Pozri si TOP tenisky roku 2024. Dominujú štýly Asics a New Balance, ale nechýbajú ani rakety od Travisa Scotta či Balenciagy

Vybrali sme najlepšie modely a vyhotovenia tenisiek, ktoré boli v predaji v posledných 12 mesiacoch.

Zaujímavá obuv premení aj basic outfit na výnimočný, a preto by si nemal/-a podceňovať jej výber. Napriek tomu, že v roku 2024 si našli cestu na výslnie elegantné štýly mokasín a podobne, tenisky sú stále fenoménom, na ktorom známe spoločnosti zarábajú milióny eur.

Nižšie nájdeš TOP 10 modelov tenisiek, ktoré vyšli v roku 2024. Medzi vybranými sú nielen ikonické športové siluety s podpisom značiek ako Asics, Adidas Originals alebo Nike, ale tiež luxusné spolupráce s módnymi domami či signature vyhotovenia od populárnych umelcov.

Ak si pozrieš staršie zoznamy, zistíš, že svet tenisiek je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a nižšie sú na 90 % úplne iné siluety ako v rokoch 2022 či 2023.

Koľko párov z nášho výberu prešlo tvojimi rukami, alebo ich stále máš vo svojej zbierke?

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Asics Gel-NYC x Hidden NY

Úvod výberu patrí spolupráci medzi japonskou športovou ikonou Asics a populárnym labelom Hidden NY. Obe strany upravili model tenisiek Gel-NYC, pričom inšpiráciu našli v digitálnom prostredí a vytvorili ho tak, aby vzbudil obdiv sneakerheadov na celom svete. Misia úspešne splnená.

Konštrukcia zvršku používa svetlosivý základ, ktorý je pre kontrast doplnený reflexnými metalickými detailmi a výraznými zelenými prekrytiami s podpisom newyorského ateliéru. Rôzne prvky odkazujú na dizajnérsky jazyk repertoáru digitálnych nástrojov a stierajú hranicu medzi realitou a vizuálmi, ktoré vidíš na obrazovke. Vo výsledku ide o minimalistickú, ale fresh obuv.

Tenisky Asics Gel-NYC x Hidden NY boli pôvodne v predaji v apríli za 170 eur a za trochu vyššiu cenu ich kúpiš aj v súčasnosti. K dispozícii sú cez REFRESHER Market.

Asics Gel-1130 „Cream/Scarab“ x Kith

Pri modeloch tenisiek s podpisom Asics chvíľu zostaneme, a to vďaka atraktívnemu vyhotoveniu siluety Gel-1130 v úprave od značky Kith.

Ronnie Fieg (zakladateľ Kith, pozn. redakcie) spoločne so svojím tímom zahalil retro bežeckú obuv do zvršku z priedušnej sieťoviny v krémovom odtieni a prekrytí zo syntetickej kože v metalických strieborných odleskoch. Kontrast poskytuje charakteristický formstripe značky Asics v odtieni „Scarab“. Športová silueta, ktorú perfektne zladíš s baggy džínsami, stojí na pružnej medzipodrážke s viditeľnou gélovou kapsulou pre dokonalé pohodlie pod nohami pri každom kroku.

Retail tenisiek Asics Gel-1130 „Cream/Scarab“ x Kith bol 140 eur, ale v ponuke resellerov ich nenájdeš za menej ako 250 eur v závislosti od požadovanej veľkosti. Skontroluj všetky ponuky cez StockX.

Asics GT-2160 „White/Black“ x JJJJound

Bodku za TOP teniskami Asics, ktoré vyšli v roku 2024, dávame modelom GT-2160 v úprave od JJJJound (dizajnérske štúdio z Montrealu, pozn. redakcie). Spolupráca týchto významných hráčov vo svete módy je dokonalým príkladom toho, ako môže vyzerať spojenie minimalistickej estetiky a vysokovýkonného inžinierstva.

Tenisky Asics GT-2160 x JJJJound vystihujú túto synergiu a ponúkajú rafinovanú siluetu, ktorá osloví široké spektrum zberateľov aj klasických nadšencov. Verzia „White/Black“ má biely sieťovinový základ doplnený sivými prekrytiami zo syntetickej kože a výraznými akcentmi v odtieni „Safety Yellow“, ktoré vnášajú nádych živosti bez toho, aby ohrozili minimalistický étos siluety.

Zatiaľ čo retail týchto krások bol necelých 200 eur, cez REFRESHER Market sú aktuálne v predaji za približne 280 eur.

Adidas Originals Gazelle Indoor „Core White“ x Bad Bunny

Adidas Originals a Bad Bunny pokračovali vo svojej mimoriadne úspešnej spolupráci aj v roku 2024. Portorický interpret koncom leta predstavil vlastnú verziu modelu Gazelle Indoor, ktorý zahalil do minimalistickej bielo-čiernej schémy so svetlohnedými semišovými prekrytiami.

To, čo tenisky odlišuje od základných vyhotovení ikonickej siluety, je inovatívny prístup k zvršku – semišové obloženie prstov, ktoré sa tiahne smerom k štvrťpásu, a ďalšia vrstva obopínajúca vrchnú podšívku vnáša do hry jedinečnú textúru. Baví nás aj podpis „benito“ pod logom Adidas na bočnej strane.

New Balance 530 SL „Cinnamon“ x Miu Miu

Miu Miu patrí v posledných sezónach medzi najviac HOT módne značky a svojou jedinečnou preppy estetikou pobláznila celebrity aj bežnú populáciu vrátane nás v redakcii.

Miuccia Prada (kreatívna riaditeľka značky Miu Miu, pozn. redakcie) okrem skvelých ready-to-wear kolekcií predstavila tiež atraktívne tenisky, ktoré vytvorila v spolupráci s New Balance. Model s označením 530 SL (Super Light) potvrdil tohtoročný trend jemných štýlov obuvi vrátane baletných topánok. Na rozdiel od originálnej verzie má užšiu gumovú podrážku a luxusné semišové telo s podpisom oboch značiek. Oceňujeme tiež netradičné šnúrky – kombinácia koženého lanka, žiarivých oranžových a jednoduchých plochých bielych šnúrok vyzerá cool.

Retail tenisiek New Balance 530 SL x Miu Miu bol 850 eur. Reselleri ich však predávajú od približne 1 500 eur. Pozri si ponuky cez StockX.

New Balance 990v6 x Loro Piana

Vedenie New Balance predstavilo v roku 2024 množstvo skvelých releasov tenisiek, avšak nad všetkými vynikali práve spolupráce s módnymi domami. Okrem cool modelu 530 SL v úprave Miu Miu sme videli tiež mimoriadne luxusné vyhotovenie siluety 990v6 s podpisom Loro Piana.

Model využíva vo svojej konštrukcii vlnu Pecora Nera®, čo je charakteristická tkanina Loro Piana vyrobená z vlny čiernych oviec Merino, ktoré boli špeciálne vybrané a vyšľachtené v snahe obnoviť toto plemeno. Vyrobený bol limitovaný počet 1 000 kusov a retail predstavoval 1 500 eur.

Takto vyzerá estetika quiet luxury – prvotriedne materiály, kvalitné spracovanie a minimálny branding (nápis Loro Piana sa nachádza len na jazyku). Nehovoríme, že ide o najrozumnejšiu investíciu, ale vyhotovenie je krásne.

Saucony Pro Grid Triumph 4 x Minted NY

31. mája boli v predaji jedny z najkrajších lifestylových tenisiek roku 2024, a to Saucony Pro Grid Triumph 4 v spolupráci so značkou Minted NY. Ich retail bol 179 eur.

Limitovaný typ vybavený najmodernejšími technológiami a priedušným zvrškom zo sieťoviny s metalickými a so zelenými prekrytiami vznikal viac ako dva roky. Ak si fanúšikom retro bežeckých modelov, ktoré sú horúcim trendom, túto siluetu od značiek Saucony a Minted NY by si nemal/-a prehliadať. Vyzerá božsky a bude ozdobou tvojich outfitov. Tenisky sú v predaji cez StockX od približne 210 eur.

Air Jordan 3 Retro „Black Cement“

Zastúpenie v tohtoročnom výbere TOP tenisiek má tiež Jordan Brand, a to aj vďaka modelu Air Jordan 3 Retro v obľúbenom vyhotovení „Black Cement“, ktoré bolo v predaji od 23. novembra.

Ikonická basketbalová silueta, v ktorej smečoval Michael Jordan ešte koncom 80. rokov, vyzerá fresh aj v súčasnosti. Novinka má pôvodný šarm s vyhľadávanými detailmi, ako je napríklad logo Nike Air na päte, ale tiež prémiový kožený zvršok s charakteristickými prekrytiami a červenými akcentmi na jazyku a očkách na šnúrky. Vintage vzhľad dopĺňa biela medzipodrážka s viditeľnou vzduchovou jednotkou po vzore OG verzie.

Air Jordan 4 Retro „While You Were Sleeping“ x A Ma Maniére

Do TOP 10 releasov tenisiek v roku 2024 určite patrí tiež model Air Jordan 4 Retro v jemnej úprave od online obchodu A Ma Maniére.

Novinka, ktorá bola v oficiálnom predaji 20. septembra, je k dispozícii v ženskom veľkostnom číslovaní a ide o súčasť balíku s názvom „While You Were Sleeping“. Vyhotovenie spája luxusné materiály (semiš a koža) s nadčasovou siluetou zahalenou do atraktívnej schémy so svetlosivým základom, čiernymi akcentmi, bielymi šnúrkami a bordovým vnútrom.

Jordan Jumpman Jack TR „Sail“

Model Jordan Jumpman Jack TR Travis Scott „Sail“ je prvou signature siluetou Scotta pod Jordan Brand. Je navrhnutá presne podľa špecifikácií a charakteristického štýlu rapera.

Tenisky sú vhodné pre každého a k čomukoľvek vďaka univerzálnemu vzhľadu v prírodných odtieňoch. Čo sa týka konštrukcie, štýl je zahalený do kombinácie celozrnnej kože, nubuku a hladkého plátna v unikátnom tvare inšpirovanom športom, pričom je vybavený bočnou stenou, ktorá je obalená gumou pre stabilitu a remienkom na prednej časti chodidla pre pevnosť pri chôdzi.

Limitovaný typ tenisiek Jordan Jumpman Jack TR „Sail“ kúpiš cez REFRESHER Market od 670 eur.

BONUS

Balenciaga 10XL

Zo sveta high fashion sme vybrali avantgardný model Balenciaga 10XL, ktorý gruzínsky návrhár Demna Gvasalia predstavil v rámci kolekcie na sezónu jeseň/zima 2024 a rýchlo sa stal virálnym hitom.

Prehnaná silueta pôsobí už na prvý pohľad luxusne, a to či už vďaka zložitým detailom, vyrazenému logu parížskeho módneho domu na jazyku alebo pútavému vzhľadu. Zvršok tenisiek je z priedušnej sieťoviny a syntetických prekrytí, ktoré dopĺňa gumová podrážka s technológiou EVA pre pohodlie pri chôdzi.

Ak sa ti tento štýl páči, priprav si 1 100 eur a navštív online obchode Mytheresa.

