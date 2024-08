Tenisky New Balance budú tvojou srdcovou záležitosťou. Vyber si svoj nový obľúbený model

Siluety s charakteristickým podpisom „N“ z oboch strán predstavujú spojenie športového štýlu a pohodlia, ktoré si zamiluješ.

Časy, keď tenisky New Balance nosili väčšinou len nudní tatkovia s klasickými modrými džínsami, sú minulosťou a v posledných sezónach valcujú všetky trendy v lifestylovej obuvi.

Vďaka online obchodu Footshop si môžeš najnovšie vyhotovenia kúpiť z pohodlia svojej obývačky. Ak máš dilemu, po ktorom modeli tenisiek New Balance siahnuť, čítaj ďalej a možno ti pomôžeme nájsť správny pár.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Ak hľadáš limitované módne kúsky vrátane tenisiek, ktoré sú už vypredané v klasických online obchodoch, skontroluj REFRESHER Market . Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov.

New Balance RC42 – 100 €

Na úvod sme vybrali totálne retro z produktového portfólia spoločnosti New Balance – model s označením RC42, ktorý na prvý pohľad pripomína futbalové halovky. V skutočnosti ide o klasickú športovú obuv s nízkym profilom, ktorá je určená pre aktívny životný štýl.

Tenisky majú semišový zvršok v svetlobéžovej farbe, ktorý má luxusný vibe, zatiaľ čo zelené logo v podobe písmena „N“ dodáva siluete dravosť a športového ducha. Ak ťa už omrzel model Adidas Originals Samba, môže ísť o zaujímavú alternatívu, pričom k dispozícii je tiež bielo-čierna a čierno-biela verzia za rovnakú cenu.

Zdroj: Footshop

New Balance 327 – 120 €

Ak si fanúšikom vintage bežeckých tvarov, potom ti odporúčame aj modelový rad New Balance 327.

Dizajnérsky tím spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1906, našiel inšpiráciu v klasických bežeckých modeloch zo 70. rokov. Obuv má drsnú podrážku, hranatú siluetu, rozšírenú medzipodrážku a úzku podošvu, vďaka čomu získaš nový uhol pohľadu na tradičný vzhľad tenisiek z minulosti. Priedušné telo zo sivej textílie obopína semiš a kožené prvky v tlmenej palete farieb, a tak model New Balance 327 veľmi ľahko skombinuješ.

Ak sa ti páči, priprav si 120 eur vrátane doručenia na adresu.

Zdroj: Footshop

New Balance 530 – 120 €

Tenisky New Balance 530 patria medzi najobľúbenejšie modely v posledných sezónach, a to nielen vďaka výhodnej cene, ale aj atraktívnemu vzhľadu, ktorý vyzerá rovnako dobre na ženských aj mužských nohách.

Unisex silueta je na trhu od 90. rokov minulého storočia a vedenie New Balance ich najnovšie dostalo do obchodov v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, s technológiou ENCAP na odpruženie a s odolnou gumovou podrážkou. Zároveň kombinuje každodenný štýl s dôrazom na módny trend Y2K.

Nižšie nájdeš verziu s bielym telom, ktoré je pokryté metalickými striebornými prekrytiami a svetlomodrými akcentmi. Cena je presne 120 eur. Veľmi pekný je tiež biely model s neprehliadnuteľnými zelenými detailmi.

Zdroj: Footshop

New Balance 530 – 130 €

Model New Balance 530 má v dnešnom článku dvojnásobné zastúpenie, keď nás okrem klasickej verzie oslovilo aj vyhotovenie so semišovými prekrytiami, ktoré obopínajú priedušné telo. Farebná schéma s podtitulom „Purple“ vo fialových tónoch týmto univerzálnym teniskám veľmi pristane, čo povieš?

Zdroj: Footshop

New Balance 500 – 130 €

Do pozornosti dávame aj ďalšiu vintage siluetu s jasným rukopisom New Balance, a to s číselným označením 500, ktorá je na trhu od roku 1982.

Dizajnéri ich pôvodne navrhli tak, aby priniesla špičkovú kvalitu a všestranný štýl na kurte. Novinka je síce určená skôr na voľný čas ako na súťaženie, avšak ide o dokonalú nadčasovú klasiku. Zvršok má konštrukciu zo semišu, respektíve nubuku a perforované detaily na špici, čo predstavuje prémiové vyhotovenie originálneho vzhľadu. Dizajn NB 500 dotvára jednoduchá schéma sivej, bielej a svetlomodrej, ktorá je vhodná na každú situáciu.

Zdroj: Footshop

New Balance 860v2 – 140 €

Ďalší model, ktorý sme vybrali do článku, nepatrí medzi bestsellery značky, ale my ho milujeme. Tenisky New Balance 860v2 sú špeciálne navrhnuté tak, aby vydržali behy na dlhé trate, ale mimoriadne dobre vyzerajú aj počas dní odpočinku, kedy v nich môžeš vybehnúť do ulíc a všetci ťa budú chváliť.

New Balance 860v2 sú vyrobené z priedušnej sieťoviny vystuženej gumovými a koženými lemami, majú charakteristickú podrážku N-ergy na tlmenie nárazov a ponúkajú dostatok stability pri každom kroku. Cena je 140 eur. V online obchode Footshop nájdeš aj verziu s fialovými detailmi.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 160 €

Slovami chvály nebudeme šetriť ani pri modeli New Balance 2002R, ktorý máme v zbierke dlhší čas a môžeme sa naň spoľahnúť pri takmer akejkoľvek príležitosti.

Tenisky vyšli prvýkrát v roku 2010 ako nástupca modelu s označením 2001, po ktorom prebrali množstvo funkčných prvkov. Dizajnéri ich následne obohatili o gélovú zložku na päte, priedušný zvršok a športovejší vzhľad. Prvotné predaje nenasvedčovali tomu, čo sa s teniskami malo stať v budúcnosti, lenže ako silnel trend chunky tenisiek, dopyt po modelovom rade 2002 bol čoraz vyšší.

Nižšie nájdeš béžový variant z kože, semišu a priedušnej sieťoviny, ktorý bude tvojim obľúbeným spoločníkom počas leta aj jesene, kým nebude pršať. Skontroluj tiež minimalistický sivý typ.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906 – 160 €

Legendárne tenisky New Balance 1906 sú späť v novom štýle. Táto klasická obuv dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti New Balance a dizajnovo vychádza z bežeckých siluet zo začiatku milénia.

Dekonštruovaný zvršok z kombinácie sieťoviny a syntetických vlákien je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu.

S modelom New Balance 1906 so sexy metalickými odleskami získaš štýlovú bežeckú obuv, ktorá funguje v kombinácii s džínsami, so športovými šortkami a v prípade žien aj so šatami. Cena je priamoúmerná kvalite tenisiek.

Zdroj: Footshop

New Balance WRPD Runner – 177,95 €

Tenisky New Balance WRPD RUNNER sú vytvorené na zvýšenú priľnavosť a stabilitu počas vonkajších podmienok a sú vhodné na používanie v každom teréne.

Zvršok v jednoduchej schéme s podtitulom „Beige“ je zo semišu a sieťoviny, čo zaisťuje lepšiu ventiláciu, zároveň poskytuje ideálne prispôsobenie a odolnosť, ktorá je potrebná počas prechádzok na vzduchu alebo dlhých behov. Medzipodrážka s technológiou FuelCell je zárukou pohodlia a spevnená gumová vonkajšia podrážka vydrží aj ťažké podmienky v teréne. Cena na úrovni 180 eur je v tomto prípade úplne v poriadku.

Zdroj: Footshop

New Balance 1000 – 190 €

Vedenie americkej športovej ikony v apríli predstavilo aktualizovanú edíciu modelového radu New Balance 1000, ktorý bol pôvodne uvedený na trh v roku 1999. Tenisky spájajú klasický a moderný dizajn, vďaka čomu perfektne doplnia tvoj šatník.

Zvršok je vyrobený z prémiových materiálov – sieťoviny a syntetických prekrytí v metalickom odtieni. Nechýba im ani odpružená medzipodrážka so systémom ABZORB, ktorý zabezpečuje pohodlie a rozptyľuje energiu vytvorenú pri dopade na zem pri každom kroku.

NB 1000 vážia menej ako 400 gramov, vďaka čomu sa nosia naozaj veľmi dobre. Čo môžeme potvrdiť. Cena je 190 eur. Pozri si tiež verziu s podtitulom „Angora“, ktorá kombinuje bielu, modrú a ružovú farbu.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906 – 190 €

Ak rád/rada vyčnievaš z davu a zároveň si ceníš pohodlie a komfort, potom siahni po modeli s označením 1906. Ide o jeden z najpredávanejších kúskov od New Balance, ktorý je výrazný a poteší ťa nielen vzhľadom, ale aj funkčnosťou.

Ľahké telo zo sieťoviny a syntetických tkanín s metalickými prvkami podčiarkuje konštrukcia nabitá modernými technológiami ako sú napríklad ABZORB, N-Durance, Stability Web či N-Ergy, čo je najnovší a najpokročilejší technologický systém amortizácie s ultraľahkým dynamickým vankúšom.

Zdroj: Footshop

New Balance 9060 – 190 €

Modelový rad s číselným označením 9060 je novým vyjadrením vycibreného štýlu a dizajnu značky New Balance, ktorý je založený na neustálom vývoji. Táto svieža novinka reinterpretuje známe prvky, ktoré pochádzajú z klasických modelov zo série 99X s futuristickou estetikou a so vzhľadom typickým pre trend Y2K.

Nadčasové vyhotovenie má príjemný letný vibe, čomu nahráva sieťovaná konštrukcia v jemnej ružovej farbe, ktorú dopĺňa semišové prekrytie v sivej s výrazným logom značky New Balance z oboch strán. Baví nás tiež tmavomodrý variant.