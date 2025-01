Leonie Hanne v mäkkom kožuchu a čižmách či Viky Rader v modeloch Moncler. Inšpirácia povolená!

Ľudia sa delia na dve skupiny – tých, čo zimu a vrstvenie outfitov milujú, a na tých, ktorí by najradšej celú sezónu strávili v teplých krajinách. Ak patríš medzi prvú skupinu, potom ti dnešný článok poslúži ako skvelá módna inšpirácia na najbližšie týždne. Pozrieme sa totiž na to, ako si so zimnými outfitmi poradili ženy, pre ktoré je obliekanie prácou na plný úväzok.

Takto sa obliekajú svetovo známe módne influencerky počas zimnej sezóny. Záleží len na tebe, ktorý z outfitov skúsiš zrealizovať na vlastnej koži.

Alex Rivière-Sieber – @ariviere

Ak máš rada eleganciu a moderný office vzhľad, outfit v podaní influencerky Alex Rivière-Sieber bude balzamom pre tvoju dušu. Tmavovláska s viac ako 1 miliónom sledovateľov na Instagrame vyšla do ulíc Milána v tmavomodrom vlnenom kabáte s dĺžkou pod kolená z dielní módneho domu The Row, pod ktorým mala oblečený čierny vrchný diel a sivé nohavice v rovnom strihu od značky Toteme doplnené o kožený opasok.

Ako obuv zvolila sofistikovaný pár lodičiek s netradičnou textúrou a doklady s mobilom schovala do malej čiernej kabelky cez rameno. Celá silueta má sexi a zároveň elegantný vibe.

Zdroj: Instagram/@ariviere

Alexa Chung – @alexachung

Veľmi príjemný sezónny outfit predviedla koncom novembra influencerka Alexa Chung, keď na prezentáciu Cruise kolekcie od módneho domu Dior prišla v nových modeloch z dielní tohto parížskeho ateliéru.

Plstenú vestu v zelenej farbe a farebným vzorom zladila rodáčka z Winchesteru so sivou maxi dlhou sukňou s vysokým rozparkom, teplými nadkolienkami, motorkárskymi koženými čižmami a čiernym prešívaným ruksakom. Výsledná silueta perfektne ladila s lokalitou prehliadky v Škótsku a krok vedľa podobným outfitom neurobíš ani v práci alebo škole.

Zdroj: Instagram/@alexachung

Anouk Yve – @anoukyve

Vo fresh zimnom outfite vyšla do ulíc počas vianočných sviatkov aj Anouk Yve, ktorá stavila na ležérnosť a išlo o výborné rozhodnutie.

Jedna z najznámejších módnych influenceriek z Holandska vyzerala božsky v tmavohnedom kabáte z mäkkého materiálu od značky Stylein, základnom sivom svetri a svetlomodrých džínsoch v rovnom strihu, ktoré mala zastrčené v kožených čižmách z dielní Dubarry of Ireland.

Chválime tiež výber doplnkov v podobe kontrastného bieleho šálu, veľkých slnečných okuliarov a v neposlednom rade kabelky s rukopisom módneho domu The Row za niekoľko tisíc eur. Vykúzli aj ty dokonalý mestský vzhľad po vzore Anouk Yve.

Zdroj: Instagram/@anoukyve

Cristina Musacchio – @cristinamusacchio

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade tohto outfitu v podaní Cristiny Musacchio, ktorá stavila na celočierny vzhľad.

Atraktívna Talianka, ktorú sledujeme už niekoľko rokov, nás potešila v modeloch s lesklou povrchovou úpravou z poslednej kolekcie Armani Exchange. Odvážny vrchný diel v skrátenom strihu doplnila o sofistikovanú midi sukňu a čižmy na podpätkoch. Ako doplnok zvolila len veľkú koženú kabelku, v tomto prípade bez lesklého efektu, čo dodalo siluete prvok nadčasovosti a elegancie.

Zdroj: Instagram/@cristinamusacchio

Emili Sindlev – @emilisindlev

Ženy v čiapkach sú sexi, o čom nás presvedčila influencerka Emili Sindlev. Dánska módna hviezda s originálnym štýlom obliekania si získala našu pozornosť a srdcia v tomto cool mestskom outfite, ktorému dominuje okrem mohérovej čiapky tiež rugby polokošeľa a obrovská kabelka z dielní módneho domu Bottega Veneta.

Chválime tiež vrstvenie so žltou štvorčekovanou košeľou, workwear vrchnú vrstvu a slnečné okuliare v štýle aviator s vintage nádychom. Je to jednoduché, ak máš cit pre kombinácie ako Emili Sindlev a k tomu potrebnú odvahu.

Zdroj: Instagram/@emilisindlev

Giulia Andrea Gaudino – @giuliagaudino

Do zoznamu sme zaradili aj outfit v podaní talianskej influencerky menom Giulia Andrea Gaudino, ktorá častokrát spája nevšedné a originálne kúsky s veľmi atraktívnym výsledkom.

Tmavovláska z Bologne vsadila na fotografii nižšie na maximálne pohodlie, keď si obliekla mäkkú kašmírovú súpravu v sivom odtieni so strapcami od renomovanej značky Falconeri. Zatiaľ čo sveter stojí takmer 800 eur, nohavice sú v predaji za približne 500 eur. Sladkú bodku na záver dodali špicaté lodičky, respektíve kabelka v metalickom striebornom vyhotovení a séria luxusných šperkov. Išla by si v takomto outfite do ulíc?

Zdroj: Instagram/@giuliagaudino

Leonie Hanne – @leoniehanne

V redakcii sme síce fanúšikmi minimalizmu a pri obliekaní sa riadime heslom, že menej je viac, ale v tomto prípade sme urobili výnimku. Nemecká influencerka Leonie Hanne nás totiž svojim outfitom zo zasnežených Dolomitov posadila do stoličiek.

Plavovláska s jedinečným štýlom si vychutnala talianske hory v oversized kožušinovom kabáte v neutrálnom farebnom odtieni od značky The Mannei, ktorý bol nosným prvkom celého outfitu. Pod ním mala oblečený rebrovaný rolák s predĺženým strihom zladený tón v tóne a čiernu mini sukňu v kombinácii s vysokými čižmami, ktoré opticky predĺžili celú siluetu hviezdnej influencerky. Kabelka je Hermès Birkin 25 Grizzly v cene nového auta.

Zdroj: Instagram/@leoniehanne

Veronica Ferraro – @veronicaferraro

Ako sme spomenuli, pri výbere outfitov sa väčšinou riadime heslom, že v jednoduchosti je krása, a to platí v prípade siluety od Veronicy Ferraro do bodky presne.

Jedna z najlepších kamošiek hviezdnej Chiary Ferragni vyrazila na prechádzku v dlhom semišovom kabáte v hnedej farbe od značky Ducie, pod ktorý si obliekla základné biele tričko v kombinácii so svetlomodrými džínsami v širokom strihu s matchy hnedým opaskom a čiernymi čižmami. Veľká kožená kabelka v trendy burgundy odtieni je od módneho domu Ferragamo.

Zdroj: Instagram/@veronicaferraro

Viky Rader – @vikyrader

Cenu za najštýlovejšiu mamu počas tohtoročnej zimnej sezóny získava Viky Rader, a to vďaka fresh vysokohorskému outfitu, ktorý predviedla v rakúskom stredisku Lech.

Rodáčka z Ukrajiny, ktorá spoločne so svojou rodinou žije v Mníchove, si na sánkovačku obliekla modely z poslednej kolekcie Moncler Grenoble vrátane populárnej obuvi Moon Boot v úprave talianskej športovej ikony a brandu Palm Angels. Ak sa chystáš na zimnú dovolenku spojenú so zimnými športovými aktivitami, inšpiráciou urobíš správny krok. Len sa pozri, ako skvelo spolu vyzerajú jednotlivé vrstvy siluety.