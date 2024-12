Čierne tenisky nie sú nuda. Pozri si TOP štýly, ktoré môžeš nosiť aj túto sezónu

Vyber si svoj nový obľúbený pár čiernych tenisiek od renomovaných značiek.

Čierne tenisky by nemali chýbať v žiadnej rotácii, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch – vďaka univerzálnemu vzhľadu ich ľahko zladíš s čímkoľvek, čo nájdeš v šatníku ráno pred školou či prácou.

V ponuke značiek ako Nike, New Balance, Adidas, Asics či Puma nájdeš desiatky vyhotovení, ktoré nie sú nudné a dokonale podčiarknu tvoj každodenný štýl. Priprav sa na legendárne modely s dlhoročnou tradíciou, ale aj horúce novinky s futuristickým dizajnom.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Puma Palermo Wide Lace SD – 94,95 €

Puma Palermo je jeden z najkrajších modelov v nekonečnom portfóliu nemeckej značky, ktorú založil Rudolf Dassler v roku 1948 po pracovných nezhodách s bratom Adolfom.

Dizajnérsky tím vytiahol vintage štýl, ktorý bol v 80. a 90. rokoch obľúbenou obuvou futbalových fanúšikov, a dodal mu súčasný vzhľad – klasické šnúrky vymenil za hrubé ploché inšpirované skateboardovou estetikou. Čierny kožený základ dopĺňajú tonálne semišové prekrytia a kontrastný biely Formstrip spolu so zlatými detailmi na jazyku, päte a štítku z bočnej strany. Cena pod hranicou 100 eur je veľmi zaujímavá ponuka, čo povieš?

Nike Air Force 1 '07 LX – 129,99 €

Pohodlné, odolné a nadčasové. Tenisky Nike Air Force 1 '07 LX v čiernom vyhotovení nie sú jednotkou len tak náhodou. Klasická konštrukcia z 80. rokov minulého storočia pôvodne určená na basketbal vytvára v kombinácii s výraznými detailmi neprehliadnuteľný štýl, a to nech si kdekoľvek.

Táto čierna edícia vyniká vyhotovením s hladkým mikrovláknom, vďaka čomu vyzerá luxusne a príjemne sa nosí. Stačí, ak si k modelu oblečieš svoje obľúbené kúsky a môžeš pokračovať v odkaze AF1. Cena je presne 130 eur.

Adidas Response CL – 130 €

O tvoju pozornosť zabojuje aj model Adidas Response CL v špeciálnej úprave so zvrškom z materiálu Cordura®, čo je tkanina na báze veľmi odolných syntetických vlákien, ktoré používa aj armáda na svojom vybavení.

Štýl inšpirovaný outdoorovou a trailovou estetikou sa nesie na ľahkej medzipodrážke, ktorá ťa udrží v pohodlí pri každej príležitosti od obyčajných prechádzok až po bláznivé výlety v prírode s priateľmi. Bavia nás aj tonálne kožené prekrytia či metalické reflexné prvky. Tieto tenisky budeš milovať a pri dobrom zaobchádzaní ti poslúžia niekoľko sezón.

New Balance 574 – 130 €

Dizajnérsky tím značky New Balance taktiež použil materiál Cordura®, a to na ikonickom modeli 574.

Tieto spoľahlivé tenisky milujú muži aj ženy už od roku 1985 a vďaka svojmu minimalistickému vzhľadu a všestrannosti ich budeš s radosťou nosiť aj ty. Hybrid trailovej a bežeckej estetiky má trochu širší tvar ako predchádzajúce generácie a je skvelou voľbou k džínsom aj nohaviciam. Čierny kožený základ dopĺňa semiš, tmavomodré obrysové línie a gumová medzipodrážka s patentovaným odpružením ENCAP.

Asics Gel-NYC Utility – 160 €

Návrhársky tím Asics je vždy o krok vpred oproti svojej konkurencii a tentoraz nás o tom presvedčil prostredníctvom novej verzie modelu tenisiek Gel-NYC Utility.

Model čerpá inšpiráciu z dedičstva a moderných výkonnostných bežeckých štýlov s podpisom japonskej značky. Zvršok s ľahkosťou kombinuje priedušnú textíliu so syntetickými prekrytiami, a to všetko v temnej čierno-sivej schéme. Samozrejmosťou sú pokročilé technológie, ako sú kombinácie ľahkých pien v medzipodrážke či vložka Gel™, vďaka ktorej zistíš, čo je to pohodlie.





Skvelo vyzerá tiež čierno-sivá verzia Gel-NYC Utility s fialovými detailmi.

Nike Air Max DN – 169,99 €

Modely s dizajnovým podpisom Nike majú v dnešnom článku najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka siluete Air Max DN – ktorá poskytuje novú generáciu technológie Air vybavenú systémom Dynamic Air s dvojitými tlakovými trubicami, vďaka čomu citlivo reaguje pri každom kroku.

Výsledkom je futuristický vzhľad so zvrškom zo zmesi textílie a syntetických tkanín v čiernej farbe so zeleno-modrými prvkami. K dispozícii je aj čierna verzia s metalickými akcentmi za rovnakú cenu.

Nike Air Max TL 2.5 – 179,99 €

Pre fanúšikov modelového radu Nike Air Max máme pripravenú ďalšiu siluetu, a to s označením TL 2.5, ktorá stojí 180 eur vrátane doručenia na adresu.

Tenisky Nike Air Max TL 2.5 oživujú obľúbený model z konca 90. rokov a prinášajú späť ikonický vlnitý vzhľad. Minimalistická čierno-biela schéma kombinuje priedušnú textíliu s hladkou syntetickou kožou a veľmi príjemne doplní tvoje každodenné outfity. V medzipodrážke nájdeš charakteristické tlmenie po celej dĺžke.

Nike Zoom Vomero Roam – 179,99 €

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade ďalšieho modelu z dielní Nike – Zoom Vomero Roam, čo je zimná edícia štýlu, ktorý sa teší veľkej popularite.

Dizajnérsky tím navrhol modelu špeciálne do vlhkého počasia v meste. Odolné materiály a gumová obruba ochráni obuv pred špinou aj mlákami. Robustná medzipodrážka navyše viditeľne zvyšuje pohodlie aj štýl, nech už pôjdeš kamkoľvek. Cena je 180 eur vrátane doručenia a v ponuke online obchodu Queens nájdeš aj cool bielo-čiernu verziu.

New Balance 1906 A – 190 €

Všetky tenisky s logom New Balance sú trendy a séria 1906 nie je výnimkou. Získala si aj naše srdcia.

Ikonické tenisky prinášajú svieži štýl a maximálne pohodlie. Podrážka N-ergy absorbuje nárazy a je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby, zatiaľ čo medzipodrážka ABZORB a odpruženie päty ABZORB SBS poskytujú stabilitu. Čierny dizajn s kontrastnými metalickými líniami na sieťovinovom zvršku s odolnými syntetickými prekrytiami vyzerá božsky. Dopraj si tento výnimočný kúsok. Cena je 190 eur.

Nike Air Max SNDR GTX – 199,99 €

Futuristické tenisky Nike Air Max SNDR predbehli svoju dobu v roku 1999 a teraz sú späť – v ženskom veľkostnom číslovaní a krajšie ako kedykoľvek predtým.

Čierna edícia s podtitulom GTX je vybavená materiálom Gore-Tex®, ktorý udrží tvoje nohy v teple a suchu, zatiaľ čo odpruženie Max Air poskytuje výnimočný odraz a pohodlie. Po otvorení zipsu uvidíš nápis „6453“, čo je odkaz na posledné štyri čísla globálnych označení obchodov Nike, ktoré sa na klávesnici píšu N-I-K-E. Priprav si presne 200 eur.