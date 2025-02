„Absolútny nekomfort,“ tak spomína Andrea Zahurancová na začiatky jedného z najúspešnejších slovenských eshopov.

Andrea Zahurancová pred desiatimi rokmi spolu s bratom Martinom a priateľmi Yass a Branom založila e-shop s optikou Eyerim, ktorý sa stal jedným z najúspešnejších e-commerce príbehov v strednej Európe vôbec. Za ich úspechom stoja náročné začiatky aj tvrdá drina.

Eyerim v súčasnosti pôsobí na 14 trhoch a zamestnáva desiatky ľudí. „Dnes máme svoj lenslab, tím skvelých 60 ľudí a absolútne väčšie pohodlie. Už aj riadnu posteľ a za pizzu dáme aj 10 eur,“ hovorí s úsmevom jeho spoluzakladateľka Andrea, ktorá sa vo veku 26 rokov dostala do prestížneho rebríčka Forbes 30 pod 30.

Andrea však nie je len úspešnou podnikateľkou, ale aj vášnivou cestovateľkou. Na Instagrame ju aktuálne sleduje viac ako 83-tisíc followerov, ktorých inšpiruje svojím aktívnym životným štýlom a približuje im zákutia exotických krajín.

V rozhovore pre Refresher Andrea porozprávala o období, keď bol Eyerim ešte len v začiatkoch, aj o tom, ako sa dá zvládnuť dynamický životný štýl s každodennými pracovnými povinnosťami.

„Ja svoj rozlietaný život milujem, ale myslím, že nie je pre každého. Žiť v kufri môže byť nepohodlné, pracovať na meniacich sa miestach môže vyžadovať disciplínu, hľadanie nových rutín môže byť frustrujúce, tvorenie nových kamarátstiev môže vyžadovať energiu...“ opisuje nevýhody života digitálnych nomádov.

V tomto článku si prečítaš: Ako Andrea dokáže skĺbiť prácu a cestovanie a prečo jej počas roka vyhovuje pravidelne striedať destinácie.

Prečo jej vyhovuje pracovať z miesta s výrazným časovým posunom.

Čo podľa nej rozhodlo o úspechu Eyerimu.

Čo by poradila ľuďom, ktorí chcú začať podnikať, no majú obavy.

Čo ju fascinuje na Novom Zélande a doma to nemáme.

Ako vníma situáciu na Slovensku a či by si tu vedela predstaviť stabilne žiť.

Eyerim ste budovali od nuly a prešli ste si aj náročnými obdobiami. Čo bola pre teba najťažšia lekcia, ktorú si sa počas podnikania naučila?

Podnikať sme začali, keď som mala 21 rokov a dokončovala bakalára na univerzite vo Viedni. Ja osobne som nemala žiadne praktické skúsenosti, len odvahu a možno trochu mladíckej nerozvážnosti, ktorá nás poháňala vpred. Nevideli sme prekážky, nešpekulovali nad problémami, jednoducho sme sa do toho pustili naplno, netušiac, či to vyjde. Nebáli sme sa neúspechu ani hanby, ak by projekt nevyšiel.

Náročné obdobia však, samozrejme, prišli a stále prichádzajú. A tak to má byť. Vďaka nim ostávame skromní a triezvi. Desať rokov podnikania nás extrémne zmenilo a vyformovalo. Naučili sme sa odolnosti, vytrvalosti, odvahe riskovať aj disciplíne.

Začali sme v super čase so super produktom – v období, keď sa online predávalo už čokoľvek, ale okuliare takmer vôbec.

Keď si spomenieš na časy, keď ste rozbiehali podnikanie a spávali na podlahe vo Viedni, a porovnáš to so súčasnosťou – ako sa ti odvtedy zmenil život?

Na tie časy spomínam horko-sladko. (smiech) Na jednej strane sa mi na ne spomína ťažko, až s akýmisi zimomriavkami. Štyri osoby v jednej izbe, z toho polovica izby bol sklad na prvé Ray-Ban okuliare. Sedeli sme do noci za stolom a robili návrhy webu, do toho odbiehali brigádovať ako čašníci či predavači v supermarkete, a všetky peniaze investovali do firmy.

Jedli sme mrazenú pizzu za 65 centov a neexistoval pre nás sociálny život. Bol to absolútny nekomfort. Na druhej strane som za tie časy mega vďačná. Hrajú veľkú rolu v tom, kým dnes som. Keď mám blbý deň, spomeniem si na začiatky a uvedomím si, že - „šak dobre sme teraz.“