Posuň svoj beh na nový level v obuvi od značiek Hoka®, On, New Balance alebo Adidas

Tieto tenisky síce ľahkých 5 kilometrov za teba neodbehnú, ale možno naštartujú tvoju vášeň k pravidelnému pohybu.

Beh patrí medzi najlepšie športové aktivity, ktorým sa môžeš venovať vo svojom voľnom čase a s kvalitnými teniskami posunieš svoje výkony na nový level. Preto siahni po obuvi, ktorá je ľahká, podporná, absorbuje nárazy a má dobrú trakciu s povrchom.

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš univerzálne vyhotovenia od špecializovaných značiek ako sú Hoka® alebo On, ale aj výrazné farebné verzie futuristických modelov, ktoré sú nabité technológiami od spoločnosti Adidas, respektíve Y-3.

P. S. Do pozornosti dávame aj novinku v produktovom portfóliu, a to vybavenie od parížskej značky Satisfy, ktorú založil Brice Partouche v roku 2015. Patrí medzi to najlepšie na trhu.

Hoka® Clifton 9 – 150 €

Spoločnosť Hoka® je v posledných rokoch jeden z popredných výrobcov športových, respektíve bežeckých potrieb, pričom dominuje najmä v oblasti obuvi. V online obchode Footshop je k dispozícii viacero modelov tenisiek s logom Hoka® a typickým, objemným vzhľadom, spomedzi ktorých sme vybrali dvojicu najpredávanejších štýlov.

Model Hoka® Clifton 9 prináša novú generáciu oceňovanej obuvi, ktorá je ľahšia a disponuje lepším tlmením pri dopade ako kedykoľvek predtým. Navyše, eliminuje hmotnosť a pridáva 3 milimetre na výške v medzipodrážke, vďaka čomu prináša zážitok pri každom kroku. Priedušný zvršok z úpletu je zahalený do svetlohnedej schémy s pastelovými akcentmi oranžovej, ružovej, modrej a zelenej.

Veľmi pekne vyzerá tiež svetlofialová verzia dostupná za rovnakú cenu.

Reebok Floatzig Adventure 1 – 160 €

Do boja proti najznámejším výrobcom bežeckých potrieb vyráža spoločnosť Reebok, a to s modelom Floatzig Adventure 1, ktorý je k dispozícii v neprehliadnuteľných vyhotoveniach.

Ide o ľahkú a univerzálnu bežeckú obuv pre všetkých nadšencov vonkajších aktivít, ktorí si potrpia na štýle pri športe. Model Reebok Floatzig Adventure 1 je vhodný na cestu aj trail. Je vyrobený z pružnej peny Floatride Energy po celej dĺžke, ktorá poskytuje ľahké odpruženie a návratnosť energie. Gumová podrážka so šikmými výstupkami ti pomôže udržať sa na nohách pri stúpaniach do kopca a strmých zjazdoch.

Plný počet bodov udeľujeme aj verzii s dúhovou podrážkou, ktorá je v predaji za rovnakú cenu.

Adidas Adizero Boston 12 – 160 €

V zozname nemôžu chýbať tenisky od spoločnosti Adidas. Ako prvé si predstavíme Adidas Adizero Boston 12, ktoré sú určené pre bežcov s vysokým tempom na stredne dlhé až dlhé vzdialenosti.

Futuristické tenisky dostali názov podľa známeho maratónu v Bostone a medzi ich charakteristické prvky patria diely Energrods 2.0. s obsahom sklených vlákien, ktoré obmedzujú stratu energie, medzipodrážka s ultraľahkým tlmením Lighstrike či odolná pena Lightstrike 2.0 EVA, vďaka čomu sú rýchle a pevné na nohe.

Čierna schéma s kontrastnými oranžovo-ružovými detailmi vyzerá božsky, ale v ponuke nájdeš aj bielo-čierno-červenú verziu. Cena je tiež 160 eur.

New Balance Fresh Foam X More – 160 €

Obuv s logom v tvare písmena „N“ z oboch strán máme spojenú predovšetkým s lifestyle modelmi, ale inžinieri v laboratóriu spoločnosti New Balance majú v portfóliu aj čisto bežecké tenisky, do ktorých sa zamiluješ.

Typ New Balance Fresh Foam X More je špeciálne vytvorený na bežný tréning na asfalte a tvrdom povrchu. Zvršok v sivo-zelenom vyhotovení je vyrobený z mäkkej, priedušnej a bez švov spojenej sieťky, ktorá zaručuje prispôsobenie na každé chodidlo, zatiaľ čo medzipodrážka využíva technológiu Fresh Foam X – mäkkú penu s laserovo vyrezávanými perforáciami za účelom zaistenia podpory a plynulosti pohybu.

Pre ženy je k dispozícii rovnaká verzia s ružovým zvrškom.

Hoka® Bondi 8 – 170 €

Druhý model z dielní spoločnosti Hoka® má názov Bondi 8 a predstavuje nízky prémiový štýl bežeckej obuvi na signifikantnej vysokej medzipodrážke, ktorá ti poskytne pohyb s mäkkým a tlmeným došľapom. Zvršok v sivých tónoch s čiernym logom je vyrobený z recyklovaného polyesteru s perforáciou, vďaka čomu je maximálne priedušný a okrem funkcie má veľmi fresh, mestský vzhľad.

Na rozdiel od vyššie uvedených modelov, tak Hoka® Bondi 8 môžeš ľahko zladiť aj v rámci každodenných outfitov. Cena je rovných 170 eur.

New Balance 1080 V13 – 180 €

V ponuke značky New Balance nás zaujal ešte jeden štýl bežeckých tenisiek, a to 1080 V13, ktorý je určený na beh po tvrdom povrchu.

Ide o vlajkový model spoločnosti so sídlom v Bostone s hmotnosťou len 261 gramov a podrážkou s technológiou Fresh Foam X. Zdokonalená, gumová podrážka zaručuje ešte väčšiu priľnavosť k povrchu, pohodlie počas behu aj jemnejšie pristátie na tvrdom povrchu. Plynulejší pohyb tak poskytuje pocit dodatočnej pružnosti.

Prekonávanie každého kilometra počas tréningu bude v modeli New Balance 1080 V13 o niečo jednoduchšie. Za cenu 180 eur získaš jedny z najlepších bežeckých tenisiek.

On Cloudmonster 2 – 190 €

Švajčiarski inžinieri spoločnosti On vymysleli niekoľko perfektných tenisiek na beh pre rôzne typy povrchov, ale my milujeme model Cloudmonster 2.

Tento unikátny model s veľmi odvážnym dizajnom je stvorený na zdolávanie limitov, a to vďaka jedinečnej medzipodrážke, ktorá je vystužená vzduchom. Priľnavý zvršok zo syntetických tkanín príjme tvoju nohu ako formula svojho pilota, a keď sa vydáš na trať, spoznáš, aké je vyhrať veľkú cenu.

Bielo-čierna schéma siluete On Cloudmonster 2 náramne pristane. Vyskúšaš ich na vlastných nohách? Určite neoľutuješ.

Adidas 4DRWD 4 – 220 €

Vedenie spoločnosti Adidas investuje množstvo financií, času a energie do vývoja nových technológií, ktoré posúvajú možnosti obuvi na iný level. Perfektným príkladom je model bežeckých tenisiek s názvom 4DRWD 4, ktorý kúpiš v online obchode Footshop v dvoch farebných štýloch. Nás oslovila bielo-čierna verzia, ktorá stojí 220 eur vrátane doručenia.

Tenisky sú vyrobené zo zmesi recyklovaných a obnoviteľných materiálov pomocou 3D tlače, čo ukazuje veľký technologický progres nemeckej športovej ikony. Medzipodrážka 4D absorbuje nárazy, podporuje pohyb vpred a umožní ti plynulý prechod medzi dopadom na zem a odrazom. Ľahký textilný zvršok perfektne sedí a zvyšuje nielen pohodlie, ale aj stabilitu, takže môžeš bez obmedzení brázdiť ulice.

Adidas Adizero Adios Pro 3 – 250 €

Sme nadšení, keď vidíme, akým smerom sa uberajú nové bežecké štýly obuvi s charakteristickými tromi prúžkami z bočných strán. Inžinieri a dizajnéri spoločnosti Adidas si zaslúžia poklonu a obdiv.

Stačí, ak sa pozrieš na model s označením Adizero Adios Pro 3, ktorý odráža vyspelosť značky. Obuv váži len 223 gramov a je vrcholným bežeckým produktom z radu Adizero Racing. Sú navrhnuté špeciálne pre športovcov, aby dosiahli neuveriteľné výkony. Tenisky sa vyznačujú dielmi Energyrods 2.0 s prímesou uhlíka, ktoré sú ľahké, no zároveň tuhé a robia každý krok svižným a efektívnym. Tlmenie Lightstrike Pro tvoria dve vrstvy najodolnejšej peny, čo pomáha zachovať si energiu na dlhých trasách. Celé sa nesú na tenkej priľnavej podrážke z gumy, ktorá zaisťuje silný záber na mokrom aj suchom povrchu.

Ak sa ti výnimočný model Adidas Adizero Adios Pro 3 páči, priprav si 250 eur.

Y-3 Prime X 2 Strung – 400 €

Posledný a najdrahší štýl bežeckých tenisiek v dnešnom zozname je z dielní línie Y-3, ktorá patrí pod značku Adidas a šéfuje jej návrhár Yohji Yamamoto. Podpis tohto slávneho Japonca je viditeľný aj na modeli Prime X 2 Strung, ktorý môže byť tvoj za 400 eur.

Tenisky posúvajú technickú precíznosť na vyššiu úroveň. Sú vyrobené z inovatívneho textilu STRUNG, ktorý premieňa dáta na dynamický materiál, prispôsobuje sa chodidlu a reaguje na jeho spätnú väzbu pri pohybe. Majú priliehavý strih v atraktívnom žltom odtieni s tmavočervenými detailmi, vyznačujú sa superľahkou medzipodrážkou z peny Lightstrike Pro na zvýšenie rýchlosti a ich zvršok je prepojený s podrážkou z gumy značky Continental™ s uhlíkovými dielmi Energyrods.

Netvrdíme, že v tomto modeli pobežíš ako čerstvý olympijský víťaz Noah Lyles, ktorý túži po vlastnej siluete tenisiek, ale určite ti pomôžu k lepším výkonom.