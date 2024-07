Doplň svoj šatník o jeden z najobľúbenejších a najfunkčnejších doplnkov, ktorý bude dokonalým šperkom tvojich outfitov.

Takmer presne pred rokom sme vydali článok s TOP 10 šiltovkami a klobúkmi pre mužov aj ženy, medzi ktorými boli prevažne high end štýly s podpisom známych návrhárov, čomu boli priamoúmerné vysoké ceny.

Tentoraz pôjdeme trochu inou cestou a v aktuálnom zozname nájdeš modely v rôznych cenových kategóriach. Priprav sa na nádielku obľúbených šiltoviek so znakom bejzbalových tímov z dielní spoločnosti New Era, fresh streetwearové vyhotovenia od značiek PLEASURES či A Bathing Ape alebo prémiové kúsky s logom Diesel alebo Rick Owens DRKSHDW.

V roku 2024 sú trendom šiltovky všetkých tvarov, veľkostí, materiálov, farebných schém, strihov či úprav. Nájdi si svojho favorita, ktorý bude dokonalým šperkom tvojich outfitov. Vybrať si len jednu však môže byť problém. Presvedč sa.

New Era „New York Yankees“ 9Forty Trucker Strapback – 31 €

Zoznam otvárame klasickou bejzbalovou šiltovkou v svetlom odtieni s priedušným sieťovinovým telom a vyšitým logom tímu New York Yankees na prednej strane od značky New Era, ktorú kúpiš za 31 eur. Má ľahko nastaviteľnú veľkosť a k dispozícii je tiež žltá verzia s bielymi detailmi.

Zdroj: Footshop

New Era „New York Yankees“ Cord 9Forty Adjustable Cap – 31 €

Naše srdcia zaplesali aj pri pohľade na tento menčestrový model v béžovej farbe a logom newyorského bejzbalového klubu Yankees. Kúsok s nádychom luxusu môže byť v tvojej zbierke za 31 eur, čo sa oplatí.

Zdroj: Footshop

New Era „New York Yankees – World Series“ 9Forty Adjustable Cap – 35 €

Logo najznámejšieho bejzbalového tímu – New York Yankees, zdobí aj druhú šiltovku v zozname. Ďalší štýlový produkt z dielní spoločnosti New Era je vyrobený zo 100 % bavlny, pričom dizajnérsky tím stavil na kombináciu bieleho tela s tmavomodrým šiltom a detailmi vrátane odznaku Svetovej série MLB z boku. Cena je 35 eur.

Ak ťa neoslovil tento variant, možno oceníš verziu s červeným šiltom a logom newyorskej ikony. Vyzerá rovnako dobre, čo povieš?

Zdroj: Footshop

New Era „Los Angeles Dodgers – World Series“ 9Fifty Snap Cap – 39 €

Aby si nepovedal/-a, že preferujeme tím z New Yorku, vybrali sme tiež model so znakom Los Angeles Dodgers, ktorý nás v tomto klasickom vyhotovení extrémne baví. Tmavomodré telo zo 100 % bavlny s nastaviteľnou veľkosťou vďaka panelu vzadu zdobí kontrastná biela výšivka LA aj logo Svetovej série MLB (finále play-off severoamerickej súťaže, poznámka redakcie) z boku. V ponuke nájdeš aj čierno-bielu verziu za cenu 39 eur.

Zdroj: Footshop

New Era „NBA Golfer“ Snapback – 41 €

V ponuke značky New Era si prídu na svoje aj fanúšikovia basketbalu. Okrem modelov so znakmi jednotlivých tímov si môžeš dopriať takýto cool kúsok s logom NBA na prednej strane. Baví nás tiež lemovanie okolo šiltu a svieža schéma s modrým šiltom a nastaviteľným panelom.

Spoločnosť New Era je zárukou kvality za férovú cenu, čo platí aj v tomto prípade, keď šiltovku s neprehliadnuteľným logom NBA kúpiš za 41 eur.

Zdroj: Footshop

PLEASURES Chromo Logo Cap – 44,95 €

Streetwearovú scénu zastupuje v zozname niekoľko známych značiek vrátane PLEASURES. Z portfólia losangelskej ikony sme vybrali 2 modely – ten prvý má čierne bavlnené telo, ktoré zdobí chrómové logo v charakteristickom štýle písma. Ideálna voľba pre všetkých nadšencov minimalizmu je v predaji aj v tmavomodrej úprave. Cena je v oboch prípadoch rovnaká, a to 45 eur.

Zdroj: Footshop

PLEASURES „Angel Destruction“ Graphic Cap – 49,95 €

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade druhého modelu šiltovky od značky PLEASURES. Tentoraz nás zaujal výrazný červený nápis v čínskych znakoch na prednej strane, pod ktorým je biely odkaz Angel Destruction na čiernom základe. Nápis PLEASURES je taktiež na zadnej strane šiltovky, pričom cena je na úrovni 50 eur.

Zdroj: Footshop

New Era „New York Jets“ NFL Pin Pack 59Fifty Cap – 54 €

Svoju zbierku môžeš obohatiť aj o tento klasický štýl šiltovky New Era 59Fifty so znakom temu New York Jets v zeleno-žltej schéme a odznakom na šilte s rovným profilom. Cena je 54 eur.

Zdroj: Footshop

MISBHV Sunset Denim Cap – 90 €

Denim patrí medzi naše obľúbené materiály, a to nielen na kusoch oblečenia, ale aj v rámci doplnkov vrátane pokrývok hlavy. Ako má vyzerať dokonalá džínsová šiltovka s vintage efektom ti ukáže poľská streetwearová značka MISBHV, ktorá má v ponuke tento nádherný kúsok za 90 eur. Baví nás zažltnutý odtieň denimu, roztrhané časti vrátane loga aj dvojica piercingov umiestnená na šilte.

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape College Mesh Cap – 99 €

Šiltovky so sieťovinovým chrbtom sú počas horúcich dní záchranou. Ak si fanúšikom značky A Bathing Ape, určite neodoláš tomuto fresh čierno-bielemu kúsku s modrým šiltom a ikonickým logom opice na prednej strane.

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Denim Distressed Logo Cap – 145 €

Renomovaná streetwearová značka A Bathing Ape, alebo v skrátenej verzii BAPE, ktorej históriu sme rozobrali v samostatnom článku, má vo svojom portfóliu niekoľko skvelých šiltoviek – ako je napríklad tento džínsový model v tmavosivom odtieni s rozstrapkaným nápisom BAPE cez šilt. Ak máš záujem o tento štýl, priprav si 145 eur.

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Garment Dye One Point Cap – 145 €

Ak je pre teba denimový model vyššie príliš extravagantný, možno ťa osloví kúsok s jednoduchým logom opice v tmavosivej farbe. Značka A Bathing Ape vie robiť kvalitné šiltovky a táto univerzálna pokrývka je toho perfektným príkladom. Zakompnuj ju do svojich outfitov a získaj nepriestreľný štýl.

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Logo 9Twenty Strapback x New Era – 159 €

Posledná šiltovka s podpisom japonskej ikony A Bathing Ape má minimalistický vzhľad, keď na klasickom sivom modeli 9Twenty Strapback od spoločnosti New Era nájdeš vyšitý nápis Bape v bielej farbe. V predaji je obmedzený počet kusov, preto s kúpou dlho neotáľaj. K dispozícii je tiež čierno-biely variant za rovnakú cenu.

Zdroj: Footshop

Diesel C-BEAST-A1 Cap – 185 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj produkty s podpisom belgického návrhára Glenna Martensa, respektíve značky Diesel. Nás oslovila táto nadčasová čierna šiltovka s mierne rozstrapkanými časťami, ktorá má v šilte umiestnené veľké kovové logo. Je vyrobená z prémiovej bavlny a tvojim outfitom dodá šťavu a štýl. Ak máš voľných 185 eur, neváhaj ani minútu.

Zdroj: Footshop

Rick Owens DRKSHDW Baseball Cap – 195 €

Záver zoznamu si pre seba uchmatol avantgardný návrhár Rick Owens, a to vďaka tejto čiernej bejzbalovej šiltovke zo 100 % bavlny, ktorú zdobí charakteristické logo línie DRKSHDW v bielej farbe. Model má nastaviteľnú veľkosť a stojí 195 eur vrátane doručenia. K dispozícii je aj verzia s nápisom DRKR za rovnakú cenu.