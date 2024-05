Využi jarný výpredaj so zľavami do výšky 70 % a doplň svoj šatník o fresh modely tenisiek aj streetwear za super ceny

Ak vyhľadávaš výhodné nákupy, potom si na správnom mieste.

Hľadáš nový pár tenisiek za zlomok ich pôvodnej ceny? Žiadny problém. K dispozícii je viac ako 1 000 párov od značiek Adidas Originals, New Balance, Nike, Puma alebo Asics. Chýbajú ti ľahké vrchné diely, nohavice, šiltovka alebo slnečné okuliare? Siahni po modeloch od ikonických streetwearových značiek alebo high-end produktoch s podpisom známych návrhárov.

P. S. Každý nákup si minimálne 2-krát zváž a uprednostni kvalitu pred kvantitou. Poďakuje sa ti tvoja peňaženka aj príroda.

OBUV

Puma Slipstream Lo – 120 € 72,50 €

Trend chunky skateboardových tenisiek je stále aktuálny a zaujímavý kúsok za super cenu nájdeš v portfóliu značky Puma, a to konkrétne modelový rad Slipstream Lo. Minimalistická silueta má semišový základ s koženými prekrytiami v svetlých tónoch, ktoré sú doplnené o hrubé šnúrky a gumovú podrážku.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Ozmillen W – 110 € 82,50 €

Tenisky ako stvorené na jar a leto. Takto by sme v stručnosti opísali model Adidas Originals Ozmillen vo farebnej schéme s podtitulom Glow Orange, ktoré kúpiš v online obchode Footshop. Biely základ z priedušnej sieťoviny na odolnej podrážke dopĺňajú výrazné detaily v oranžovej farbe vrátane troch prúžkov z oboch strán.

Zdroj: Footshop

Adidas Supernova Cushion 7 – 130 € 91,50 €

Pre mužov sme vybrali typ Adidas Supernova Cushion 7, ktorých vzhľad vychádza z bežeckých štýlov charakteristických pre obdobie okolo roku 2000, disponujú však modernými technológiami, ako je napríklad odpruženie EVA. Zvršok tenisiek je zo sieťoviny a z umelej kože, pričom stoja na hrubej gumovej podrážke. Bonusom sú metalické prvky, ktoré sú veľmi cool oživením outfitov.

Zdroj: Footshop

Adidas Response CL – 120 € 96,50 €

V portfóliu nemeckej spoločnosti nás zaujal aj ďalší pár tenisiek – Adidas Response CL, ktoré si obľúbili napríklad Pusha T, Bad Bunny alebo speváčka Karol G. Obuv je inšpirovaná outdoorovým športovým štýlom a bežeckými siluetami z 90. rokov, vďaka čomu má príjemný retro vibe, ktorý si zamiluješ. Obzvlášť ak ich kúpiš za menej ako 100 eur.

Zdroj: Footshop

V zaujímavej zľave teraz kúpiš aj jedny z najpopulárnejších tenisiek v posledných mesiacoch, ktoré zdobí logo japonskej športovej ikony Asics. Verziu Gel-1130 uviedla firma na trh v roku 2021, pričom čerpá inšpiráciu zo starších bežeckých modelov, ako napríklad Gel-Kayano 14. Obuv má old school vzhľad, ale pod zvrškom z ľahkej sieťoviny a zo syntetických tkanín je vybavená množstvom nových technológií, vďaka čomu je zárukou maximálneho pohodlia.

Zdroj: Footshop

Nike Attack SP x Social Status – 140 € 112,50 €

Približne 30 eur ušetríš aj pri kúpe týchto vintage športových tenisiek, ktoré svojho času nosil na kurte legendárny John McEnroe. Silueta je odrazom tenistovej búrlivej povahy a v tomto prípade kombinuje jednoduchú farebnú schému bielej a čiernej, ktorú dizajnéri doplnili o kontrastný zeleno-oranžový štítok s logom ikonického obchodu Social Status.

Zdroj: Footshop

Nike Air Max 1 ’87 LX – 167,95 € 118 €

Ešte viac eur ušetríš, ak sa ti páči toto minimalistické vyhotovenie modelu Nike Air Max 1 ’87 LX, ktoré je vyrobené z prémiových materiálov, čo vidieť na prvý pohľad. Vďaka univerzálnej schéme tieto ikonické krásky ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka kedykoľvek v priebehu jarnej a letnej sezóny.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 144 € 115,50 €

Tvojou novou obľúbenou obuvou môžu byť aj tenisky New Balance 2002R v univerzálnom vyhotovení so semišovými prekrytiami a s priedušným zvrškom. Len si predstav, ako ich skombinuješ s baggy džínsami, so základným bielym tričkom a s boxy bavlnenou mikinou so zaujímavým grafickým motívom.

Zdroj: Footshop

Reebok Premier Trinity KFS – 160 € 136,50 €

O tvoju pozornosť sa hlási aj spoločnosť Reebok, a to prostredníctvom neopozeraného typu Premier Trinity KFS v sviežej schéme, ktorej dominuje sieťovinový zvršok v kombinácii so sivými a svetlohnedými panelmi. Ušetriť môžeš približne 25 eur.

Zdroj: Footshop

Y-3 Qisan Knit – 350 € 262,50 €

V najvyššej zľave sú tenisky s rukopisom japonského módneho mága Yohjiho Yamamota – Y-3 Qisan Knit. Obuv má jasný podpis bežeckých modelov s technológiou Ultraboost, ktorú renomovaný návrhár doplnil o pletený zvršok v tmavých tónoch v kombinácii s kontrastnými bielymi detailmi. Za ušetrených približne 90 eur si môžeš kúpiť fresh drip.

Zdroj: Footshop

OBLEČENIE & DOPLNKY

Tommy Jeans Open Stitch Flag Sweater – 99,95 € 85 €

Vychutnaj si hrejivé slnečné lúče v tomto trendy háčkovanom svetri s charakteristickým logom značky Tommy Jeans v tonálnom bielom vyhotovení.

Zdroj: Footshop

Nike Sportswear Tech-Pack Knit Sweater – 137,95 € 83 €

Pre mužov sme vybrali tento trochu netradičný dizajn svetra s hlbokým véčkovým výstrihom s podpisom Nike Sportswear. Je vyrobený zo zmesi polyesteru, akrylu, nylonu a elastanu a tvojim každodenným outfitom dodá šmrnc a nádych streetwearu. V predaji je tiež čierna verzia s trochu vyššou cenou.

Zdroj: Footshop

PLEASURES Lasting Liner Jacket – 160 € 88,50 €

Ak to bude nutné, sveter vyššie od Nike Sportswear môžeš zladiť s touto vrchnou vrstvou od značky PLEASURES. Prešívaná bunda v striebornej farbe je vyrobená z nylonu a vďaka zľave ju získaš za približne polovicu.

Zdroj: Footshop

Tommy Jeans Colorblock Badge Sweater – 112,95 € 96,50 €

Z produktového portfólia firmy Tommy Jeans vyberáme aj tento skrátený sveter v charakteristickej farebnej kombinácii s rebrovanou textúrou a vyšitým znakom značky na prednej strane.

Zdroj: Footshop

Calvin Klein Jeans Denim Pop-Over Jacket – 149,95 € 127,50 €

Počas chladných jarných večerov využiješ aj tento denimový vrchný diel cez hlavu vo svetlomodrom odtieni od značky Calvin Klein Jeans.

Zdroj: Footshop

Daily Paper Zuber Crochet Sweater – 160 € 128,50 €

Háčkované vrchné diely ovládli prehliadky na posledných týždňoch módy aj ulice svetových metropol. Návrhársky tím holandskej streetwearovej značky Daily Paper vytvoril tento atraktívny sveter s logom v mierne nadrozmernom strihu, ktorý musíš mať v šatníku.

Zdroj: Footshop

Diesel Bi-Fold Zip Wallet – 200 € 160,50 €

Ak potrebuješ novú peňaženku, máme pre teba tip v podobe metalického modelu s logom talianskej značky Diesel na prednej strane. Cool doplnok má dostatok priestoru na karty, bankovy aj mince.

Zdroj: Footshop

Y-3 Utility Tote Bag – 250 € 175,50 €

Do školy, práce, na kúpalisko aj predĺžený víkend. Táto taška od línie Y-3 má univerzálny charakter, pričom je vyrobená z odolného polyuretánu, ktorý tvoje veci ochráni pred vlhkosťou. Navyše vyzerá cool.

Zdroj: Footshop

HERON PRESTON Graphic Padded T-Shirt – 255 € 204,50 €

Pre fanúšikov high-end módy sme vybrali dizajny spod rúk Herona Prestona, ktorý s ľahkosťou kombinuje klasický streetwear s prémiovými materiálmi. Čo hovoríš na toto boxy „padded“ tričko s motívom vtáka?

Zdroj: Footshop

HERON PRESTON Knit Crewneck – 519,95 € 363 €

Pochváliť amerického návrhára musíme aj za tento originálny čierno-biely sveter s prímesou alpaky a s charakteristickým oranžovým štítkom na rukáve. Vďaka zľave ušetríš takmer 160 eur, čo sa naozaj oplatí.