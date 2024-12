Toto sú momenty, ktoré definovali módu v roku 2024: Zendaya ako robot, návrat prehliadky Victoria's Secret aj brat girl summer

Pozri si prehľad najvýznamnejších módnych momentov, ktoré ovládli sociálne siete, ulice svetových metropol aj titulky magazínov.

Do konca roka 2024 zostáva už len niekoľko dní, a to znamená ideálny čas na rekapituláciu. Prostredníctvom fotografií a videí sa pozrieme na najdôležitejšie momenty, ktoré definovali módu a odevný priemysel v uplynulých dvanástich mesiacoch.

Od dominancie módneho domu Miu Miu, cez veľkolepý návrat prehliadky Victoria's Secret a umeleckú prezentáciu couture kolekcie Maison Margiela, až po trendy ako brat summer či cool prívesky na kabelkách.

Dominancia módneho domu Miu Miu

V období, keď väčšina ostatných luxusných značiek zaznamenala pokles v maloobchodnom predaji, módny dom Miu Miu v prvých deviatich mesiacoch v roku 2024 zvýšil predaj o 97 %. O dominancii talianskej ikony svedčí aj prvé miesto v zozname najhorúcejších značiek Lyst Index v prvom a treťom štvrťroku, pričom v druhom štvrťroku obsadila druhú pozíciu za Loewe.

Miu Miu vytvára vzrušenie prostredníctvom sezónnych ready-to-wear kolekcií, ktoré obsahujú virálne kúsky, ako napríklad úzke oválne okuliare inšpirované 90. rokmi, extrémne krátke minisukne, baletné topánky, skrátené vrchné diely a košele v preppy štýle či luxusné kabelky vo vintage estetike s viditeľným logom. Dôležité je tiež partnerstvo so značkou New Balance, ktoré v podobe tenisiek 530 SL nájdeš v zozname TOP módnych spoluprác v roku 2024.

Presuny a konce známych návrhárov

Posledných dvanásť mesiacov bolo aj v znamení veľkých zmien na vedúcich pozíciách v módnych domoch vrátane zaujímavých presunov známych návrhárov.

Alessandro Michele po odchode z Gucci prijal výzvu v módnom dome Valentino, Matthieu Blazy opustil rodinu Bottega Veneta a zamieril na najvyššiu návrhársku pozíciu v Chanel, kde nahradil Virginie Viard, Hedi Slimane skončil v Celine, Kim Jones vo Fendi, John Galliano v Maison Margiela a Sarah Burton vymenila Matthewa Williamsa v návrhárskom kresle Givenchy. Na záver by sme radi spomenuli tiež odchod Driesa Van Notena do dôchodku z pozície kreatívneho riaditeľa v rovnomennom módnom dome, ktorého nahradil Julian Klausner.

Tieto zmeny ovplyvnia dianie v odevnom priemysle aj v budúcom roku. Tešíme sa na to.

Návrat Victoria's Secret Fashion Show

Za jeden z TOP módnych momentov v roku 2024 považujeme tiež návrat Victoria's Secret Fashion Show, ktorá sa konala po šesťročnej prestávke a priniesla plejádu atraktívnych modeliek odetých v hriešnej spodnej bielizni aj vystúpenia legendárnej speváčky Cher, ktorú doplnili LISA a Tyla, vďaka čomu značka oslovila novú generáciu potenciálnych zákazníkov.

Napriek tomu, že udalosť neohlásila také prehnané fanfáry ako v minulosti, prinútila ľudí vrátane nás hovoriť o tom, aké miesto má fantázia Victoria's Secret v módnom svete v roku 2024.

Ak si túto sexappealom nabitú šou nevidel/-a, pozri si záznam a vychutnaj si pohľad na hviezdy modelingu ako sú Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Kate Moss, Doutzen Kroes, Irina Shayk, Gigi Hadid, Bella Hadid, Carla Bruni alebo Eva Herzigová. Veríme, že vedenie značky potvrdí prehliadku aj v budúcom roku a znovu zažijeme magický zážitok.

Prívesky na kabelkách

Trendov bolo v roku 2024 naozaj dosť, avšak len minimum z nich nás oslovilo tak, ako cool prívesky na kabelkách.

V posledných dvanástich mesiacoch sa luxusné kabelky stali hravými symbolmi statusu. Známe módne domy ako Miu Miu, Balenciaga, Loewe, Prada, Coach, ale aj Hermès predstavili vlastné hravé prívesky – tkané v koži, pokryté kryštálmi, miniatúry kabeliek, v podobe zvierat a podobne, ktoré sú pripútané k rukoväti kabelky a dotvárajú celkový vzhľad. Vyskúšala si tento cool trend?

Haute couture kolekcia jar 2024 od Maison Margiela

Žiadna módna prehliadka sa nezapísala do našej pamäti tak, ako prehliadka haute couture kolekcie jar 2024 od Maison Margiela, ktorú vytvoril v súčasnosti už bývalý kreatívny riaditeľ značky John Galliano.

V januári odhalil pod parížskym mostom Pont Alexandre III umeleckú, krajčírsku sériu siluet, ktorá bola plná jemných priehľadných látok, korzetov, prehnaných proporcií, ale aj bábikových tvárí, ktoré modelkám na móle v tesnej blízkosti pozvaných hostí vytvorila jedna z najvplyvnejších vizážistiek Pat McGrath.

Zdroj: Gorunway

Skúsený 64-ročný rodák z Gibraltáru nám týmto veľkolepým dielom pripomenul, že prehliadky môžu byť magické, emotívne a umelecké aj v roku 2024. Ďakujeme.

Pozri si záznam prehliadky, ktorá nastavila latku pre Gallianovho nástupcu v Maison Margiela na mimoriadne vysokú úroveň, a na ktorú módny svet tak skoro nezabudne. Už teraz sme zvedaví, ako a kde bude hviezdny návrhár pokračovať vo svojej úspešnej kariére.

Bella Hadid na prehliadkovom móle

Bella Hadid sa vrátila na prehliadkové móla na fashion weeku v Paríži, akoby ich nikdy neopustila. Známa modelka bola súčasťou veľkolepej šou Anthonyho Vaccarella a módneho domu Saint Laurent, keď bez ohlásenia vyšla pred pozvaných hostí v elegantnej siluete, ktorú tvorilo oversized sako s dvojradovým zapínaním, biela košeľa s kravatou, široké nohavice a v neposlednom rade výrazné okuliare s čírymi sklami.

Predtým bola naposledy na móle pred približne dvomi rokmi na prehliadke Miu Miu. Vzhľad tmavovlásky bol poctou zakladateľovi Yves Saint Laurentovi, konkrétne jeho spôsobu obliekania, keď veľmi často nosil podobné obleky a veľké okuliare.

Celebrity v archívnych modeloch na červenom koberci

Ak si doteraz žil/-a v domnení, že vintage móda je len krátky, prechodný módny trend, išlo o chybu. Archívne modely spod rúk renomovaných návrhárov už roky ovládajú červený koberec – a v roku 2024 to nebolo inak.

Hviezdy šoubiznisu a najmä ich stylisti opäť dokázali, že vedia vytiahnuť dávne siluety, a vybrali nádherné návrhy šiat z dielní Mugler, Balmain, Givenchy, Versace a ďalších.

Na čele samozrejme stála Zendaya, ktorá počas mnohých propagačných ciest k filmu Duna 2 a udeľovaní cien predviedla množstvo vintage kúskov vrátane kostýmu robota z kolekcie jeseň 1995. Skvelo vyzerala tiež Bella Hadid v archívnom čiernom modeli šiat od ateliéru Versace, ktorý ukázala na červenom koberci počas filmového festivalu v Cannes.

Pozri si zoznam TOP outfitov z červeného koberca v roku 2024, na ktorom zahviezdili Rihanna s A$AP Rockym, Kendall Jenner, Brad Pitt s partnerkou Ines de Ramon či Doja Cat.

Brat girl summer

Album BRAT od Charli XCX, ktorý vyšiel 7. júna, dokonale zachytil ducha tohtoročného leta a spustil mániu s hashtagom #bratsummer na TikToku, ale aj Instagrame. Všetko odštartoval videoklip k tracku 360, v ktorom britská speváčka stála na trenažéri a po bielom tielku bez podprsenky si rozlievala červené víno.

Charli, ktorú na jednej strane sprevádza mimoriadne žiarivý odtieň zelenej farby charakteristický pre booklet albumu a na druhej strane talent pre neporiadok a chaos, sa stala jedným z hlavných príbehov roka, a to aj preto, že poskytla kontrast ku konzervatívnym estetickým štýlom, ako sú quiet luxury či clean girl.

„Je to dievča, ktoré je trochu chaotické, rado sa zabáva a možno niekedy povie nejakú hlúposť, cíti sa byť sama sebou, potom sa možno aj zrúti, ale veľmi to neprežíva. Je úprimná, priama a trochu nestála. To je Brat,“ povedala Charli vo videu na TikToku.

Spoločná kolekcia značky Stone Island a módneho domu Dior

Na záver zoznamu sme si nechali výnimočné prepojenie medzi módnym domom Dior a Stone Island, ktorej tvorcom je Kim Jones (kreatívny riaditeľ Dior, pozn. redakcie).

Kapsulová kolekcia spája úžitkové, respektíve technické prvky s bohatými ozdobami, ktoré vychádzajú z archívov francúzskeho módneho domu. Ide o poctu Christianovi Diorovi a Massimovi Ostimu (zakladateľ Stone Island, pozn. redakcie) a ich spoločnej vášni pre dokonalosť procesov a tvarov oblečenia.

Jones kombinuje funkčné vojenské kódy s haute couture a krajčírskymi tradíciami na sérii farbených siluet a doplnkov – od utilitárneho vzhľadu vesty a šortiek až po nízke tenisky z bavlneného saténu s prešívaním so vzorom Dior Oblique či okrúhle tašky s ikonickým motívom kompasu Stone Island.

Všetky modely sú vyrobené z prémiových materiálov, pričom využívajú techniky farbenia, textúry a vyšívania, ktoré sú charakteristické pre obe značky. Zároveň sú označené logami a symbolmi Dior aj Stone Island.

Je nám ľúto, že toto majstrovské dielo sme nespomenuli v zozname TOP módnych spoluprác v roku 2024, určite tam patrí.