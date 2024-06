Toto sú najhorúcejšie teniskové trendy z týždňov módy. Siahni po modeloch s podpisom Nike, New Balance či Salomon

Buď fresh a doplň do svojej teniskovej rotácie tieto kúsky.

Luxusné odevné spoločnosti privítali leto novými sezónnymi kolekciami, ktoré majú premiéru na týždňoch módy v známych európskych metropolách. Zatiaľ čo v prvých radoch sedia celebrity, športovci či raperi, v uliciach je množstvo ľudí s vycibreným vkusom, ktorí udávajú trendy, a to aj v rámci obuvi.

Ak chceš udržať krok so svetom módy v najbližších mesiacoch, vyber si niektorý z týchto modelov tenisiek s podpisom značiek ako Nike, New Balance alebo Salomon.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa HYPEBEAST (@hypebeast)

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Základné predplatné je dostupné za 5 eur mesačne. Ak ťa bavia články o trendoch, limitovaných teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Základné predplatné je dostupné za 5 eur mesačne.

Nike Air Force 1 '07 – 104 €

Na úvod zoznamu sme vybrali tenisky, ktoré sú s krátkymi prestávkami v trendoch od roku 1982. Model Nike Air Force 1 môžeš skombinovať na stovky spôsobov a stále vynikne jeho prirodzená krása a nadčasový dizajn, ktorého autorom je Bruce Kilgore.

V uliciach Paríža sme videli túto univerzálnu siluetu v kombinácii s voľnými nohavicami, ktoré prekrývali takmer celé šnurovanie aj swoosh z bočných strán. V ponuke REFRESHER Market nájdeš túto bielu koženú klasiku s perforovaným zvrškom za približne 100 eur. K dispozícii sú mužské aj ženské veľkosti. Dopraj si pohodlie a nesmrteľný štýl pri každom kroku.

Zdroj: REFRESHER Market

Adidas Originals Samba OG – 120 €

Len ťažko by si v súčasnosti hľadal/-a viac trendy športovú obuv, ako sú tenisky Adidas Originals Samba OG, ktoré sa na nás valia z každej strany, ale zatiaľ nás stále bavia.

Vedenie spoločnosti predstavuje jedno skvelé vyhotovenie modelového radu za druhým. Medzi najatraktívnejšie verzie patrí OG silueta v atraktívnej krémovo-čiernej schéme so zlatými fóliovými detailmi a s výrazným štítkom na jazyku. Klasickú kožu dopĺňa ikonický semišový špic a odolná gumová podrážka. Cena je 120 eur vrátane doručenia.

P. S. V zozname nájdeš ešte jeden limitovaný variant tohto teniskového klenotu s 3 prúžkami.

Zdroj: REFRESHER Market

Horúcim produktom medzi módnymi trendsettermi sú aj tenisky s podpisom japonskej značky Asics, pričom najviac hot je modelový rad Gel-Kayano 14.

Ide o modernú bežeckú siluetu, ktorú nebudeš chcieť vymeniť. Dizajnéri zvolili atraktívnu schému krémovej v kombinácii s modrou, so zlatou a s metalickými striebornými prvkami, ktorá je ako stvorená na letnú sezónu.

Ako sme spomenuli v staršom článku, v teniskách s logom Asics budeš hrať najvyššiu módnu ligu. Nepremeškaj správny moment a získaj ich za zvýhodnenú cenu 133,50 eura vrátane doručenia.

Zdroj: REFRESHER Market

Nike Air Max Plus „Light Photography“ – 177 €

Krok správnym smerom urobíš aj kúpou modelu Nike Air Max Plus, ktorý milujú nielen fanúšikovia hudobného žánru grime, ale aj módni nadšenci v svetových metropolách.

Cez REFRESHER Market sme našli verziu s podtitulom „Light Photography“, ktorý je odetý do červenej, oranžovej a žltej farby. Samozrejmosťou sú charakteristické TPU prekrytia, zatiaľ čo celá silueta sedí na bielej medzipodrážke s viditeľnou vzduchovou bublinou pre dokonalé pohodlie. Cena je približne 180 eur.

Zdroj: REFRESHER Market

Salomon XT-6 Advanced – 180 €

Vyzerá to tak, že tenisky s podpisom spoločnosti Salomon budú opäť horúcim hitom v uliciach ako pred niekoľkými sezónami, keď zaplavili Instagram aj všetky metropoly.

Model Salomon XT-6 Advanced prináša sviežosť, pohodlie a modernú outdoorovú estetiku, s ktorou zvládneš aj náročný terén. Biela verzia s priedušným zvrškom, odolnými syntetickými prekrytiami a kontrastným logom značky cez šnurovanie vyzerá božsky. Obuj si tieto tenisky k voľným nohaviciam či šortkám a vyhral/-a si.

Zdroj: REFRESHER Market

New Balance 990v3 „Navy Castlerock“ Made in USA – 210 €

Tenisky New Balance vládnu uliciam nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v Miláne, kde ich fashionisti kombinujú so základnými štýlmi nohavíc. Zvršok týchto prémiových tenisiek je vyrobený zo zmesi semišu a sieťoviny, ktorá poskytuje priedušnosť. Farebná schéma s označením „Navy Castlerock“ v modrých tónoch so sivými prekrytiami dodáva obuvi univerzálny mestský vzhľad.

Či už si kúpiš verziu 990v3 s rukopisom dizajnéra Teddyho Santisa za 210 eur cez REFRESHER Market, alebo siahneš po inom vyhotovení tenisiek New Balance, tento krok určite neoľutuješ.

Zdroj: REFRESHER Market

Nike Air Max Plus „Triple White“ – 222 €

Cool model Nike Air Max Plus prináša späť legendárne tlmenie „Tuned“ Air a energické línie originálnej verzie z roku 1998. V tomto prípade ide o schému s podtitulom „Triple White“, ktorá je zahalená do bieleho zvršku z pružnej a priedušnej textílie, ktorú dopĺňajú kožené prekrytia a syntetické prvky naprieč konštrukciou.

Zdroj: REFRESHER Market

New Balance 990v3 x Patta – 267 €

Pre fanúšikov tenisiek New Balance máme pripravený ešte jeden tip, a to v podobe modelového radu 990v3 v neprehliadnuteľnej úprave od holandskej streetwearovej značky Patta.

Vzhľad obuvi je inšpirovaný stromom, ktorý je poctou surinamským koreňom zakladateľov značky Patta. Klasická, semišovo-sieťovaná konštrukcia zvršku je prezentovaná v jemných hnedých odtieňoch, pričom výrazné časti podpisových prekrytí sú vybavené žiarivou zelenou farbou. Nápis Patta a písmo P poskytujú jemný co-branding okolo päty, zatiaľ čo škvrnitá medzipodrážka dodáva moderné zakončenie.

Zdroj: REFRESHER Market

Nike Hot Step 2 „Total Orange“ x NOCTA – 303 €

Najkrajšie tenisky, ktoré vytvoril raper Drake v spolupráci so značkou Nike. Modelový rad Nike Hot Step 2 vo farebnom vyhotovení „Total Orange“ je pastvou pre oči už z obrovskej diaľky.

Druhá edícia modelového radu Hot Step Terra je inšpirovaná tvarmi bežeckej obuvi a basketbalových tenisiek z 90. rokov a vyznačuje sa objemnou siluetou a plynulými líniami. V žiarivej oranžovej farbe obuv kombinuje priedušnú sieťovinu s prekrytím zo syntetickej kože pre futuristický vzhľad. Chrómové akcenty zdobia mini odznaky Nike a prekrytie TPU v strednej časti chodidla. Logo raperovej odevnej línie NOCTA na jazyku zdôrazňuje exkluzivitu spolupráce.

Zdroj: REFRESHER Market

Adidas Originals Samba „Studded Pack“ x Wales Bonner – 364 €

Záver zoznamu venujeme limitovanému vyhotoveniu tenisiek Adidas Originals Samba, ktoré je dielom návrhárky Wales Bonner. 32-ročná Londýnčanka upravila legendárnu siluetu veľmi originálnym spôsobom, keď na prémiový kožený zvršok umiestnila cvoky namiesto charakteristických prúžkov. Ak chceš vlastniť 1 zo 750 kusov, priprav si približne 360 eur.