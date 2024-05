TOP 10 štýlov ženských tenisiek na letnú sezónu. V kurze sú výrazné farby, vzory a jednoduchosť v spojení s retro bežeckými tvarmi

V týchto modeloch s logom Adidas, Nike alebo New Balance schováš ostatné ženy do vrecka.

Tohtoročným trendom ženských tenisiek dominujú dizajny s množstvom farebných prvkov, výrazných detailov, ale aj jednoduchosť v spojení s retro bežeckými siluetami. Tieto štýly nosia aj hviezdy vo svete módy ako Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Kendall Jenner či influencerka Alicia Roddy.

Po dlhom hľadaní v online obchode Queens sme vybrali TOP 10 štýlov ženských tenisiek na letnú sezónu, spomedzi ktorých si príde na svoje každá žena.

Converse Chuck Taylor All-Star Lift Platform – 94,95 €

Začíname zľahka, a to ikonickými „číňanmi“ Converse Chuck Taylor All-Star v modernej úprave s vysokou platformou, ktorá ti pridá niekoľko centimetrov navyše. Vysoké tenisky sú vyrobené z bieleho plátna, majú charakteristický odznak Converse z vonkajšej strany a stoja na kvalitnej gumovej platforme.

Ak hľadáš obuv, ktorú si môžeš obuť kedykoľvek počas letnej sezóny a ľahko ju zladíš so šortkami, šatami aj sukňou, neváhaj. Nič lepšie v cenovej kategórii do 100 eur nenájdeš.

Zdroj: Queens

Tenisky vo výrazných schémach sú hot a to platí aj v prípade tohto vyhotovenia modelu Nike P-6000, ktorý ponúka pohodlie pod nohami na najvyššej úrovni. Svetlofialový zvršok z priedušnej sieťoviny a kože so sivými prekrytiami zo syntetických tkanín stojí na odolnej a pružnej gumovej podrážke a výsledok stojí za to.

Zdroj: Queens

Adidas Response CL – 117,50 €

Vintage bežecké modely tenisiek patria medzi najväčšie trendy v športovej obuvi, ktorý je obľúbený aj u celebrít vrátane Karol G, Kendall Jenner alebo Hailey Bieber.

Jeden z najlepších štýlov nájdeš v modelovom rade Adidas Response CL. Tenisky sú inšpirované retro bežeckými modelmi éry okolo roku 2000, majú robustnú konštrukciu a vyznačujú sa množstvom vrstiev a detailov, ktoré im dodávajú prémiový autentický vzhľad s neprehliadnuteľným DNA značky Adidas.

V tomto prípade sme vybrali minimalistickú verziu v béžovom vyhotovení zo sieťoviny, ale za pozornosť stojí aj biely variant s veľmi jemnými ružovými prvkami.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Campus 00s – 120 €

Miesto v zozname si našli aj tenisky Adidas Originals Campus 00s. Trend skateboardových chunky tenisiek je stále prítomný a vedenie nemeckej športovej ikony má vo svojom portfóliu tento klenot so širokými šnúrkami. Majú zvršok z prvotriednej kože, mäkkú podšívku a dotvára ich krémová medzipodrážka, ktorá je inšpirovaná dedičstvom basketbalového modelu Campus. Tieto krásky neuvidíš na každom.

Ak je pre teba táto verzia veľmi odvážna, možno ťa osloví svetlozelený pastelový variant, ktorý je lacnejší o 10 eur.

Zdroj: Queens

Nike Dunk Low – 120 €

Štýl Nike Dunk Low má síce najväčší hype za sebou, ale krok vedľa ním neurobíš ani v roku 2024. V online obchode Queens je k dispozícii viacero atraktívnych typov vrátane tohto žlto-bieleho kúska, ktorý je ako stvorený na ktorúkoľvek letnú sezónu.

Nízka verzia ikonických tenisiek je vybavená zvrškom z pružnej kože s perforáciou v oblasti špicu pre lepšiu priedušnosť. Cena je 120 eur a stále je dostupných niekoľko veľkostí.

Zdroj: Queens

Nike Dunk Low (Next Nature) – 120 €

Pri siluete, ktorú dizajnéri spoločnosti Nike vytvorili ako basketbalovú obuv v 80. rokoch minulého storočia, ešte chvíľu zostaneme, a to vďaka vyhotoveniu z udržateľných materiálov.

Nike Dunk Low s označením „Next Nature“ sú zahalené do bielo-zeleného zvršku zo syntetických vlákien, ktoré ponúkajú dokonalú ochranu a zároveň sú šetrnejšie k prírode. Z nášho pohľadu ide o dobrú voľbu za férovú cenu. Ak sa ti páčia, priprav si 120 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Queens

Asics GT-2160 vzdávajú hold technickému dizajnu série GT-2000. Vyhotovenie s podtitulom „Putty“ si zachovalo všetky kľúčové prvky, ako je napríklad minimalistická estetika, vlnité tvarovanie prednej časti chodidla alebo segmentovaná štruktúra medzipodrážky a vložky s technológiou GEL. Táto kombinácia vytvára ako celok industriálnu estetiku, ktorá sa stretáva s pokročilými tlmiacimi vlastnosťami.

Navyše, metalické prvky sú jedným z kľúčových trendov v obuvi. Model Asics GT-2160 považujeme za stelesnenie modernej mestskej estetiky v roku 2024, ktorý musíš vyskúšať.

Zdroj: Queens

New Balance CT302 – 130 €

Medzi najvyhľadávanejšie produkty s logom New Balance patria v posledných mesiacoch aj tenisky s označením CT302, ktoré majú signifikantnú vysokú platformu a prinášajú čistý vzhľad s jemným nádychom retra.

Tenisky New Balance CT302 sú vyrobené z veľmi kvalitného prírodného semišu, ako aj z priedušnej textílie a pružnej kože. Komfort pri každom kroku poskytuje odolná medzipodrážka z tvrdej gumy s penovou vrstvou EVA.

Verzia s podtitulom „Sea Salt“ kombinuje svetlý základ s kontrastnými červenými detailmi s vintage efektom, vďaka čomu majú tenisky jedinečný vibe, ktorý si zamiluješ. Priprav si 130 eur.

Zdroj: Queens

New Balance 1906R – 170 €

V redakcii sme veľkými fanúšikmi tenisiek s podpisom spoločnosti New Balance a modelový rad s číselným označením 1906R patrí medzi naše obľúbené v posledných mesiacoch.

Model New Balance 1906R je výkrikom bežeckých štýlov zo začiatku tohto tisícročia. Vyznačuje sa výnimočnými technickými detailmi, ako je odpruženie Acteva Lite, tlmiaci systém N-ergy alebo technológia ABZORB SBS na päte. Zvršok je vybavený kombináciou priedušnej sieťoviny a syntetických prekrytí v sivej schéme s odvážnymi ružovými prvkami po celom obvode.

Cena je 170 eur vrátane doručenia a super vyzerá aj svetlý kúsok s označením 1906U.

Zdroj: Queens

New Balance WRPD Runner – 178 €

Tenisky New Balance WRPD RUNNER sú vytvorené na zvýšenú priľnavosť a stabilitu počas vonkajších podmienok a sú vhodné na používanie v každom teréne.



Zvršok v schéme s podtitulom „Electric Yellow“ je z kože a zo sieťoviny, čo zaisťuje lepšiu ventiláciu, zároveň poskytuje ideálne prispôsobenie a odolnosť, ktorá je potrebná počas prechádzok na vzduchu. Medzipodrážka s technológiou FuelCell je zárukou pohodlia a spevnená gumová vonkajšia podrážka vydrží aj ťažké podmienky v teréne.

Cena 180 eur je v tomto prípade úplne v poriadku.