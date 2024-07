Toto sú TOP siluety tenisiek, ktoré kúpiš vo výpredaji. Dopraj si moderný aj vintage štýl za skvelé ceny

V článku nájdeš najlepšie kúsky z ponuky online obchodu Footshop.

Hľadáš nový pár tenisiek za zlomok ich pôvodnej ceny? Žiadny problém. K dispozícii je viac ako 1 000 párov od značiek Adidas Originals, New Balance, Nike, Puma, Reebok alebo Asics. Vybrali sme TOP 12 modelov pre mužov aj ženy z výpredajovej ponuky online obchodu Footshop.

Vans Old Skool Reissue 36 LX – 110 € 71,49 €

Zoznam otvárame modelom Vans Old Skool Reissue 36 LX v svetloružovom vyhotovení s podtitulom „Milan Blush“, ktorý je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach. Ide o model, ktorý je najnovšou verziou ikonických tenisiek Vans Old Skool z roku 1977.

Dizajnérsky tím spoločnosti doplnil jemný kožený vzhľad o lesklý saténový pruh z vonkajšej strany a moderné technológie, vďaka čomu sú Vans Old Skool Reissue 36 LX vhodné nielen na skateboard, ale aj na každodenné nosenie.

Vans Knu Stack – 110 € 71,49 €

Vo výpredaji sú aj ďalšie atraktívne tenisky s charakteristickým podpisom značky Vans. V tomto prípade prichádza na scénu poriadny kus nostalgie z 90. rokov, keďže modelový rad Knu Stack je redizajnom klasickej siluety Old Skool, ktorý na rozdiel od originálnej verzie stojí na vysokej podrážke.

Vans Knu Stack majú populárne retro prvky ako obrovský „side stripe“, nafúknutý vzhľad vrátane jazyka či extra široké šnúrky, ktoré ti pripomenú zlatú éru skateboardingu. Okrem atraktívneho vzhľadu ponúkajú aj pohodlie, a to vďaka vylepšenej vafľovej podrážke. Vďaka zľave ich získaš za približne 70 eur.

Puma Suede XL – 100 € 75,49 €

Tenisky Puma Suede XL sú príjemným oživením pôvodnej verzie modelu Suede a skvelo nadväzujú na trend skateboardovej obuvi so širokými šnúrkami, ktorá vládne uliciam metropol.

Silueta má charakteristickú DNA legendárneho štýlu, avšak má moderný vzhľad vďaka nadrozmernému mäkkému golieru, jazyku, širokým šnúrkam a hrubej podrážke s vrúbkovanou textúrou. Toto vyhotovenie má kvalitný semišový zvršok v svetlohnedej farbe, ktorý dopĺňa tonálny pruh a zlaté logo Puma. Ak si model Suede XL kúpiš teraz, ušetríš 25 eur.

Nike Air Force 1 ’07 – 119,99 € 90,49 €

Približne 30 eur teraz môžeš ušetriť aj pri kúpe ikonického modelu Nike Air Force 1 ’07 v atraktívnej bielo-modrej schéme s jemne zažltnutou gumovou podrážkou, ktorá dodala obuvi vintage vibe. Dopraj si maximálne pohodlie počas športovania alebo každodenného nosenia. Vďaka perforovanému koženému zvršku sú tenisky vhodné aj na letnú sezónu.

Adidas Originals Adistar Cushion – 140 € 91,49 €

Vyskúšaj reedíciu tenisiek Adidas Originals Adistar Cushion, ktorých vzhľad vychádza z populárneho bežeckého modelu z roku 2005. Ten bol pôvodne určený na preteky, no teraz je pripravený hviezdiť každý deň.

Priedušný sieťovinový zvršok umožňuje chodidlám dýchať, privarené vrstvy zase zvyšujú celkovú odolnosť obuvi a absorpčná pena Adiprene v zadnej časti zaisťuje pohodlie bez ohľadu na to, či sa prechádzaš po meste alebo beháš v parku.

Adidas Originals Gazelle Bold W – 120 € 96,49 €

Obľúbená ležérna klasika s charakteristickým tromi prúžkami je späť v novom neopozeranom dizajne. Tenisky Adidas Originals Gazelle Bold posunú tvoj každodenný štýl na vyššiu úroveň.

Z pôvodne tréningovej obuvi v 60. rokoch je dnes ikona streetwearu, ktorú môžeš nosiť vo dne v noci. Vďaka konštrukcii z prvotriedneho semišu, kože a gumovej podrážky, ktorá sa skladá z troch vrstiev, sú tieto vintage tenisky v žlto-červenej schéme perfektnou voľbou na akúkoľvek príležitosť. Ako bonus, stále sme v cenovej kategórii do 100 eur.

New Balance 2002R – 144 € 108,49 €

Od modelov s podpisom spoločnosti Adidas plynulo prechádzame k trendy štýlu New Balance 2002R, ktorý si v posledných sezónach určite videl na množstve známych tvárí.

Aktuálne ide o jeden z najpopulárnejších modelov tenisiek, ktorý môžeš vlastniť. V zľavnenej ponuke online obchodu Footshop nás oslovil variant s podtitulom „Mushroom“, ktorému dominujú hnedé a sivé odtiene doplnené o svetlooranžové akcenty okolo loga New Balance a navrchu päty. Obuv je vybavená modernými tlmiacimi prvkami, zvrškom z kombinácie semišu, kože a priedušnej sieťoviny.

Nike Dunk Low Retro – 129,99 € 104,49 €

Šťavnaté tenisky na letné mesiace má vo svojom portfóliu aj spoločnosť Nike, a to v podobe obľúbenej siluety Dunk Low Retro zahalenej do svetlých tónov so žltými a s hnedými panelmi.

Dizajnérsky tím v Oregone zahalil klasické línie do odolnej kože s perforáciou v oblasti špičky. Dopraj si tenisky, ktoré posledné desiatky rokov formujú povedomie o tom, čo znamená byť cool. Ušetrené peniaze, v tomto prípade približne 25 eur, môžeš minúť s kamošmi večer v meste.

Nike Zoom Vomero 5 – 159,99 € 104,49 €

Jeden z najoriginálnejších a najviac cool modelov s logom Nike – takto by sme charakterizovali športovú siluetu Zoom Vomero 5.

Schéma „Light Armory Blue“ odráža metalické detaily a svetlomodré panely, vďaka čomu budeš v uliciach neprehliadnuteľný/-á vo dne v noci. V modeli Nike Zoom Vomero 5 si užiješ pohodlie a jednoduchý štýl, ktorý podčiarkne tvoje outfity. Využi zľavu vo výške 35 % a doplň svoju zbierku o tento atraktívny kúsok od Nike.

New Balance 1906 – 160 € 120,49 €

Do svojej zbierky môžeš pridať aj model New Balance 1906, ktorý budeš chcieť nosiť stále. Obuv dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti a vychádza z bežeckých siluet zo začiatku tisícročia.

Zvršok z kombinácie syntetických tkanín a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a stabilitu pri každom kroku, ktorý urobíš. Bonusom je odvážna schéma, keď základ v svetlých tónoch dopĺňajú kontrastné fialové a ružové detaily.

Adidas Originals Humanrace Samba – 200 € 130,49 €

Výsledkom spolupráce medzi umelcom Pharrellom Williamsom, respektíve jeho značkou Humanrace a značkou Adidas Originals sú nápadité vyhotovenia slávnych siluet tenisiek, ktoré sú oslavou dedičstva nemeckej športovej ikony a moderného štýlu.

Perfektným príkladom sú legendárny model Samba, ktorý Williams upravil podľa súčasných trendov, vďaka čomu získali jemné ružové detaily v podobe troch prúžkov, päty a vnútra, ale aj kožený jazyk podľa vzoru futbalových kopačiek z minulosti.

Ak ti bolo za tenisky Adidas Originals Humanrace Samba ľúto minúť retail 200 eur, ich aktuálna zľavnená cena ťa možno presvedčí.

Reebok Energia Bo Kéts LTD x Botter – 330 € 247,49 €

Na záver zoznamu sme si nechali extravagantný model Reebok Energia Bo Kéts LTD v úprave od parížskeho módneho domu Botter, ktorý je inšpirovaný vintage futbalovými kopačkami a lezeckou obuvou.

Zložený jazyk je umiestnený na asymetrickom šnurovaní vpredu, zatiaľ čo páska s logom obopína tvarovanú podrážku z pružnej tonálnej gumy. Ak hľadáš niečo výnimočné, tento luxusný kúsok je správnou voľbou.