Odštartuj nový školský rok v teniskách, ktoré nosí Bella Hadid či Yaksha, ale aj v extravagantnom modeli Oakley

Toto je TOP 10 noviniek v ponuke online obchodu Queens.

Školský rok 2024/2025 začína už 2. septembra, čo znamená, že je ideálny čas na nákup nových tenisiek, ktoré využiješ teraz aj o niekoľko týždňov, keď teploty klesnú pod 20 stupňov.

Našim favoritom sú New Balance 1906, ktoré pravidelne nosí Yaksha, futuristický model s podpisom spoločnosti Oakley, ale krok vedľa neurobíš ani s vintage siluetou Adidas Originals Samba OG v prírodných tónoch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa YAK.SHA (@yak.sha)

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Ak hľadáš limitované módne kúsky vrátane tenisiek, ktoré sú vypredané v klasických online obchodoch, skontroluj REFRESHER Market . Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov.

Puma Palermo Vintage – 95 €

Vintage móda je v trendoch už niekoľko sezón a výnimkou nie je ani obuv, vďaka čomu nájdeš v ponuke značiek okrem noviniek aj siluety, ktoré nosili v minulosti naši rodičia.

Dokonalým príkladom je model Puma Palermo Vintage s nízkym strihom. Ide o klasickú obuv z 80. rokov, ktorú vedenie spoločnosti vrátilo na pulty obchodov pre novú generáciu. Upravená verzia má charakteristickú konštrukciu v tvare písmena „T“, odolnú gumovú podrážku a zvršok z kombinácie textílie a semišu v neprehliadnuteľnej farbe.

Okrem tohto zeleného variantu je k dispozícii tiež modrý s bielymi detailmi za rovnakú cenu 95 eur.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Sambae – 110 €

Pri vintage modeloch zostaneme, keďže najpopulárnejší kúsok má vo svojom portfóliu spoločnosť Adidas Originals, a to v podobe modelu Samba. Klasický štýl nájdeš nižšie a teraz si pozri verziu Sambae, ktorá stojí na hrubej gumovej podrážke so zaujímavou štruktúrou a je určená pre ženy.

Hravé vyhotovenie kultovej obuvi vďaka úprave získalo moderný šmrnc a je ideálnou voľbou na každodenné nosenie. Ak máš rada minimalizmus, oceníš schému s označením „Linen“ v svetlohnedých tónoch na kombinácii semišu a textílie s bielymi koženými prúžkami. Cena je 110 eur.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Samba OG – 120 €

Spomínaný OG model Samba s charakteristickými tromi prúžkami a zlatými fóliovými detailmi v podobe označenia štýlu a loga na jazyku.

Tenisky Adidas Originals Samba ovládli ulice svetových metropol za posledné sezóny a nosil ich takmer každý. Medzi novinkami v online obchode Queens nás zaujala táto jednoduchá verzia s krémovým koženým zvrškom, sivými prekrytiami a semišovým špicom. Obuvi nechýba ani klasická gumová podrážka a cena je 120 eur.

Zdroj: Queens

New Balance 530 – 120 €

Ďalší, veľmi obľúbený model v zozname nesie podpisovú stopu značky New Balance a môže byť tvoj za 120 eur.

Silueta sa vyznačuje bežeckými líniami v štýle 90. rokov, avšak v úprave s najnovšími technológiami, ako je napríklad ABZORB pre mäkký došľap či ENCAP, ktorá zabezpečuje dokonalé odpruženie pri nárazoch.

V tomto vintage bežeckom modeli tenisiek si mohol/mohla vidieť napríklad Kendall Jenner alebo Bellu Hadid, avšak dostupné sú aj v mužských veľkostiach. Veľmi nás baví tiež verzia so svetlomodrými akcentmi za rovnakú cenu alebo univerzálny bielo-sivo-strieborný štýl, ktorý sme vybrali aj ako náhľadový obrázok.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Adistar Cushion W – 140 €

Neprehliadnuteľné bežecké tenisky v retro štýle. Takto by sme v stručnosti opísali cool modelový rad Adistar Cushion s logom Adidas Originals.

Obuj si na prvý školský deň túto kultovú siluetu, ktorá definovala módnu éru na prelome tisícročí. Tenisky Adidas Originals Adistar Cushion oslavujú dizajn zo začiatku milénia a prinášajú ho do roku 2024. Majú priedušný sieťovinový zvršok s reflexnými prvkami v originálnej farebnej schéme, zatiaľ čo pohodlie zabezpečuje ľahké tlmenie Adiprene.

Tento konkrétny variant je k dispozícii v ženskom veľkostnom číslovaní za cenu 140 eur. Nižšie nájdeš verziu pre mužov.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Adistar Cushion – 140 €

Do tenisiek Adidas Originals Adistar Cushion sme sa zamilovali na prvý pohľad, a to najmä vďaka výraznej športovej estetike nultých rokov, ktorú podčiarkujú metalické akcenty. Dizajnéri v tomto prípade stavili na kombináciu bielej, sivej a striebornej, ktorá je veľmi populárna.

Bez ohľadu na to, či sa chystáš von na kávu alebo na víkendové dobrodružstvo s priateľmi, vintage vzhľad týchto tenisiek je perfektný na akúkoľvek príležitosť. Obuj si ich a zažiar.

Zdroj: Queens

Nike Zoom Vomero 5 SE – 157,95 €

V redakcii sme veľkými fanúšikmi tenisiek Nike a teší nás, že modelový rad Zoom Vomero 5 SE dostáva zaslúženú pozornosť.

V poradí piata edícia Vomero, ktorá je na trhu od roku 2010, je vlastná technická dokonalosť a industriálny dizajn. Tieto prvky dokonale korešpondujú so súčasnou módnou estetikou, ktorá zahŕňa štýly ako Y2K, techwear, gorpcore a podobne. Nový charakter tenisiek Nike Zoom Vomero 5 SE spája vrstvený zvršok vo výrazných farebných tónoch so sériou moderných technológií.

Zdroj: Queens

New Balance 1906 – 170 €

Medzi najvyhľadávanejšie štýly tenisiek tento rok patria New Balance 1906, ktoré pravidelne nosí napríklad Yaksha, ale tiež zahraničné hviezdy ako Eladio Carrión či Taylor Swift.

Obuv je ódou na módnu estetiku Y2K doplnená o dokonalé farebné kombinácie a inovatívne gélové panely na päte, ktoré umocňujú celkový dojem. Pohodlie, priedušnosť a spevnená päta sú také skvelé, že spomínať ich ako ďalšie dôvody na kúpu nemá zmysel.

Zdroj: Queens

Saucony Progrid Triumph 4 – 175 €

Blížime sa do finále dnešného zoznamu, do ktorého sme zahrnuli aj tenisky od značky Saucony, a to konkrétne model Progrid Triumph 4 s ostrými líniami.

Silueta spája výkon s funkčnosťou životného štýlu a má otvorený sieťovinový zvršok, chrómové kožené prekrytia a disponuje tiež technológiou ProGrid pre lepšie odpruženie. Tenisky Saucony Progrid Triumph 4 pre nás predstavujú výbuch z minulosti s výhľadom do budúcnosti, ktorý musíš vyskúšať.

Vďaka minimalistickej bielo-striebornej schéme ich zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka. Cena je 175 eur. V ponuke online obchodu Queens nájdeš aj multifarebné vyhotovenie v spolupráci s umelcom Callenom Shaubom.

Zdroj: Queens

Oakley Edge Icon – 194,95 €

Oakley Edge Icon je futuristická obuv pre jedincov, ktorí chcú, aby ich všetci videli. Dizajnérsky tím spoločnosti vytvoril tento model tak, aby ti poskytol maximálnu stabilitu, rovnováhu, pohodlie a flexibilitu počas každého kroku.

Podrážka je vybavená integrovaným trakčným systémom POD, zatiaľ čo stredná časť a klenba majú dodatočnú podporu vďaka TPU. Zvršok je z vodeodolnej PU kože a neoprénu pre jedinečný športový štýl, ktorý odolá dlhým dňom v meste aj teréne a premenlivému počasiu. K dispozícii je tiež čierny variant.