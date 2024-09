Čo si obliecť do sychravej jesene? Vybrali sme TOP štýly vrchných vrstiev pre mužov

V zozname nájdeš odolné bundy s podpisom značiek Nike ACG, The North Face či C.P. Company, ale aj streetwearové kúsky od Carhartt WIP.

Kvalitná vrchná vrstva – bunda, kabát alebo čokoľvek iné, je povinnou výbavou každého šatníka a pri dobrom zaobchádzaní ti poslúži niekoľko dlhých sezón. Pri výbere preto neodporúčame šetriť každé euro a radšej siahni po trochu drahšom modeli, ktorý ťa ochráni pred silným vetrom, dažďom a podobne.

Okrem high-tech štýlov od značiek ako sú Nike ACG, The North Face alebo C.P. Company nájdeš v našom tohtoročnom zozname tiež streetwearové kúsky, ktoré sú vhodné do suchej a chladnej jesene. Nájdi si svojho favorita podľa vlastných preferencií a ceny, ktorá nezruinuje tvoj rozpočet.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Nike ACG Windproof Jacket „Cinder Cone“ – 149,99 €

Na úvod zoznamu sme zvolili ľahkú a tenkú, ale zároveň odolnú bundu s vyšitým logom Nike ACG (All Condition Gear, pozn. redakcie) na prednej strane. Model odolný voči vetru je vyrobený z nylonu, čo je vlákno zo zmesi uhlia, vody a vzduchu, a okrem čierneho vyhotovenia je dostupný tiež v svetlomodrej a svetlozelenej povrchovej úprave.

Cena 150 eur je priamoúmerná množstvu použitého materiálu, kvalite spracovania a zvučnosti značky na štítku.

Zdroj: Footshop

The North Face Windshell Jacket x Yinka Ilori – 160 €

Populárna značka The North Face je zárukou kvalitného outdoorového oblečenia od roku 1968 a na sezónu jeseň/zima 2024 ponúka množstvo atraktívnych vrchných vrstiev vrátane tohto modelu bundy odolnej voči vetru aj vode.

Bunda má štandardný rovný strih so zapínaním aj kapucňou na zips a minimalistický dizajn s podpisom britského umelca menom Yinka Ilori, ktorý tentoraz uprednostnil čierno-bielu schému pred výraznými farebnými kombináciami. Zatiaľ čo vrchná vrstva je z nylonu, podšívka je vyrobená z polyesteru. Cena je presne 160 eur.

Zdroj: Footshop

Nike Tech Fleece Shacket – 199,99 €

Ak potrebuješ do svojho šatníka zaradiť viac lifestylový ako funkčný model vrchnej vrstvy, možno ťa osloví košeľová bunda z materiálu tech fleece od značky Nike.

Bunda má mierne nadrozmerný strih a minimalistický vzhľad v neutrálnom farebnom vyhotovení, ktorý dopĺňa len otvorené vrecko na prednej strane, tonálne logo na rukáve a biely swoosh na chrbte. Zapínanie je na gombíky a z nášho pohľadu ide o veľmi dobrú voľbu pre ľudí, ktorí majú radi pohodlie pri každom štýle outfitov vrátane elegantných.

Zdroj: Footshop

The North Face Retro Denali Jacket – 200 €

Naopak, rýdzo outdoorový, respektíve športový vzhľad má druhý model od značky The North Face v zozname. Ikonická flísová bunda Retro Denali je v ponuke každú sezónu a tentoraz prichádza v ľahko skombinovateľnej schéme s čiernym vrchným panelom, patentmi a lakťovými časťami so zelenými rukávmi a spodkom.

Bunda s viacerými vreckami je vyrobená z polyesteru, ktorý je známy svojou odolnosťou, nízkou nasiakavosťou a schopnosťou rýchlo schnúť, čo sú počas jesene veľmi vítané aspekty. V predaji je za 200 eur vrátane doručenia na adresu. K dispozícii je tiež celočierny variant za rovnakú cenu.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Stamp Jacket – 219 €

Denimová pracovná bunda s vreckami patrí medzi najznámejšie štýly v produktovom portfóliu značky Carhartt WIP. Dizajnérsky tím predstavil v rámci kolekcie na novú sezónu vyhotovenie v atraktívnom modrom odtieni s vyblednutými detailmi a bielymi motívmi naprieč celým telom aj rukávmi.

Tento unisex kúsok s koženým logom Carhartt WIP na prednom vrecku je vyrobený zo 100 % bavlny a je vhodný do suchého počasia a primeraných denných teplôt. Ak sa ti páči, priprav si približne 220 eur.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP OG Active Jacket – 229 €

V redakcii patríme od samých začiatkov fungovania webu medzi veľkých fanúšikov značky Carhartt WIP a v kolekcii určenej na sezónu jeseň/zima 2024 nás zaujala aj táto OG zateplená bunda s kapucňou a zapínaním na zips.

Aj v tomto prípade ide o unisex bundu s boxy strihom, ktorej vrchná vrstva je vyrobená z bavlny, zatiaľ čo výplň a podšívka sú z polyesteru, respektíve akrylu a vlny. Vďaka univerzálnej čiernej farbe tento kúsok ľahko zakomponuješ do svojich každodenných mestských outfitov a budeš hviezdou ulíc. Cenu na úrovni 230 eur považujeme za adekvátnu. Palec hore dávame aj tmavomodrej verzii s denimovou povrchovou úpravou.

Zdroj: Footshop

Nike ACG Storm-FIT ADV Primaloft® Jacket „Skull Peak“ – 299,99 €

Medzi novinkami od línie Nike ACG nájdeš aj túto fresh jesennú bundu v béžovej farbe, ktorá má unikátny strih, množstvo technických vychytávok a atraktívnu cenu.

Minimalistický mužský model so zapínaním na zips aj gombíky je vyrobený z prvotriednych materiálov, ako je napríklad Primaloft®, ktorý vyniká termoizolačnými vlastnosťami a vysokou vodoodpudivosťou. Ak by sme si mali vybrať jednu bundu z tohto zoznamu, siahli by sme práve po modeli s vyšitým logom Nike ACG na prednej strane.

Ak máš odložených 500 eur a nebojíš sa farieb, na svoje si prídeš pri pohľade na odvážny fialový model v povrchovej úprave s technológiou Gore-Tex®.

Zdroj: Footshop

Diesel J-Warrett Poster Jacket – 309,90 €

O pozornosť sa hlási aj Glenn Martens (kreatívny riaditeľ značky Diesel, pozn. redakcie), ktorý vytvoril ďalšiu nadupanú ready-to-wear kolekciu pre mužov plnú cool vrchných vrstiev.

Dokonalým príkladom je bunda Diesel J-Warrett Poster, ktorá je vyrobená z pružného syntetického polyméru s názvom nylon pre dokonalú ochranu pred vetrom aj dažďom. Novinka z talianskych dielní má klasický rovný strih a výrazná je vďaka celoplošnej grafickej potlači v modro-čiernych tónoch s oranžovo-červeným plameňom na prednej strane. Ak máš k dispozícii 310 eur a rád vyčnievaš z davu, neváhaj.

Zdroj: Footshop

Diesel J-Taylor Bleach Jacket – 369,90 €

Pri značke Diesel chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu bundy s názvom J-Taylor Bleach, ktorý je úplne iný ako prvý štýl a ponúka moderný mestský vzhľad v nadčasovom čiernom vyhotovení.

Bunda s vyšitým tonálnym logom na prednej strane a kontrastným znakom cez celý chrbát má oversized košeľový strih so širokými rukávmi a zapínanie na zips. Je vyrobená z prvotriednej bavlny, ktorá ťa síce neochráni pred dažďom, ale udrží ťa v teple pri nižších jesenných teplotách. Jej cena je 370 eur.

Zdroj: Footshop

C.P. Company Ottoman Jacket – 432 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj množstvo noviniek od talianskej odevnej značky C.P. Company, ktorú založil Massimo Osti (zakladateľ značky Stone Island, pozn. redakcie). Ide síce o drahšie kúsky, ale ich kvalita materiálov v jedinečných povrchových úpravách stojí za to.

Stačí, ak sa pozrieš na bundu s označením Ottoman v tmavozelenom odtieni, ktorej konštrukcia ťa ochráni pred nepriaznivým počasím, a to nielen na futbalovom štadióne, kde je jej prirodzené prostredie vďaka britským chuligánom. Čo sa týka ceny, priprav si približne 430 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

Heliot Emil Generis Windbreaker Jacket – 500 €

Posledná bunda v zozname je dielom dánskeho návrhára Heliota Emila, ktorý je známy vďaka svojmu avantgardnému štýlu aj odvážnym prehliadkam na týždňoch módy.

Ak ti je blízka moderná techwear estetika, potom ťa očarí tento technicky dokonalý model odolný voči vetru v čiernom vyhotovení. Má skrátenú siluetu so širšími rukávmi a kapucňou schovanou v goliéri. Vrchná vrstva je z nylonu, zatiaľ čo podšívka je z polyesteru. Cena je rovných 500 eur.

Zdroj: Footshop

C.P. Company Vest – 595 €

Náš posledný tip na ideálnu vrchnú vrstvu do sychravého jesenného počasia padol na vestu z dielní C.P. Company, ktorú by sme s radosťou zaradili aj do našich každodenných outfitov.

Univerzálny čierny model má štandardný mužský strih a kombinuje dve povrchové úpravy polyamidu, čo dokazuje majstrovstvo talianskej značky. Fresh kúsok zdobí veľké vrecko na prednej strane, do ktorého schováš mobil, kľúče od bytu či auta aj peňaženku. Jedinou prekážkou pri kúpe môže byť cena, ktorá je stanovená na necelých 600 eur.