TOP mužské vône do sychravého počasia: Novinka od Byredo, luxusný YSL aj parfum protikladov PIGMENTARIUM

Tieto vône sú ako stvorené na najbližšie mesiace. Bez nákupu neodídeš s akýmkoľvek rozpočtom.

Denné teploty postupne klesajú, čo znamená, že sezóna najlepších vôní je tu. Netvrdíme, že hneď musíš zmeniť parfum, ktorý si používal počas leta, ale z nášho pohľadu ide o dobrý dôvod vyskúšať niečo nové, vďaka čomu sa budeš cítiť fresh v sychravom počasí.

Jesenné, respektíve zimné, vône pripomínajú ingrediencie charakteristické pre tieto ročné obdobia. Na mysli máme rôzne typy drevín, výrazné korenia (škorica, kardamón a pod., pozn. redakcie), niektoré druhy kvetov, vanilku, ambru, mandle či silné esenciálne oleje. Všetky majú spoločné to, že majú tendenciu evokovať teplo, ale iným spôsobom ako zložky, ktoré nájdeš v ľahkých letných parfumoch.

Nižšie nájdeš TOP 10 mužských vôní do chladného a sychravého počasia, ktoré nás čaká. V zozname sú cenovo dostupné toaletné vody od módnych domov aj niche parfumy za stovky eur.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, teniskách, outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Maison Margiela REPLICA Under the Stars

Tohtoročný zoznam otvárame pútavou toaletnou vodou Under the Stars s nádychom divokej prírody z kolekcie Maison Margiela REPLICA, ktorú vedenie módneho domu predstavilo minulý rok.

Táto luxusná unisex vôňa je dostupná v dvoch veľkostiach (30 a 100 mililitrov, pozn. redakcie) a pripomenie ti noc strávenú pod hviezdami vďaka kombinácii viacerých prírodných zložiek – od labdanovej živice cez ambrové drevo až po škoricový list, čierne korenie či cédrový olej.

Ak rád opúšťaš rušné mestské ulice, aby si načerpal novú energiu v prírode, toaletnú vodu Maison Margiela REPLICA Under the Stars si zamiluješ. Cena za 30 mililitrový flakón s charakteristickým vzhľadom je približne 65 eur. Ak si fanúšikom vôní s podpisom francúzskeho módneho domu, odporúčame aj toaletné vody Autumn Vibes alebo Jazz Club.

Zdroj: Selfridges

Yves Saint Laurent MYSLF Le Parfum

Francúzsky módny dom Saint Laurent má vo svojom produktovom portfóliu viacero zvučných a obľúbených parfumov, pričom o tento status zabojuje aj novinka s jednoduchým názvom MYSLF Le Parfum.

Dielo spod rúk parfuméra Christopha Raynauda ťa na úvod navnadí sviežimi akordmi bergamotu, po chvíli sa v srdci vône rozvinie pomarančový kvet, ktoré spestria zmyselná vanilka a drevité tóny v podobe indonézskeho pačuli a ambrofixu. Raynaud chcel parfumom vyjadriť jemnú mužskú stránku, a to sa mu z nášho pohľadu podarilo.

Kvetinovo-drevitý parfum vo veľkosti 40 mililitrov kúpiš za približne 90 eur v online obchode Douglas.

Zdroj: Selfridges

Loewe Solo Cedro

V redakcii patríme medzi veľkých obdivovateľov módneho domu Loewe, a to nielen vďaka perfektným ready-to-wear modelom oblečenia a doplnkov, ale tiež vôňam, ktoré v nás evokujú príjemné emócie.

Jednou z nich je toaletná voda s názvom Cedro z kolekcie Loewe Solo, ktorá sa ukrýva v minimalistickom flakóne, a je ideálna pre každú príležitosť. V kompozícii vône sú dominantné drevité tóny (cédrové drevo), avšak ucítiš tiež citrusy (mandarínkovo-pomarančová aróma) a aromatické korenie v podobe muškátového orieška a ružového korenia.

Ak chceš vyskúšať túto jesennú vôňu, priprav si 90 eur za 50 mililitrovú verziu.

Zdroj: Selfridges

Aesop Virēre

Ak si chceš počas jesene, respektíve zimy, pripomenúť atmosféru a vôňu horúcich letných dní, potom máme pre teba tip v podobe parfumovej vody Aesop Virēre.

Najnovšie dielo v portfóliu austrálskej značky v sebe kombinuje slnkom zohriate citrusové plody, voňavé figy a prírodnú silu zeleného čaju. Francúzsky majster parfumér menom Barnabé Fillion stavil na charakteristické a známe tóny, vďaka čomu nám zahral presne do nôty. Túto aromatickú drevitú vôňu so sviežim nádychom budeš milovať.

Parfum Aesop Virēre vo flakóne s objemom 50 mililitrov môže byť v tvojej zbierke za 130 eur, stačí, ak navštíviš online obchod.

Zdroj: Selfridges

PIGMENTARIUM Oratorio

Zastúpenie v článku má aj český parfumérsky ateliér PIGMENTARIUM, a to vďaka vôni s názvom Oratorio, ktorú vytvoril francúzsky parfumér Théo Belmas, keď veľmi umne namiešal esenciu jesene medzi Prahou a Parížom do tekutej podoby.

Luxusná vôňa predstavuje protiklady dynamiky mesta a pokoja priestorov starého kostola. V jej zložení nájdeš lisovaný olej z mandarínkovej kôry, egyptské neroli, tóny kadidla, cédrové drevo, jazmín aj akordy opoponaxu a pačuli v srdci vône.

Parfum PIGMENTARIUM Oratorio je k dispozícii vo flakóne s objemom 50 mililitrov, ale po novom aj v cestovnej verzii, ktorá má 10 mililitrov, a stojí 41 eur v online obchode. Ak by sme si mohli vybrať len jednu vôňu na jeseň, ktorú budeme používať, išlo by o tento český klenot.

Zdroj: Pigmentarium

Byredo Desert Dawn

Značka Byredo nie je na trhu ani 20 rokov, ale už teraz patrí medzi najikonickejších výrobcov parfumov v histórii. Zakladateľ Ben Gorham má skvelý nos a spoločne so svojím tímom mieša jedinečné kombinácie, ktoré si získali srdcia miliónov ľudí po celom svete vrátane nás.

Medzi našich najnovších favoritov s podpisom Byredo patrí parfumová voda Desert Dawn, ktorá je ako stvorená do sychravého počasia. Vôňa je inšpirovaná vyprahnutou púšťou a zachytáva zmenu, keď sa teplé dni menia na studené noci.

Byredo Desert Dawn prináša hrejivú zmes kardamónu, lístkov ruží, santalového a cédrového dreva, vetiveru, pižma, ale aj sviežeho papyrusu. Cena za 50 mililitrovú verziu je 165 eur v online obchode.

Zdroj: Selfridges

Creed Original Santal

Ak hľadáš vôňu, ktorá ťa s ľahkosťou prevedie z leta do jesene a zároveň ju nenosí každý, skús parfumovú vodu s názvom Creed Original Santal.

Podmanivé dielo je inšpirované kultúrnym bohatstvom Indie, evokuje teplo miestneho vzduchu, korenie rušných trhov s jedlom a pôvab majestátnej architektúry. Korenistá vôňa v sebe spája drevité a orientálne tóny zázvoru, škorice, vanilky, santalového dreva, koriandru, tonka fazule, ale tiež bergamot, svieže mandarínky, levanduľu alebo bobule borievky.

Ide o vôňu, ktorá ťa prenesie do príjemného teplotného podnebia vtedy, keď to budeš potrebovať. 50 mililitrová verzia hrejivého parfumu Creed Original Santal s bohatým základom stojí 195 eur.

Zdroj: Selfridges

Yves Saint Laurent Tuxedo

Priestor v zozname si našla tiež druhá vôňa z dielní YSL, a to vďaka luxusnej parfumovej vode Tuxedo z kolekcie Le Vestiaire Des Parfums.

Táto korenistá unisex vôňa v sebe spája textúru pačuli s akordmi ambry, čím vyjadruje svoj temný sexappeal. V zložení nájdeš aj ostré čierne korenie a kardamón, ktoré parfumu dodali hĺbku. Ak už máš dosť štandardných vôní s podpisom YSL a rád by si vyskúšal niečo intenzívnejšie, siahni po parfume Tuxedo, neoľutuješ.

Flakón s objemom 75 mililitrov stojí približne 200 eur, čo považujeme za adekvátnu cenu vzhľadom na všetky použité zložky a exkluzivitu tohto precízneho diela.

Zdroj: Selfridges

Maison Francis Kurkdjian OUD Silk Mood

Francis Kurkdjian patrí medzi najuznávanejších majstrov parfumérov v odvetví, a to vďaka nezabudnuteľným dielam, ktoré vytvoril pod hlavičkou vlastnej značky aj pre módny dom Dior, ako napríklad vône Dior Sauvage alebo MFK Baccarat Rouge 540.

Pre novú sezónu sme však vybrali úplne iný parfum, a to OUD Silk Mood, do ktorého sme sa úplne zamilovali. Táto kvetinovo-drevitá vôňa so sviežou, uhrančivou stopou a harmonickou rovnováhou Východu a Západu v sebe mieša damašskú ružu a bergamot v hlave, guajakové drevo v srdci a oud s papyrusom v základe. Výsledok považujeme za majstrovské dielo, ktoré stojí za každé euro.

Vôňu Maison Francis Kurkdjian OUD Silk Mood v 70 mililitrovej fľaštičke kúpiš za 235 eur v online obchode.

Zdroj: Selfridges

Frederic Malle Promise

Aký by to bol zoznam TOP parfumov bez zastúpenia značky Frederic Malle? V portfóliu parížskeho parfumérskeho domu nás tentoraz oslovila vôňa s tajomným názvom Promise, ktorá je inšpirovaná Blízkym východom a obnovuje príťažlivú silu oudu.

Parfumová voda Frederic Malle Promise obsahuje jablko, rozmarín a ružové korenie v hlave, bulharskú, respektíve tureckú ružu a klinček v srdci a kombináciu ambroxanu, labdanumu, pačuli a pižma v základe.

Dielo uznávaného parfuméra menom Dominique Ropion je v predaji v dvoch veľkostiach, pričom sklenený flakón s objemom 50 mililitrov kúpiš za 245 eur v online obchode.