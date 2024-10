Pozri si 12 outfitov v podaní domácich modeliek, influenceriek, raperov či ľudí, ktorí priamo pracujú v odevnom priemysle.

Známe osobnosti zo Slovenska a Česka si potrpia na svojom vzhľade a ich outfity na rôznych podujatiach majú svetové parametre. Roluj nižšie a uvidíš, v čom vyšli do ulíc napríklad Ha Nguyenová, Karolína Chomisteková, Yaksha, Jakub „NobodyListen“ Strach alebo Dalyb.

Nezabudni si pozrieť aj náš najnovší diel seriálu Čo máš na sebe a koľko to stálo, v ktorom Šajmo na podujatí MBFL! zisťoval ceny outfitov známych osobností ako Yaksha, Nikos či uznávaný choreograf a režisér Ján Ďurovčík.

Väčšinou si nechávame tie najlepšie outfity na záver zoznamu, avšak tentoraz urobíme výnimku a túto perfektnú siluetu v podaní Bé Hà Nguyen si ukážeme ako prvú.

Populárna influencerka mala možnosť vidieť naživo prehliadku značky Etam na parížskom týždni módy, na ktorú zvolila odvážny, ale sofistikovaný vzhľad. Bé Hà si obliekla priehľadný čipkovaný vrchný diel Etam, nadrozmerné sako, minisukňu s výrazným opaskom a vysoké kožené čižmy na podpätkoch, ktoré dodali outfitu sexappeal.

Zdroj: Instagram/@beha_nguyen

Karolína Kurková má na Instagrame viac ako milión sledovateľov, a to aj vďaka tomu, že vyzerá skvelo vo všetkom, čo si na seba oblečie, a look nižšie je dokonalým príkladom. Úspešná česká topmodelka zahviezdila na jednom z galavečerov v týchto rozprávkových šatách z dielní Elie Saab. Výslednú siluetu doplnila o "chlpatý" kabát v čiernej farbe.

Zdroj: Instagram/@karolinakurkova

Karolína Chomisteková má módu v malíčku a presvedčila nás o tom aj počas podujatia Top Session, keď prišla v tomto elegantnom outfite a vyzerala božsky. Známa modelka a influencerka zladila biele sako v skrátenom strihu so širokými rukávmi s jednoduchým bielym topom, čiernou sukňou s dĺžkou okolo kolien, metalickou zlatou kabelkou a obuvou na podpätkoch. Čerešničkou boli jemné zlaté šperky.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek, Marie Hason

Na módnom podujatí Top Session ukázala skvelý outfit tiež podnikateľka Natália Selveková, ktorej kozmetické produkty milujú nielen Slovenky a Češky.

Natália má vo svojom šatníku množstvo high fashion kúskov, ale častokrát nosí aj tvorbu domácich návrhárov, ako napríklad v tomto prípade, keď mala na sebe modely od Pavla Dendisa v stylingu od Andreja Kusalíka. Kombinácia rôznych materiálov a textúr vrátane šperkov a kabelky Hermès v neprehliadnuteľnom vyhotovení spolu funguje dokonale.

Zdroj: Instagram/@natalia.envy, Marie Hason

Za eventom Top Session stojí riaditeľka magazínu Top Fashion, ktorú považujeme za jednu z najlepšie obliekajúcich sa Sloveniek – Barbora Franeková. O svojom vycibrenom vkuse nás presvedčila v tomto mestskom outfite v jesenných tónoch.

Barbora vyšla do ulíc Bratislavy v sivom polosvetri s rebrovanou štruktúrou a zapínaním na gombíky, dlhej úzkej sukni a elegantnej obuvi. Slnečné okuliare s efektom mačacích očí sú z dielní módneho domu Balenciaga a malá kabelka do ruky v trendy tmavočervenej farbe je od značky Victoria Beckham.

Zdroj: Instagram/@barborafranekova

Okrem Top Session 2024 bol v Bratislave ešte jeden módny event, na ktorom sme nechýbali my ani influencerka Miroslava Dobiš.

Žena, ktorá svojím vkusom a štýlom inšpiruje množstvo Sloveniek a Češiek, prišla na prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! v autorskej siluete od slovenskej návrhárky Veroniky Kostkovej. Svetlý nohavicový kostým s peknými detailmi vo vrchnej časti zladila s obuvou na hrubých podpätkoch a malou kabelkou do ruky, ktoré kúpila pred šou v Zare. Tmavočervený odtieň burgundy je farbou tohtoročnej jesene a takto jednoducho ju môžeš zakomponovať do svojich každodenných outfitov aj ty.

Zdroj: Instagram/@fashionspy.sk

Michal "Yaksha" Novotný je pre nás pravidelným zdrojom inšpirácie, a to v každom segmente, ktorého sa dotkne vrátane módy.

Najnovšie nás zaujal vďaka outfitu na fotografii od @carla.smalo, keď si obliekol tričko s dlhými rukávmi od českej streetwearovej značky Chew Forever, baggy džínsy, do ktorých namiesto štandardného opasku použil šnúrky, a nevynechal ani čiapku s podpisom módneho domu Dior.

Zdroj: Instagram/@yak.sha, @carla.smalo

Zatiaľ čo ženská časť outfitov je v znamení elegancie, v prípade mužov dominuje kombinácia streetwearu a high fashion. Stačí, ak sa pozrieš na Yakshov outfit vyššie, alebo vzhľad v podaní Dalyba z priestorov O2 arény.

Tvoj obľúbený dripper (Dalyb voice) vybehol na pódium počas Rytmusovho koncertu v drese tímu NHL Toronto Maple Leafs, baggy kožených nohaviciach s vybíjaným opaskom a retiazkou a v ikonických topánkach Timberland v hnedom vyhotovení. Ako doplnky zvolil oválne slnečné okuliare, kožené rukavice a malú tašku.

Zdroj: Instagram/@dalybhahacrew

Východ našej republiky reprezentuje aj ďalší raper, a to konkrétne WEN, ktorý vydal jeden z najlepších albumov tento rok a „rockstar life“ si užíva naplno.

Wen okrem vlastných koncertov stihol minulý mesiac aj návštevu Prahy, kde predviedol šou počas prehliadky značky Tobias Equipment na MBPFW. Oblečené mal samozrejme modely spod rúk návrhára Tobiasa Schuberta – čiernu oversized mikinu s grafickým motívom plameňov a tmavosivé baggy džínsy. Chválime aj masívnu čiernu obuv, úzke slnečné okuliare a šperky.

Zdroj: Instagram/@ohmywen

Českú hudobnú scénu zastupuje one and only Jakub „NobodyListen“ Strach. Producent, DJ, organizátor vlastných podujatí Addict a v neposlednom rade módna ikona, ktorá pravidelne ukazuje outfity ako vystrihnuté zo známych fashion magazínov.

NobodyListen tentoraz boduje v cool mestskom outfite, keď ukážkovo skombinoval pletený sveter s hlbokým výstrihom s bielou košeľou a kravatou, širokými čiernymi nohavicami, koženými rukavicami a elegantnou obuvou.

Zdroj: Instagram/@nobodylisten

V jednoduchosti je krása. Túto vetu si pravdepodobne povedal aj český návrhár Lukáš Macháček pri skladaní outfitu na fotografii nižšie. Vyhľadávaný tvorca módy si obliekol čiernu mikinu s dvojitým zipsom od vlastnej rovnomennej značky, klasické čierne nohavice v rovnom strihu a tenisky s logom Vans.

Nepochybujeme o tom, že podobný outfit si ľahko zostavíš aj ty.

Zdroj: Instagram/@lukasmachacek

Záver zoznamu patrí českému stylistovi Filipovi Vaněkovi, ktorý pomáha s výberom outfitov mnohých známym osobnostiam vrátane Leoša Mareša či Moniky Marešovej a jeho Instagram je plný inšpirácie v oblasti módy.

Ak hľadáš tip na fresh jesenný outfit, pozri sa, ako Filip zladil modely s historickým logom Burberry z poslednej kolekcie. Najviac nás baví vlnená vrchná košeľa v čiernej farbe s kontrastnými bielymi detailmi, ale v šatníku by sme privítali aj koženú tašku cez rameno.