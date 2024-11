Toto sú TOP štýly outdoorovej obuvi, s ktorou zaboduješ aj v mestských uliciach. Dominujú modely Salomon, ale aj HOKA® a ROA

Vyber si jeden z modelov, v ktorom zvládneš nasledujúce mesiace ľavou zadnou.

Outdoorová obuv už dávno nepatrí len do horského prostredia a lesov, ale jej prirodzeným prostredím je čoraz viac aj mesto. Značky ako Salomon, The North Face, ROA alebo HOKA® majú vo svojom portfóliu atraktívne siluety, ktoré veľmi ľahko zakomponuješ do svojho každodenného štýlu. Presvedč sa o tom v nasledujúcich riadkoch.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

REFRESHER Market. Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov cez vyhľadávač FlexDog. Ak hľadáš limitované modely vrátane známych tenisiek, ktoré sú vypredané v klasických online obchodoch, skontroluj. Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov cez vyhľadávač FlexDog.

The North Face Vectiv Taraval – 130 €

Zoznam otvárame cenovo najdostupnejším štýlom outdoorovej obuvi, s ktorým zaboduješ aj v mestských uliciach – modelom The North Face Vectiv Taraval v dvojfarebnom vyhotovení s kontrastným bielym logom.

Horúca novinka v ponuke legendárnej značky je navrhnutá do mesta a je zahalená do odolného zvršku zo syntetiky, ktorá ti poskytne ochranu, aj keď je povrch mokrý. Vďaka pružnému golieru sa ľahko obúvajú a vyzúvajú, zatiaľ čo podrážka s technológiami Vectiv™ a SurfaceCTRL™ poskytujú ideálnu trakciu a stabilitu v rôznom teréne.

Zdroj: Footshop

HOKA® Anacapa Breeze Low – 150 €

Ak je tvoj rozpočet na úrovni 150 eur, potom ti odporúčame model HOKA® Anacapa Breeze Low v priedušnej verzii s koženými prekrytiami v tmavozelenom odtieni.

Silueta využíva rozšírenú geometriu päty, vďaka ktorej je možné ľahšie prechádzať z päty na špičku. Odolná gumová podrážka Vibram® MEGAGRIP ľahko zvládne drsný, mokrý a nerovný terén, ale vďaka modernému vzhľadu vzbudí pozornosť aj v mestskom prostredí. Oceňujeme tiež detaily, ako napríklad dvojfarebné šnúrky či neprehliadnuteľné červené putko na päte.

Zdroj: Footshop

Salomon XT-4 OG Needlepoint – 190 €

Obuv od značky Salomon je pre nás synonymom kvalitného outdoorového vybavenia, a to platí aj v prípade modelu XT-4 OG v úprave s označením Needlepoint.

Vyhotovenie predstavuje tretie pokračovanie sezóneho dropu Salomon, ktorý vzdáva hold horskému dedičstvu značky. Populárna silueta je poklonou tradičnému remeslu a dekoratívnej atmosfére horských chát, pričom zvršok zo zmesi technických tkanín predstavuje vyšívanú tabuľu alpskej flóry. Váha obuvi je 358 gramov.

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj čiernu verziu, ktorá je vo zvýhodnenej akciovej cene. Biela je však trochu krajšia.

Zdroj: Footshop

Ak je pre teba verzia Needlepoint príliš odvážna, ale páči sa ti model Salomon XT-4, siahni po univerzálnom čiernom vyhotovení s metalickými akcentmi a charakteristickým farebným podpisom značky cez šnúrovanie.

Zvršok je vyrobený z priedušného ripstopu s pevnou a odolnou podšívkou zo sieťoviny. Podrážka Mud Contagrip so zmesou materiálu zameranou na priľnavosť a hlbokým, ostrým dizajnom výstupkov poskytuje vynikajúcu trakciu, zatiaľ čo medzipodrážka EnergyCell a konštrukcia Agile Chassis™ poskytujú odpruženie.

Cena modelu Salomon XT-4 je 190 eur a v ponuke je tiež atraktívna biela verzia.

Zdroj: Footshop

Salomon ACS Pro – 195 €

V produktovom portfóliu populárnej francúzskej značky Salomon je množstvo zaujímavých siluet športovej, respektíve outdoorovej obuvi vrátane modelu ACS Pro, ktorý váži menej ako 400 gramov.

Odvážny štýl predstavuje archetypálnu technickú obuv s moderným a funkčným spracovaním. Salomon ACS PRO s vynoveným systémom Agile Chassis™ má korene v histórii značky, avšak je progresívnou úpravou trailovej ikony, ktorú ľahko zladíš aj v rámci svojich každodenných outfitov. Cena je 195 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

Správne rozhodnutie urobíš aj kúpou modelu Salomon XT-Slate, ktorý môže byť tvoj za 195 eur. Váži len približne 350 gramov a ponúka originálny vzhľad v kombinácii s vyspelými technológiami značky.

Obuv Salomon XT-Slate je vybavená obláčikovým a ľahkým zvrškom v tmavozelenom odtieni, ktorý poskytuje dokonalú ochranu pred vlhkosťou, a spodnou jednotkou Advanced Chassis™ s neprehliadnuteľným fialovým prúžkom pozdĺž podrážky pre zvýšenie stability pri každom kroku.

Zdroj: Footshop

Salomon XT-6 GTX – 200 €

V zozname sme nemohli vynechať ani najpopulárnejší model obuvi z dielní značky Salomon, a to XT-6 GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie).

Kultová silueta je vyrobená z prvotriednych materiálov a vybavená do najnáročnejších mestských podmienok. Disponuje inovatívnou membránou ePE, dokonalou konštrukciou zo sieťoviny s technológiou proti odlupovaniu, ako aj odolným odpružením a stabilitou bez ohľadu na vzdialenosť, ktorú v obuvi plánuješ prekonať.

Pár obuvi Salomon XT-6 GTX váži približne 355 gramov a môžeš sa spoľahnúť, že zaujmú vo Viedni aj v Paríži. Pozri si tiež čiernu verziu, ktorá stojí rovnako 200 eur.

Zdroj: Footshop

HOKA® U Mafate Three2 – 200 €

Našu pozornosť si získal aj ďalší pár s charakteristickým rukopisom francúzskej značky HOKA®, a to konkrétne model U Mafate Three2.

Originálna lifestylová obuv spája ikonické modely Mafate Speed 2 (mäkká spodná časť) a Mafate 3 (zvršok), pričom výsledkom je moderný mashup, ktorý stojí na hrubej gumovej podrážke Vibram®. Objemná silueta s nízkym strihom je zahalená do čierno-bieleho zvršku zo zmesi syntetických tkanín a textílie. Obuv zároveň disponuje systémom rýchleho šnurovania pre rýchle obúvanie a výzuvanie. Cena je presne 200 eur.

Zdroj: Footshop

Salomon XT PU – 220 €

Značka Salomon so sídlom v alpskom meste Annecy odhaľuje ďalší cool kúsok, ktorý perfektne doplní každú zbierku, a to v podobe modelu s názvom XT PU (Pu.re Advanced, pozn. redakcie).

Silueta s čierno-hnedým telom je modernou evolúciou rozpoznateľnej línie XT a spája výraznú vizuálnu identitu pretekárskej DNA značky Salomon s ikonickou technológiou Chassis™. Štruktúrovaný zvršok a podrážka sú navrhnuté s použitím recyklovateľných materiálov, ktoré podporujú a uľahčujú udržateľnejší životný cyklus výrobku. Takto skvelo vyzerá nová éra kultového modelového radu XT. Cena je presne 220 eur.

Zdroj: Footshop

ROA Neal – 290 €

Bodku za zoznamom TOP štýlov outdoorovej obuvi, s ktorou zaboduješ aj v meste, dávame high-end modelom ROA Neal v atraktívnej schéme so svetlohnedým telom a čiernymi ochrannými prvkami a podrážkou.

Hybridná verzia talianskej nízkej topánky Alp od značky ROA je odolná a podporná vďaka použitiu ľahkého antiabrazívneho zvršku z technického nylonu a tvarovanej vnútornej podšívky. Vlastná podrážka Vibram® poskytuje dokonalú trakciu na nerovnom povrchu, zatiaľ čo pogumovaný špic poskytuje zvýšenú ochranu.

Cena je 290 eur, čo je vzhľadom na fakt, že obuv je vyrobená z prvotriednych materiálov v Taliansku, veľmi férová ponuka, ktorú pravdepodobne neodmietneme.