z roku 1999 a má pravý retrovibe z prelomu tisícročí.

Dominantnými prvkami sú vyšité podpisy značky, lesklý bočný pruh, mäkký jazyk a v neposlednom rade odolná gumová podrážka. Tenisky Vans Hylane perfektne transformujú estetiku starej školy do moderného šatníka. Cena na úrovni 100 eur je znesiteľná aj pre študentov.

Adidas Response CL – 120 €

Spoločnosť Adidas má vo svojom portfóliu množstvo ikonických tenisiek, ktoré dlhý čas čakali uschované v archívoch, aby následne ovládli ulice. Medzi novšie trendy patrí bežecká silueta Response CL, ktorú si obľúbili celebrity vrátane Bad Bunnyho (portorický interpret vytvoril vlastnú verziu, pozn. redakcie) či speváčky Karol G.

Nižšie nájdeš minimalistickú bielu verziu s jemnými sivými detailmi. Ich ľahká konštrukcia s koženými prekrytiami a so sieťovinovými panelmi je ako stvorená na letnú sezónu.

Adidas Originals Samba OG – 120 €

Tenisky Adidas Originals Samba sme už rozobrali z každej strany, ale keďže ich sláva nie je ešte ani zďaleka na konci, vedenie spoločnosti predstavuje ďalší atraktívny variant v OG tvare.

Dizajnérsky tím Adidas tentoraz stavil na jednoduchú schému s dominantnou bielou v podobe koženého základu, ktorú dopĺňa béžový špic zo semišu, krémové prúžky s čiernymi detailmi a charakteristická gumová podrážka. Vybehni v tomto fresh kúsku do ulíc a uvidíš, že všetky oči budú na tebe. Cena je 120 eur.

Adidas Originals Stan Smith Lux – 130 €

Model Adidas Originals Stan Smith Lux je oslavou kultovej klasiky, ktorú nosil na tenisových kurtoch Stan Smith. Tenisky sú vyrobené z pevnej a odolnej kože, pričom každý ich detail je navrhnutý tak, aby podčiarkoval dlhovekosť a luxus.

Všetko od preložených okrajov až po zosilnené prešívanie je navrhnuté tak, aby obuv vydržala dlhé roky. Nechýba im ani gumová podrážka odolná proti oderu, ktorá zvládne každodenné nosenie. Tmavočervený detail v podobe panelu s logom na päte je sladkou bodkou na skvelom dizajne.

New Balance 302 – 130 €

V cenovej kategórii do 130 eur nájdeš aj modelový rad New Balance 302, ktorý je pre nás synonymom nadčasovej mestskej obuvi. Tenisky sú postavené na signifikantnej vysokej platforme a prinášajú čistý vzhľad s ľahkým nádychom retra, ktorý ľahko zladíš s džínsami, so šortkami aj šatami v prípade žien.

Jediné, na čo musíš dať pozor, je, nech ti na ich biely kožený zvršok nekvapne káva pri prechádzke mestom.

Nike Air Peg 2K5 – 143,99 €

Pridaj ikonickej bežeckej obuvi štipku retroštýlu, veľa pohodlia, atraktívnu farebnú kombináciu a vzniknú tenisky Nike Air Peg 2K5, ktoré nájdeš v ponuke online obchodu Footshop.

Nová verzia v bielo-čiernej schéme má vzhľad inšpirovaný klasickými bežeckými štýlmi Nike Air Pegasus z 80. rokov minulého storočia a disponuje priedušným zvrškom z ľahkej sieťoviny s odolnými koženými prekrytiami. Model Nike Air Peg 2K5 bude ozdobou na polici tvojich obľúbených každodenných tenisiek. Vďaka zľave ich kúpiš za menej ako 145 eur vrátane doručenia.

New Balance 1906 – 170 €

Ak si fanúšikom tenisiek s charakteristickým podpisom New Balance, máme pre teba pripravený ešte jeden tip – modelový rad s označením 1906 v schéme s podtitulom „Sea Salt“, ktorý je pokrytý motívom čiernych bodiek.

Silueta si získala popularitu vďaka svojej sofistikovanej vintage estetike a pohodliu, ktoré poskytuje vďaka technológiám ako N–Durance alebo N–Ergy pre mäkší došľap či návrat energie. Tenisky New Balance 1906 môžeš mať v zbierke za 170 eur. Tento štýl určite neuvidíš na každom, na to sa môžeš spoľahnúť.

Asics Gel-Terrain x Comme des Garçons – 170 €

Medzi najlepšie novinky v ponuke online obchodu Footshop patrí silueta Asics Gel-Terrain v monochromatickej úprave od módneho domu Comme des Garçons.

Hlavnou myšlienkou dizajnérskeho tímu bolo zdôrazniť kľúčové detaily modelu – od odpruženia Flytefoam až po špeciálny systém šnurovania s gombíkom. Tónovaný branding nájdeš na jazyku, podrážke aj z bočných strán. Biela schéma podčiarkuje luxusný vzhľad so športovým nádychom, v ktorom zvládneš prejsť celý New York bez bolesti.

A Bathing Ape Bape Sta 2 M2 – 299 €

Niektoré tenisky získali časom status legendy a model A Bathing Ape Bape Sta je určite v zozname. Tento štýl má na bočnej časti zväčšené logo STA, ktoré je symbolom inovácií a ambícií japonskej streetwearovej značky.

Pri zachovaní klasických prvkov, ako je napríklad perforovaný špic, šnurovacie kovanie so striebornou hlavou opice a zvršku z prvotriednej kože, sú tenisky A Bathing Ape Bape Sta 2 M2 ďalším prírastkom do bohatého dedičstva spoločnosti, ktorú založil Nigo v roku 1994.

Ak je pre teba bielo-zelený variant príliš odvážny, možno oceníš bielo-čierno schému, ktorá je v predaji za rovnakú cenu.