Móda REFRESHER: 90. roky Kiky Ďurišovej a jesenný štýl Karolíny Chomistekovej. Pozri si TOP outfity Sloveniek a Češiek

Skúsiš niektorý zo vzhľadov nižšie preniesť do svojho šatníka?

V septembri sme videli veľmi vkusné kombinácie, horúce letné siluety, ale aj fresh trendy, ktoré budú populárne v najbližších týždňoch. Pozri si TOP 10 outfitov v podaní Sloveniek a Češiek.

V zozname nájdeš známe tváre ako sú Karolína Chomisteková, Miroslava Dobiš, Andy Csinger, Karolína Mališová alebo Ivana Mentlová. Všetky tieto ženy pracovali na svojom štýle dlhý čas, aby si sa mohla inšpirovať a ovládnuť ulice.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, limitovaných teniskách, outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Katarína Očovanová – @katarinaocovanova

Katarína Očovanová patrí medzi naše obľúbené influencerky dlhší čas a v septembri nás potešila niekoľkými cool outfitmi vrátane tohto, keď stavila na kombináciu high fashion a streetwearu.

Atraktívna plavovláska zladila modely z dielní módneho domu Miu Miu – skrátený denimový top, tenisovú sukňu a športovú bundu s modrou bandana šatkou vo vlasoch, teniskami Air Jordan 1 Retro Low SP x Travis Scott vo vyhotovení „Olive“ a modrou kabelkou s charakteristickým motívom spoločnosti Goyard. Cena celej siluety je niekoľko tisíc eur, ale výsledný vzhľad je veľmi fresh a trendy.

Zdroj: Instagram/@katarinaocovanova

Karolína Chomisteková – @karolinachomistek

Modelka a influencerka Karolína Chomisteková má v našich srdciach špeciálne miesto nielen vďaka svojmu šarmu a kráse, ale aj skvelému módnemu vkusu, na ktorom pracovala dlhý čas.

September bol do veľkej miery teplý a slnečný. Priamoúmerný tomu je aj outfit v podaní vysokej tmavovlásky, ktorý sme vybrali. Karolína má oblečené sofistikované sako a šortky s jemným prúžkom od značky Cynthia Rowley, skrátený čierny top spod rúk Victorie Beckham, bielu košeľu z Manga, metalickú striebornú kabelku s logom módneho domu Fendi a elegantnú špicatú obuv na podpätkoch Prada. Ako hodnotíš výber ponožiek?

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Miroslava Dobiš – @fashionspy.sk

Influencerka, ktorá okrem iného tvorí aj vlastné modely v spolupráci so značkou Ozeta, ti ukáže, ako ľahko vytvoríš nadčasový jesenný vzhľad – možno aj bez nákupov nových kúskov.

Mirka má na fotografii nižšie oblečenú hnedú koženú bundu od značky Luisa Spagnoli a čierne hodvábne šaty z českého ateliéru Anamé. Ako obuv zvolila trendy hranaté baleríny s remienkom Steve Madden, zatiaľ čo kabelka je Bottega Veneta a slnečné okuliare sú od módneho domu Celine. Nezabudni ani na šperky, ako môžeš vidieť, tvoj outfit perfektne doplnia.

Zdroj: Instagram/@fashionspy.sk

Kristína Ďurišová – @kika.durisova

Ak hľadáš trochu výraznejší, extravagantnejší štýl do mesta, možno nájdeš inšpiráciu v tomto outfite od Kiky Ďurišovej. Tmavovláska, ktorú môžeš poznať aj z televíznych obrazoviek, na nás urobila dojem v siluete so sexy nádychom 90. rokov.

Kika zvolila asymetrický vrchný diel z umelej kože v trendy tmavočervenom odtieni doplnený o rukávy, tmavomodré džínsy v zvonovom strihu s retiazkami namiesto klasického opasku, zlaté šperky a zelenú kabelku Goyard.

Zdroj: Instagram/@kika.durisova

Andy Csinger – @andicsinger

Príjemné septembrové teploty si užila v Puglii slovenská influencerka Andy Csinger, ktorá do miestnych uličiek chodí aj v takýchto veľmi fresh outfitoch.

Andy v tomto prípade uprednostnila pohodlie a obliekla si klasické sivé tepláky APL (Athletic Propulsion Labs) v kombinácii so skráteným bielym tričkom a oversized sakom z dielní značky Anine Bing. Kabelka, ktorá má zapínanie podobné modelom Hermès, je od značky Manu Atelier a kontrastné biele slnečné okuliare sú Linda Farrow.

Zdroj: Instagram/@andicsigner

Karolína Mališová – @karolinamalisova

Pri Karolíne Mališovej sme zvyknutí na trochu iné, viac odvážne outfity, avšak týmto lookom z ulíc Londýna nám urobila radosť a presvedčila nás o tom, že módu nevníma len povrchne cez trendy.

Plavovláska si v rámci partnerstva s odevnou spoločnosťou H&M obliekla kúsky z kolekcie jeseň/zima 2024. Elegantný nohavicový kostým s vrchným dielom bez ramien a rukávov s jemnou štruktúrou doplnila o čierne rukavice a výrazný náhrdelník, ktorý dodal siluete luxusný punc.

Zdroj: Instagram/@karolinamalisova

Hana Drozdová – @fashioninspobyhana

Ak potrebuješ pomôcť uvoľneným mestským štýlom, veríme, že nájdeš inšpiráciu v outfite v podaní Hany Drozdovej, ktorá stojí za značkou Moja Moja.

Hana vybehla do pražských ulíc v oversized košeli so štvorčekovaným vzorom v zeleno-bielo-sivej schéme a klasických svetlomodrých džínsoch v širokom strihu, ktoré doplnila o hnedý kožený opasok so zlatým detailom. Finálny vzhľad podčiarkujú výrazné doplnky v podobe zlatých náušníc, série náramkov a prsteňov, slnečných okuliarov a v neposlednom rade kabelky.

Zdroj: Instagram/@fashioninspobyhana

Karolína Svatošová – @karolina_svatosova

Od jesenných lookov sa na chvíľu vrátime do horúceho letného obdobia vďaka sexy dovolenkovému outfitu, v ktorom nás zaujala modelka a zakladateľka kvetinárstva De Fleurs Karolína Svatošová.

Atraktívna plavovláska si na pláž obliekla len ľahké svetlomodré šaty s asymetrickým strihom a jemnou štruktúrou. Karolína sa však vyhrala s detailmi – bavia nás náušnice v tvare kvetov, zlatý náramok cez rukáv, trendy slnečné okuliare od módneho domu Celine aj klobúk spod rúk návrhára Ruslana Baginskiyeho.

Zdroj: Instagram/@karolina_svatosova

Michaela Procházka – @wnb_mischa

Pri českej blogerke a influencerke Michaele Procházkovej sme zvyknutí na zaujímavé stylingy a nesklamala nás ani tentoraz.

Michaela má nový účes, ktorý jej veľmi pristane, a v modeloch z novej kolekcie jeseň/zima 2024 od značky Reserved vyzerá super. Sivý nohavicový kostým so sakom spolu s bielym tričkom v skrátenom strihu, objemnou kabelkou a veľkými slnečnými okuliarmi vytvára sofistikovanú siluetu, s ktorou zaboduješ na pracovnom pohovore, prvom rande aj na drinku s priateľmi. Bonusom je, že takýto outfit si vyskladáš za férovú cenu.

Zdroj: Instagram/@wnb_mischa

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Mercedes-Benz Prague Fashion Week prilákal do ulíc českej metropoly a na prehliadky domácich návrhárov množstvo fashionistov, ktorí majú svoj styling v malíčku. Dokonalým príkladom je Ivana Mentlová, ktorú obdivujeme po pracovnej stránke a zároveň milujeme jej outfity.

Úspešná návrhárka nám vyrazila dych v čiernom ženskom obleku so širokými nohavicami od značky Jacquemus, ktorý skombinovala s červenou otvorenou obuvou Celine, šperkami Bulgari, svetlohnedou kabelkou z dielne Hermès a slnečnými okuliarmi s vintage vzhľadom. Ivana by sa v tomto vzhľade nestratila ani v Paríži.