TOP 10 tenisiek s metalickými prvkami, ktoré sú horúcim hitom. Siahni po modeloch New Balance, Asics alebo Golden Goose

Ak chceš byť fresh, tento retro športový štýl by si mal/-a zaradiť do svojho šatníka.

Tenisky sú našou obľúbenou módnou témou, ktorú otvárame vždy s veľkým úsmevom na perách. Inak tomu nebude ani dnes, keď sa pozrieme na horúci trend z ulíc svetových metropol – retro bežecké modely s metalickými prvkami.

Smer v tomto cool mestskom štýle udávajú najmä značky ako New Balance, Asics či Adidas. Nižšie nájdeš TOP 10 tenisiek s metalickými odleskmi, ktoré dodajú tvojim každodenným outfitom fresh vibe.

New Balance M1000

Najhorúcejšou novinkou v zozname sú tenisky New Balance M1000 vo farebnej schéme „Silver Metallic“, ktoré sú čerstvou novinkou v obchodoch. Ide o retro bežeckú siluetu z roku 1999, ktorú vrátil na módnu mapu Joe Freshgoods vďaka vlastnej verzii v priebehu marca.

Fresh kúsok je vyrobený z čiernej sieťoviny so striebornými koženými prekrytiami, ktoré dodávajú obuvi jedinečný vzhľad. Logo v podobe písmena N, podšívka aj podrážka sú zvýraznené čiernou farbou, čím upozorňujú na metalické plochy. Tvárou kampane je jeden z najpopulárnejších britských raperov Dave, ktorý je novým ambasádorom New Balance.

Retail tenisiek New Balance M1000 je 170 eur, avšak niektoré veľkostí sú už vypredané. Skontroluj online obchod Footshop, respektíve resell trhovisko StockX.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906

V produktovom portfóliu spoločnosti New Balance je množstvo atraktívnych tenisiek v retro bežeckej estetike, ktoré sú horúcim módnym hitom v uliciach metropol. Výnimkou nie je modelový rad 1906, ktorý funguje v kombinácii s džínsami, so šortkami a v prípade žien aj so šatami.

Dekonštruovaný zvršok z kombinácie syntetických tkanín a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie Abzorb poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu.

Nás najviac baví vyhotovenie so striebornými panelmi a kontrastnými modrými prvkami, ktoré vďaka zľave kúpiš za 135 eur cez Footshop.

Zdroj: Footshop

New Balance 530

New Balance 530 sú retro bežecké tenisky, ktoré pôvodne vyšli ešte v 90. rokoch minulého storočia. Vedenie spoločnosti ich najnovšie vrátilo na pulty obchodov v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov s technológiou Encap na odpruženie a s odolnou gumovou podrážkou.



Mužská verzia s označením MR530 je návratom k jednej z klasických bežeckých topánok s logom New Balance. Silueta kombinuje každodenný štýl s dôrazom na trend Y2K s viacerými technickými vychytávkami vrátane odpruženia Abzorb, ktoré dodáva vynikajúce pohodlie pod nohami. Dodaj svojmu kroku šmrnc za skvelú cenu. Tenisky kúpiš za 120 eur, napríklad v online obchdoe Footshop.

Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kayano 14

Metalické odlesky patria medzi charakteristické prvky legendárnych bežeckých tenisiek Asics. Model Gel-Kayano 14 predstavuje siluetu,ktorú nebudeš chcieť vymeniť. Návrhári zvolili atraktívnu farebnú schému sivej v kombinácii so zelenou, ktorú oceníš nielen počas letného obdobia.

Pozitívne hodnotíme aj súhru odolných kožených panelov s priedušným látkovým zvrškom. Cena jednotlivých vyhotovení je od približne 160 do 200 eur. Pozri sa, ako tenisky Asics skombinoval A$AP Rocky, ktorého štýl obliekania je pre nás inšpiráciou.

Zdroj: Footshop

Asics Gel-1130

Model Asics Gel-1130, ktorý japonská firma uviedla na trh v roku 2021, čerpá inšpiráciu z vyššie uvedenej siluety Asics Gel-Kayano 14.

Podľa tvarov ide o bežecké tenisky, a áno, technicky by si v tomto páre mohol/mohla behať, ale dizajnéri skôr zachytili atmosféru behu. Aj keď majú tenisky Asics Gel-1130 vzhľad zo starej školy, pod zvrškom zo sieťoviny a syntetických tkanín majú dostatok nových technológií, vďaka čomu sú zárukou maximálneho pohodlia.

Výsledný vzhľad tenisiek je skvelý rovnako ako cena na úrovni 100 eur vrátane doručenia domov na adresu. Navštív REFRESHER Market a vyber si svoju veľkosť.

Zdroj: REFRESHER Market

Asics Gel-NYC

Do pozornosti dávame aj ďalší model s logom spoločnosti Asics, a to konkrétne model Gel-NYC, ktorý si ťa získa vďaka čistým športovým tvarom jednotlivých vrstiev a pohodliu pri každodennom nosení.

Vzhľad tenisiek Asics Gel-NYC je inšpirovaný modernými bežeckými štýlmi, pričom vrchná konštrukcia odkazuje na modelový rad Gel-NIMBUS 3 z roku 2000 a zároveň spája prvky zo siluety Gel-CUMULUS 16 a MC-PLUS V. Pohodlie pod nohami zabezpečuje pokročilá patentovaná technológia Asics Gel, ktorá je zárukou kvality.

Nižšie vidíš verziu Asics Gel-NYC x HIDDEN, pre ktorú sú typické výrazné zelené detaily v oblasti loga aj odolnej medzipodrážky. Tenisky kúpiš od približne 205 eur cez resell platformu StockX.

Zdroj: Footshop

Adidas Response CL

Absolútne metalické rakety s logom značky Adidas, ktoré budeš milovať – takto by sme opísali tenisky inšpirované outdoorovým športovým štýlom a bežeckými siluetami z 90. rokov zahalené do sviežej bielo-sivo-striebornej farebnej schémy s nadčasovými čiernymi detailmi.

Tenisky majú robustný vzhľad a zvládneš v nich celodennú prechádzku v uliciach Ríma aj výlet vo Vysokých Tatrách. Silueta Adidas Response CL stojí na ľahkej medzipodrážke a udrží ťa v pohodlí pri každej príležitosti. Ak niekto tvrdí, že ísť von je námaha, je na omyle.

Cena je 120 eur vrátane doručenia v online obchode Footshop.

Zdroj: Footshop

Adidas Supernova Cushion 7

Adidas Supernova Cushion 7 sú maximálne pohodlné mestské tenisky s lesklými, respektíve metalickými detailmi, ktoré uvidíš tento rok veľmi často.

Vzhľad siluety vychádza z bežeckých štýlov typických pre obdobie okolo roku 2000, avšak disponuje modernými technológiami vrátane odpruženia EVA. Zvršok tenisiek je zo sieťovinových panelov a z umelej kože, pričom stoja na hrubej gumovej podrážke. Obuj si ich k voľným rifliam alebo šortkám a vyhral/-a si najlepší outfit tohto leta. Ak hľadáš tmavú obuv, neváhaj.

Zdroj: Footshop

Golden Goose Super-Star

Nosiť tenisky Golden Goose Super-Star znamená byť superstar. Minimalistický model je prvou siluetou talianskej značky s hviezdou na boku, pričom na trhu je od roku 2007 a stále vyzerá božsky.

Tento pár s metalickým symbolom hviezdy a zelenými prvkami na päte je obložený kožou a semišom, ktoré sú mierne poškodené, aby pôsobili autentickým vintage dojmom. Nos ich so všetkým od teplákov až po elegantné nohavice. Cena je rovných 460 eur v online obchode MR PORTER.

Zdroj: MR PORTER

Golden Goose Dad-Star

Pri prémiovej športovej obuvi s logom hviezdy, ktoré je charakteristické pre značku Golden Goose, chvíľu zostaneme, a to vďaka modelovému radu s názvom Dad-Star. Rovnako ako pri siluete vyššie, aj v tomto prípade je každý pár vyrobený v benátskom ateliéri.

Silueta je modelovaná podľa vintage bežeckých modelov z obdobia 80. a 90. rokov, pričom na prvý pohľad pripomínajú návrhy tenisiek 99X od značky New Balance. Tenisky Golden Goose Dad-Star sú vyrobené z kože, semišu a sieťoviny s lesklými ozdobami a kovovými akcentmi. Znehodnotenie je znakom firmy.

Dodaj svojim každodenným outfitom trochu lesku – cena je 520 eur v online obchode NET-A-PORTER.

Zdroj: NET-A-PORTER

Okrem týchto tenisiek nájdeš zaujímavé vyhotovenia s metalickými prvkami aj v portfóliu značiek Nike, Mizuno, Balenciaga alebo Chanel, ktoré kúpiš za viac ako tisíc eur.