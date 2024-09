Čierne tenisky sú perfektnou voľbou do sychravého počasia. Vybrali sme TOP štýly pre mužov, ženy aj každý rozpočet

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš atraktívne vyhotovenia s logom Vans, Asics, New Balance, Salomon aj Rick Owens DRKSDW.

Vyzerá to tak, že tohtoročné leto už skončilo a pred sebou máme niekoľko dlhých týždňov premenlivého jesenného počasia, v ktorom sa nezaobídeš bez odolnej bundy a adekvátnej obuvi. Overenou voľbou sú kožené vyhotovenia, avšak neodolali sme ani látkovým modelom, ktoré využiješ, keď nebude pršať.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali najkrajšie čierne tenisky pre mužov, ženy aj každý rozpočet. V zozname nižšie nájdeš novinky s podpisom obľúbených značiek, ale tiež high fashion kúsok, s ktorým zaboduješ úplne všade.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Ak hľadáš limitované módne kúsky vrátane tenisiek, ktoré sú vypredané v klasických online obchodoch, skontroluj REFRESHER Market . Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov.

Vans Slip-On Reissue 98 LX – 99,95 €

Tenisky Vans Slip-On predstavujú jeden z najkultovejších modelov v portfóliu kalifornskej spoločnosti, pričom obľube sa tešia v skateboardovej komunite, hudobnom priemysle aj móde, kde si vybudovali pevné miesto ako symbol rebelského ducha.

Nové, čierno-sivé vyhotovenie so vzorom „Houndstooth“ je zahalené do kvalitného zvršku z odolného plátna s koženými panelmi a disponuje vnútornou stielkou Sola Foam ADC, ktorá zaručuje celodenné pohodlie. Cena je presne 100 eur.

Zdroj: Footshop

Vans Clash The Wall LX – 117,95 € 106,49 €

Pri obuvi s logom Vans zostaneme, a to vďaka modelu Clash The Wall LX, ktorý vychádza z tvarov štýlov Sk8-Hi, Sk8-Mid, Authentic a Old Skool.

Upravená verzia populárnych tenisiek nás zaujala na prvý pohľad vďaka asymetrickému rozdeleniu vrchnej časti, keď dizajnéri vizuálne rozbili charakteristický prúžok aj prešívanie v oblasti šnúrok. Čierno-biela schéma na semišovom základe a odolnej gumovej podrážke vyzerá nadčasovo a ľahko ju zladíš s akýmikoľvek džínsami či nohavicami.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba LT – 130 €

Model, ktorý je v posledných sezónach must have záležitosťou v mužskej aj ženskej móde, prichádza na pulty obchodov v upravenom vzhľade s koženým jazykom cez šnúrky po vzore futbalových kopačiek.

Ak ešte nevlastníš žiadne vyhotovenie tenisiek Adidas Originals Samba, vyskúšaj túto cool novinku s podtitulom LT. Je zahalená do koženého zvršku v čiernej farbe, ktorý dopĺňajú biele prúžky a charakteristický semišový špic v sivom odtieni.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba XLG – 130 € 117,49 €

Do pozornosti dávame aj druhú upravenú verziu modelu Adidas Originals Samba s podtitulom XLG, ktorá je určená najmä pre ženy.

Tenisky si zachovali autentický vzhľad verný originálu, ale zároveň sú ovplyvnené dvomi dominantnými kultúrami v móde – futbalom a skateboardingom. Čierno-biela novinka sa nesie na hrubej gumovej medzipodrážke s pohodlnou konštrukciou s tlmením z materiálu EVA po celej dĺžke a disponuje tvarovaným jazykom s extra polstrovaním.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 144 €

Ak uprednostňuješ bežecké štýly tenisiek, potom je pre teba ako stvorený model New Balance 2002R, ktorý má rýdzo športový vzhľad, ale zaboduješ s ním skôr v uliciach ako na okruhu.

Podobne ako vyššie, aj v tomto prípade dizajnéri stavili na čierno-bielu schému, ktorú dopĺňajú reflexné prvky v podobe loga. Zvršok je z kombinácie semišu a pružnej textílie, vďaka ktorej budú tvoje nohy môcť dýchať.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Handball Spezial WM – 150 €

Milujeme vintage športovú obuv Adidas Originals a model Handball Spezial WM je ódou na tento štýl, ktorý je v trendoch.

Tenisky majú jemný kožený zvršok v čiernej farbe, ktorý vzdáva hold hádzanárskym modelom z archívov so semišovými prekrytiami a dotvára ich luxusná mäkká podšívka. Obuv navyše zdobia zúbkované detaily a nechýbajú ikonické tri prúžky či zlaté detaily s metalickým efektom. Priprav si 150 eur a môžu byť v tvojej zbierke.

Zdroj: Footshop

Asics GT-2160 x Above The Clouds – 150 €

Druhú polovicu zoznamu otvárame modelom Asics GT-2160 s futuristickými tvarmi, ktorým čierna schéma veľmi pristane.

Tenisky vzdávajú hold technickému dizajnu série GT-2000, pričom nové stvárnenie si zachováva kultový dizajnový jazyk a kľúčové prvky – ako sú elegantná športová estetika a zvlnené tvarovanie prednej časti chodidla. Zvršok je zahalený do kombinácie priedušnej textílie a odolných syntetických tkanín. Ide o naozaj podarenú obuv na každodenné nosenie počas jesene.

Zdroj: Footshop

Nike Air Pegasus – 159,99 €

Krok vedľa neurobíš ani modelom s podpisovým jazykom spoločnosti Nike s názvom Air Pegasus. Ide o modernú lifestylovú obuv so športovými tvarmi, ktorá ťa udrží v pohodlí vďaka patentovanej technológii so vzduchovou bublinou pre dokonalé odpruženie pri každom pohybe.

Univerzálny čierno zvršok zo zmesi syntetických tkanín a textílie zvýrazňujú kontrastné zelené detaily na podrážke.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906 – 170 €

Ak si fanúšikom celočiernych tenisiek, veríme, že ťa osloví toto atraktívne vyhotovenie modelu New Balance 1906, ktoré stojí 170 eur.

Ako býva zvykom pri obuvi s ikonickým logom v tvare písmena „N“, aj tieto tenisky sú vyzbrojené množstvom moderných technológií, vďaka ktorým prejdeš desiatky kilometrov bez akejkoľvek bolesti. Zvršok je vyrobený z prémiových materiálov, ktoré zvládnu aj skúšku časom a pri dobrom zaobchádzaní ti obuv vydrží niekoľko sezón.

Zdroj: Footshop

Dobrú správu máme aj pre outdoorových nadšencov, ktorí občas zablúdia aj do mestských ulíc. V športovej obuvi od značky Salomon zvládneš oboje a navyše štýlovo.

Modelový rad Salomon XT-Slate je neopozeranou voľbou s ľahkým zvrškom s textúrou, ktorý chráni pred vlhkosťou, a spodnou časťou Advanced Chassis™ pre lepšiu stabilitu pri každom kroku, a to či už v prírode alebo meste. Tenisky vážia len 354 gramov a ich cena je 195 eur vrátane doručenia na adresu.

Zdroj: Footshop

Salomon XT-6 GTX – 200 €

Svoje zastúpenie v zozname má aj najpopulárnejší model obuvi s podpisom spoločnosti Salomon, a to XT-6 GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie).

Tenisky Salomon XT-6 GTX kombinujú patentované technológie so štýlovým vzhľadom už od svojho prvého uvedenia na trh v roku 2013. Vedenie a dizajnéri na návrhoch spolupracujú s najlepšími športovcami, ale aj so známymi lifestylovými značkami, ako sú Palace, Kith a podobne, vďaka čomu majú taký hype mimo prostredie prírody v uliciach svetových metropol.

Doplň svoju zbierku o tento čierny variant s metalickými striebornými prvkami a ochrannou membránou Gore-Tex®.

Zdroj: Footshop

Rick Owens DRKSHDW Low Denim – 460 €

Náš posledný tip na fresh čierne tenisky padol na minimalistickú siluetu s jasným rukopisom avantgardného módneho návrhára Ricka Owensa, ktorý pod hlavičkou línie DRKSHDW vytvoril tento atraktívny model z denimu.

Owens kombinuje svet high fashion a tvojich každodenných nárokov na pohodlie a strih. Poteš svoju zbierku týmto originálnym kúskom, ktorý ti pochváli každý módny nadšenec. Cena je 460 eur a k dispozícii je tiež vysoká verzia, ktorá je trochu drahšia.