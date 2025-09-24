Od železa a cínu cez drahé kamene, striebro a zlato až po mušle – títo Slováci a Česi vytvárajú šperky, ktoré by v tvojej zbierke nemali chýbať.
Po móde zo slovenských a českých ulíc, ktorú nosia mladí, sme si pre teba pripravili výber umelcov, ktorí sa sústreďujú na šperky a doplnky zo vzácnych kovov. Od prsteňov, náramkov, náhrdelníkov a náušníc až po grillz, ktoré sú v posledných rokoch viac než len trend, nájdeš v tomto výbere všetko.
Tento Artist Spotlight je len dôkazom toho, že pre kvalitu a kreativitu netreba chodiť ďaleko.
Slovensko
@nino_gojda
Slovák Nino, ktorý žije v New Yorku, vytvára jedinečné masívne reťaze zo železa. Hovorí sa, že zlatníci sú takí malí kováči, no Nino je ozaj kováč a určite nie malý. Jeho umenie oslovilo nejedného človeka a medzi nich patrí aj speváčka FKA Twigs. Nedávno si si o ňom mohol prečítať aj článok u nás.
Nino má nejeden vzor jeho masívnych šperkov a nájdeš uňho aj reťaze vo forme doplnkov na tašky či na džínsy. Počas NY Fashion Weeku na pop-upe značky MAXXX, za ktorou stojí dizajnér Loso, známy obliekaním hviezd ako Central Cee či Quavo, sa predstavil aj Nino s jeho jedinečnými šperkami.
@nadzemou
O Romane, ktorá stojí za ikonickou a jedinečnou značkou Nadzemou, sme ťa už viackrát informovali, no nedá sa nám nezaradiť ju aj do tohto výberu šperkárov. Ak na niekom uvidíš jej prsteň, hneď vieš, že je od nej — aj keď je každý jeden unikátny.
Romana spája šperkársky cín s pravými kameňmi a perlami, ktoré v tvojej kolekcii šperkov rozhodne vyniknú. Svoje šperky zvyčajne dropuje na Instagrame, no dopočuli sme sa, že plánuje nemalý rebrand. V najbližších dňoch sa môžeš tešiť na jej šperky na pop-upoch Bratislave, ale aj v Prahe až na dvoch eventoch.
V minulosti robila šperky pre 7EX, ale aj pre chalanov z 404 Skateboards či ETNE, Koldhard či skupinu Berlin Manson.