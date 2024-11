Sprievodca zimnou obuvou pre mužov. Vyber si z elegantných mestských aj športových siluet od overených značiek

Vyber si svoj nový obľúbený pár do zbierky.

Na kvalite záleží a pri výbere zimnej obuvi to platí dvojnásobne. Modely, ktoré ti vydržia niekoľko sezón bez výrazného opotrebovania a môžeš si ich vziať na prechádzku do mesta, ale tiež vo vysokohorskom prostredí, sú must have záležitosťou.

Priprav sa na tohtoročnú zimu v predstihu a doplň svoju zbierku o kvalitnú obuv od overených značiek ako Red Wing Shoes, Diemme alebo Moncler, v ktorých zvládneš treskúcu zimu aj dážď a sneh.

P. S. Krok vedľa neurobíš ani kúpou známych evergreenov od značiek ako Timberland či Dr. Martens, ktoré nájdeš v online obchode Footshop.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Massimo Dutti Nappa Leather Ankle Boots – 169 €

Ako prvý štýl si ukážeme model klasických kožených čižiem od španielskej značky Massimo Dutti, ktorá má obchody aj v Bratislave. Obuv v štýle Chelsea má hladkú povrchovú úpravu s detailným prešívaním jednotlivých panelov a bočné gumové pásy pre ľahšie obúvanie. Samozrejmosťou je odolná gumová podrážka z polyuretánu s hrubým dezénom, vďaka ktorému sa nešmykneš na kaluži ani snehovej pokrývke.

Okrem tohto čierneho vyhotovenia s univerzálnym využitím je k dispozícii tiež tmavohnedá verzia z rovnakých materiálov a stojí 169 eur.

Zdroj: Massimo Dutti

Ak je tvojím prirodzeným prostredím príroda a nespevnené chodníky, ale zároveň si potrpíš na vzhľade svojej obuvi, potom ti odporúčame siluety s rukopisom značky Salomon.

V dnešnom zozname nájdeš dva rozličné modely – ako prvý nás oslovil Salomon X-ALP, ktorý váži len 466 gramov, ale poskytne ti dokonalú ochranu v teréne. Silueta vychádza z dedičstva horolezeckej histórie značky a kombinuje ochranné detaily s funkčnými prvkami alpinizmu a kvalitným materiálovým zložením vrátane semišovej kože na zvršku či podrážky All Terrain Contagrip® pre pevný krok na akomkoľvek povrchu.

Ak nie si presvedčený o tomto béžovom vyhotovení kvôli náročnej údržbe, siahni po čierno-zelenej verzii. Cena je presne 180 eur.

Zdroj: Mytheresa

Salomon XT-4 OG – 180 €

Druhý model s charakteristickým podpisom Salomon je XT-4 OG, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie štýly v portfóliu značky s bohatou históriou.

Obuv Salomon už dávno nepatrí len do povinnej výbavy outdoorových nadšencov a tento model v čiernych tónoch je dokonalým príkladom. Je vybavený skeletom Agile Chassis a medzipodrážkou EnergyCell pre maximálne pohodlie a stabilitu bez ohľadu na vzdialenosť, ktorú v obuvi prejdeš. Stojí na odolnej, ale pružnej gumovej podrážke All Terrain Contagrip® a má bezšnurovaciu prednú časť so zapínaním na jednoduché sťahovanie.

Silueta Salomon XT-4 OG vyzerá rovnako skvelo aj v bielej schéme s metalickými detailmi.

Zdroj: Mytheresa

COS Chunky Leather Derby Shoes – 190 €

Zastúpenie v zozname má aj odevná spoločnosť COS s kamenným obchodom v Bratislave, a to vďaka chunky vyhotoveniu nadčasových Derby topánok, ktoré sú ako stvorené pre mužov pracujúcich v kancelárii. Určite nie sú vhodné na dlhé prechádzky v horskom prostredí ani pohybové aktivity v teréne.

Model COS Chunky Leather Derby zodpovedá súčasnej estetike a je vyrobený z prvotriednej kože v lesklej čiernej povrchovej úprave. Spája klasický tvar Derby s hrubou podrážkou, vďaka čomu pôsobí moderne. Tento atraktívny štýl s voskovanými šnúrkami je zakončený ručne šitými lemami a jeho cena je 190 eur vrátane doručenia.

Zdroj: COS

Massimo Dutti Leather Ankle Boots – 199 €

V cenovej kategórii do 200 eur nás oslovil ešte jeden model, a to od značky Massimo Dutti, ktorá ponúka produkty s perfektným pomerom ceny a kvality. V tomto prípade sme zvolili trochu upravenú verziu klasických čižiem v štýle Chelsea, ktoré stoja na luxusnej gumovej podrážke Vibram® a sú vyrobené v Portugalsku.

Sezónna novinka je zahalená do elegantnej čiernej kože s charakteristickými gumovými pásmi z bočných strán pre ľahšie obúvanie a vyzúvanie. Na rozdiel od štandardných čižiem Chelsea majú pružnejšiu a viac tvarovanú podrážku, vďaka čomu sa prispôsobia aj horšie upravenému terénu. Cena 199 eur je adekvátna vzhľadom na použité materiály a ich spracovanie vo vysokej kvalite. Pozri si tiež tmavohnedú verziu.