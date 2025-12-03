Huawei priniesol do Košíc digitálne vzdelávanie budúcnosti. Na GradeUp 2025 ukázal, ako môže technológia zmeniť slovenské školy

Novembrová konferencia GradeUp 2025 v Košiciach sa zaradila medzi najvýraznejšie tohtoročné podujatia zamerané na modernizáciu slovenského školstva.
Učitelia, riaditelia, odborníci na digitálne technológie aj zástupcovia verejných inštitúcií hľadali spôsoby, ako posunúť výučbu vpred. Huawei na tomto podujatí predstavil svoju víziu inteligentnej triedy a ukázal, že technológia dokáže priniesť do škôl ľahkosť, plynulosť a nový štýl práce.
GradeUp ako priestor pre ľudí, ktorí chcú školstvo posúvať
GradeUp pritiahol stovky profesionálov, ktorí sa zaoberajú budúcnosťou vzdelávania. Košice na jeden deň ožili atmosférou otvorených diskusií, interaktívnych workshopov a živých prezentácií. Témy sa sústredili na digitalizáciu škôl, budovanie moderných kompetencií u učiteľov a študentov, hybridné modely výučby, riešenia pre rozvoj regiónov aj prepojenie vzdelávania s praxou.
Účastníci mali možnosť vyskúšať technológie, o ktorých sa bežne len hovorí, a zažiť ich v reálnych scenároch. Vystavovatelia predstavili technologické novinky, ktoré menia triedy na flexibilné priestory, podporujú tvorivosť a vytvárajú z výučby zážitok. Huawei v tomto prostredí pôsobil ako prirodzená súčasť diskusie o tom, kam sa slovenské školstvo môže posunúť, keď spojí tradíciu s moderným prístupom.
Digitálna trieda, ktorá žije spolu s učiteľom a žiakmi
Huawei ukázal Smart Classroom Solution ako koncept, ktorý sa nesnaží nahradiť učiteľa technológiou. Naopak, pridáva mu priestor na kreativitu a ponúka mu nástroje, ktoré reagujú rýchlejšie, intuitívnejšie a prirodzenejšie. IdeaHub, elektronická tabuľa, cloudové služby a spoľahlivá konektivita vytvárajú prostredie, v ktorom sa obsah, obraz aj interakcia stávajú jedným plynulým celkom.
Učiteľ sa pohybuje v prostredí, ktoré podporuje jeho štýl. Priame poznámky, spontánne kresby aj doplnenia vznikajú okamžite a žiaci sa na výučbe podieľajú aktívnejšie. Atmosféra pôsobí moderne, dynamicky a často pripomína kreatívne ateliéry či coworkingové priestory, ktoré žiakov prirodzene vtiahnu do diania.
Výučba ako plynulý príbeh od prípravy až po spätnú väzbu
Smart Classroom Solution podporuje celý vzdelávací cyklus. Pedagóg začína v cloudovom prostredí, kde má pripravené materiály a inteligentné funkcie, ktoré mu pomáhajú vytvoriť prehľadnú štruktúru hodiny. Počas výučby využíva interaktívnu tabuľu s okamžitou odozvou aj možnosti umelej inteligencie, ktorá uľahčuje vysvetľovanie aj improvizáciu. Po skončení hodiny dostáva priestor na analýzu výsledkov, ktoré odhaľujú, kde žiaci excelujú a kde potrebujú individuálnejšiu podporu.
Tento rytmus výučby pôsobí prirodzene a poskytuje učiteľovi istotu, že každý krok má jasnú nadväznosť. Žiaci vďaka tomu vnímajú hodinu ako plynulý a prehľadný príbeh, ktorý im dáva zmysel a motivuje ich k aktívnej účasti.
Škola ako prepojený organizmus s vlastným digitálnym rytmom
IdeaManager dodáva celému riešeniu stabilitu a poriadok. IT správcovia aj vedenie školy majú prehľad o zariadeniach, aktualizáciách a prevádzke tried bez zdĺhavého manuálneho zásahu. Rozhranie pôsobí prehľadne a podporuje plynulé fungovanie celého prostredia. Triedy sa otvárajú načas, zariadenia pracujú spoľahlivo a pedagógovia sa viac venujú výučbe než technickým otázkam. Digitalizácia tak zapadá do každodenného rytmu školy ako prirodzená súčasť fungovania.
Budúcnosť vzdelávania vibruje energiou nových možností
Košická konferencia potvrdila, že slovenské školstvo túži po zmene a že odborná verejnosť vidí moderné technológie ako nástroj, ktorý dokáže skvalitniť prácu učiteľov a sprístupniť žiakom vzdelávanie atraktívnejším spôsobom. Huawei svojím vystúpením podporil túto atmosféru a ukázal, že Smart Classroom Solution prináša viac než len technické vybavenie. Vnáša do výučby ľahkosť, poriadok, tvorivosť a nový typ energie.
GradeUp 2024 tým získal jasný rozmer. Budúcnosť vzdelávania sa nedefinuje len na úrovni stratégie a dokumentov. Vzniká v moderných triedach, kde učitelia pracujú sebavedome, technológia podporuje ľudskosť a žiaci objavujú svet spôsobom, ktorý ich baví a motivuje rásť.