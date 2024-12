Toto sú TOP módne spolupráce roku 2024. Objav hriešnu spodnú bielizeň od Rihanny pre Diesel či luxusnú kolekciu Kith x Armani

Takto si predstavujeme kvalitu.

Spolupráce známych značiek patrili aj v roku 2024 medzi najsledovanejšie módne momenty, ktoré rozprúdili vlny diskusií a vzbudili pozornosť verejnosti. Mnohé z nich priniesli originálne nápady v podobe jedinečných strihov, farebných vyhotovení či materiálových úprav s jasným rukopisom ich hlavných tvorcov.

Pozri si TOP módne spolupráce v roku 2024, medzi ktorými nájdeš kolekciu Savage X Fenty x Diesel, Kith x Giorgio Armani alebo kúsky s rukopisom A$AP Rockyho pre značku Puma. Veríme, že ďalších dvanásť mesiacov prinesie minimálne rovnakú kvalitu.

Hriešna spodná bielizeň od Rihanny pre značku Diesel

Začíname zostra, a to odvážnou kolekciou medzi značkami Savage X Fenty a Diesel, ktorej tvárou je sporo odetá Rihanna (zakladateľka Savage X Fenty, pozn. redakcie).

Prvé spoločné dielo, na ktorom pracovali Rihanna a návrhár Glenn Martens, ponúka horúci sortiment čipkovaných siluet v neprehliadnuteľnom červenom vyhotovení. Kolekcia je vyváženou kombináciou estetiky oboch značiek – keď oslavu tela a body positivity dopĺňa ikonický vizuálny slovník Diesel.

Zdroj: Savage X Fenty

Kolekcia Savage X Fenty x Diesel obsahuje hriešnu spodnú bielizeň, oblečenie na spanie a ďalšie doplnky, ktoré dodajú každej žene sebavedomie. Medzi výrazné prvky patria tiež korzetové nohavice, top s dlhými rukávmi definovaný vyblednutou denimovou potlačou či pančuchy.

„Rihanna vždy odrážala ženu Diesel – ostrú, s názorom, vyhranenú, sexy. Bola jedným z prvých talentov, ktoré podporili značku Diesel už od mojej prvej kolekcie,“ povedal Martens v rozhovore pre ELLE. Bohužiaľ, všetky kúsky sú už vypredané a tak ti musí stačiť pohľad na Rihannu, ktorá má sexepílu na rozdávanie.

Zdroj: Savage X Fenty

Značka Kith predstavila svoju najluxusnejšiu kolekciu

Každý, kto sa aspoň trochu vyzná, vie, že Kith je jednou z najlepších odevných značiek na trhu. Zakladateľ Ronnie Fieg začínal so streetwearom, ale v posledných rokoch čoraz viac inklinoval k elegancii a výsledkom svojej tvrdej práce dosiahol spoluprácu, o ktorej mnohí môžu len snívať.

Ako prvý nadviazal partnerstvo s módnym domom Giorgio Armani, aby predstavil svoju najluxusnejšiu ready-to-wear kolekciu plnú oblekov, vlnených kabátov, kašmírových doplnkov, kožených rukavíc a podobne.

Zdroj: Kith

S hviezdnym obsadením kampane (Martin Scorsese či Pierce Brosnan, pozn. redakcie) predstavil kolekciu s názvom The Archetypes, ktorá obsahuje štyri nadčasové kapsuly oblečenia a doplnkov – The Artist, The Entertainer, The Traveler a The Entrepreneur. Každá má vlastné typy textílií, tvary, farebnú paletu a celkovú atmosféru.

„Na celom svete je toľko ľudí z rôznych spoločenských vrstiev, ktorých ovplyvnil pán Armani a ktorí zdieľajú univerzálny jazyk nosenia obleku Giorgio Armani. Tak sme prišli na koncept archetypov,“ vysvetlil myšlienku spoločnej kolekcie Ronnie Fieg.

Všetky detaily vrátane jednotlivých návrhov nájdeš na webovej stránke Kith. Niektoré produkty sú stále v predaji, avšak ceny sú astronomické.

Zdroj: Kith

New Balance 530 SL „Cinnamon“ x Miu Miu

Zastúpenie v tohtoročnom zozname TOP módnych spoluprác majú aj tenisky New Balance 530 SL, ktoré upravil návrhársky tím značky Miu Miu pod dohľadom kreatívnej riaditeľky Miuccia Prada.

Miu Miu je v posledných sezónach jedným z najviac HOT módnych domov, ktorého preppy uniformnú estetiku kopírujú nielen fast fashion reťazce, ale aj konkurenční návrhári. Do portfólia talianskej ikony skvelo zapadli tiež tenisky zo spolupráce s New Balance. Model 530 SL (Super Light) potvrdzuje súčasný trend jemných siluet obuvi.

Na rozdiel od pôvodnej verzie má novinka užšiu gumovú podrážku s nízkym profilom a tmavohnedé semišové telo s podpisom oboch značiek. Oceňujeme tiež netradičné šnúrky – kombinácia koženého lanka, žiarivých oranžových a jednoduchých plochých bielych šnúrok je pastvou pre oči.

Zdroj: Miu Miu

Vychutnaj si zimu v kolekcii Palace Skateboards x UGG®

Od high fashion sa na chvíľu presunieme do sveta streetwearu, keďže ikonický brand Palace Skateboards predstavil tento rok dve exkluzívne spolupráce, ktoré si zaslúžia pozornosť.

UGG® a Palace Skateboards odhalili minulý týždeň svoju tretiu spoločnú kolekciu, ktorá predstavuje veľký míľnik, keďže po prvý raz prekračuje rámec obuvi, respektíve doplnkov a obsahuje aj oblečenie.

Na čele ponuky je neprehliadnuteľná obuv – UGG® Palace Tasman Mule a UGG® Palace Ultra Mini so zložitými viacvrstvovými výšivkami s tigrími a horskými motívmi, a to všetko na pozadí farieb inšpirovaných vojenskou kamuflážou. Super však vyzerá tiež mäkká semišová bunda podšitá plyšovou strižou, ktorá má vyšívané motívy pozdĺž ramien, odhalené strihové lemy, strihový dizajn jin-jang a podpisové logo Palace Skateboards na zadnej strane. Objav tiež klobúk či veľkú tote bag s charakteristickými detailmi.

Punk žije vďaka modelom Viviene Westwood pre Palace Skateboards

V septembri bola v predaji druhá exkluzívna spolupráca s podpisom Palace Skateboards, a to s módnym domom Viviene Westwood. Partnerstvo dvoch britských ikon spája príslušné kódy oboch značiek s históriou a humorom – sortiment pozostáva z oblečenia, doplnkov, šperkov aj skateboardov.

Tradícia a historické odkazy sa prelínajú so športovým oblečením, logami a technickými materiálmi, napríklad potlač Vivienne Westwood „Salon“ z roku 1992 dominuje bunde s Gore-Tex® membránou, teplákovým nohaviciam či sukni. Charakteristické trojuholníkové logo Palace Skateboards sa stretáva s ikonickou guľou Vivienne Westwood na džínsových súpravách, leteckej kombinéze aj basic tričkách.





Spojenie luxusu Louis Vuitton a robotníckej obuvi Timberland

O tom, či je Pharrell Williams správnou voľbou pre Louis Vuitton by sme mohli viesť dlhú konverzáciu. Je však isté, že prilákal novú cieľovú skupinu zákazníkov a posúva hranice high fashion. Perfektným príkladom je kolekcia na sezónu jeseň/zima 2024, ktorú odhalil v januári, a väčšinu návrhov spájala westernová estetika a prvky workwearu v luxusnom vyhotovení.

Zdroj: Gorunway

Okrem mnohých zaujímavých ready-to-wear modelov so známymi motívmi parížskeho módneho domu nás oslovili dizajny vo workwearovom štýle vrátane legendárnych pracovných topánok Timberland, v ktorých prišiel na mólo raper Pusha T.

Luxusná obuv s označením LV 6 (po vzore Timberland 6-Inch, pozn. redakcie) je vyrobená z prvotriednej talianskej nubukovej kože a má štruktúru klasických siluet Timberland. Spolupráca priniesla dve vyhotovenia, pričom obe sú v rôznych štýloch, ale sľubujú väčšie pohodlie ako pôvodná verzia vďaka polstrovaným golierom a mäkkej stielke. Sú nepremokavé a majú gumovú podrážku s vysokými výstupkami. Retail jednotlivých modelov bol na úrovni 2 500 eur.

Zdroj: Gorunway

Zostav si luxusný outdoorový outfit vďaka kolekcii Cecilie Bahnsen x The North Face

Prácu dánskej návrhárky Cecilie Bahnsen obdivujeme už niekoľko rokov, a to aj vďaka početným spoluprácam so značkou Asics. Tentoraz nás potešila outdoorovou kapsulou so značkou The North Face, ktorá je zahalená do charakteristického kvetinového motívu.

Zdroj: Cecilie Bahnsen

Bahnsen predstavila ženskú ready-to-wear kolekciu na sezónu jar/leto 2025 na týždni módy v Paríži a okrem viacerých siluet športovej obuvi Asics nás zaujali modely z archívov The North Face, prostredníctvom ktorých vzdala hold zosnulej návrhárke americkej značky menom Ingrid Harshbarger.

Klasickú bundu The North Face Mountain obohatila o nový efekt riasenia, ktoré sa tiahne cez ramená, a s kvetmi po celom obvode. Sortiment dopĺňajú Base Camp Duffel, Base Camp Clutch a mohutné turistické topánky Glenclyffe, ktoré sú vybavené sochárskymi objemami s podpisom Cecilie Bahnsen.

Zdroj: Cecilie Bahnsen

A$AP Rocky poskytol svoju DNA značke Puma

Záver článku si pre seba uchmatol A$AP Rocky a uzavrel tým kruh, keďže v úvode hviezdi jeho partnerka Rihanna. Pretty Flacko patrí medzi najväčšie módne ikony 21. storočia a svoju estetiku nepreniesol len do kolekcie vlastnej značky AWGE, ktorú odprezentoval na parížskom týždni módy, ale tiež v rámci spolupráce s Pumou.

Zdroj: Puma

Celá kolekcia je inšpirovaná nočnými pretekmi a neónovými svetlami. Klasické motošportové vzory sú transformované žiarivými farbami a grafikou vysokorýchlostných pretekov.

Rocky v rámci spolupráce odhalil futuristickú siluetu Mostro 3.D, ale aj očakávaný model Puma Inhale, ktorý nanovo navrhol s celoplošnou distressed úpravou a vlastnou výšivkou. Uznávaný raper zvolil rovnakú metódu tiež na bundy, nohavice, kombinézy, overaly a doplnky vrátane klasických brašní na pracovné náradie automechanikov.

Zdroj: Puma

Za pozornosť stoja aj ďalšie módne spolupráce, ktoré uzreli svetlo sveta v roku 2024 – Kim Kardashian zahalila modely SKIMS do potlačí Dolce & Gabbana, línia MM6 Maison Margiela predstavila vlastnú verziu obuvi Dr. Martens, módny dom Jacquemus oslavuje krásu ženského tela so značkou Nike a Tyler, the Creator navrhol vlastnú kolekciu pre módny dom Louis Vuitton.