Móda REFRESHER: Pozri si TOP zimné aj dovolenkové outfity od najštýlovejších Sloveniek a Češiek

10 skvelých outfitov v podaní žien, ktoré majú módu v malíčku. Inšpiruj sa.

Ak si doteraz pochyboval/-a o tom, že Slovenky a Češky majú módu v krvi, tento článok ťa presvedčí o opaku. Vybrali sme TOP zimné aj dovolenkové outfity plné zimných vrchných vrstiev, vrstvenia a luxusu, ktoré sú ako vystrihnuté z magazínov.

V decembrovom zozname nájdeš influencerku Petru Mackovú v letných kúskoch zo Sydney, Karolínu Chomistekovú vo svojom prirodzenom habitate či návrhárku Ivanu Mentlovú v luxusnej siluete na evente módneho domu Dior. Inšpiruj sa a možno budeš v ďalšom článku aj ty.

Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Andy Csinger – @andicsinger

Decembrový zoznam TOP ženských outfitov otvára Andy Csinger, ktorá prispôsobila svoj vzhľad teplotným podmienkam na juhu Talianska.

Sympatická tmavovláska si užívala slnečné počasie vo vintage ladenej siluete ako vystrihnutej zo 70. rokov minulého storočia, keď zladila svetlohnedú semišovú vrchnú vrstvu so štvorčekovanou košeľou od značky Vival Studio a klasickými modrými džínsami v zvonovom strihu. Chválime tiež výber doplnkov v podobe slnečných okuliarov s polopriehľadnými sklami Karen Wazen, zlatými náušnicami a tmavohnedou kabelkou.

Zdroj: Instagram/@andicsigner

Petra Macková – @pepamack

Ak plánuješ v najbližších týždňoch dovolenku do teplých destinácií, potom ti ako inšpirácia môže poslúžiť silueta v podaní Petry Mackovej, ktorá žije v Sydney, kde sú aktuálne teploty viac ako 25 stupňov.

Rodáčka z Bratislavy so skoro 1 miliónom sledovateľov na Instagrame vyšla do ulíc v sofistikovanej súprave s jemnou štvorčekovanou štruktúrou, ktorú tvorili krátke šortky s našitými prednými vreckami a ladiaca vesta so zapínaním na gombíky. Ako obuv zvolila metalické strieborné baleríny. Všetky kúsky sú z dielní populárnej parížskej značky Sandro.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Barbora Franeková – @barborafranekova

Riaditeľka magazínu Top Fashion je majsterkou minimalistických elegantných outfitov, o čom nás presvedčila aj v decembri, keď v chladných parížskych uliciach ukázala dokonalú siluetu v neutrálnych odtieňoch.

Hlavným prvkom siluety je dlhý svetlohnedý trenčkot so širokými ramenami a veľkými chlopňami stiahnutý opaskom v páse, pod ktorým má Barbora oblečený klasický čierny rolák, krátke čierne šortky a pančuchy. Bavia nás aj oválne slnečné okuliare s úzkym rámom a sofistikovaná obuv na podpätkoch. Ak ti je blízka podobná estetika, instagramový profil Barbory Franekovej budeš milovať minimálne rovnako ako my – je plný kvalitnej módnej inšpirácie.