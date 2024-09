Outfit check domácich hviezd priniesol sexy Janku Slačkovú, Danielu Peštovú aj raperský drip v podaní Dalyba a Zaya

Takto sa obliekajú známe tváre zo Slovenska a z Česka, ktorým záleží na tom, ako vyzerajú.

Outfit check domácich známych tvárí je späť. Po viac ako mesiaci sme vybrali TOP štýly a kombinácie v podaní mien ako Karolína Chomisteková, Janka Slačková, Daniela Peštová, Dalyb, Zayo či Yaksha, v ktorých zaboduješ cez deň v práci alebo škole a rovnako vo večernej spoločnosti.

Nájdi fresh módnu inšpiráciu v outfitoch a stylingoch, ktoré sme v posledných týždňoch videli na slovenských a českých hviezdach šoubiznisu. V jednotlivých vzhľadoch sú drahé modely z rúk renomovaných módnych domov, ale zastúpenie má aj streetwear a cenovo dostupné dizajny. Nájdi si svojho favorita a vyskladaj si vlastný outfit snov.

Natália Körnerová, známa ako @natykerny, patrí medzi najlepšie oblečené slovenské influencerky a o svojom výnimočnom módnom vkuse nás presvedčila aj na prezentácii novej kolekcie značky H&M na sezónu jeseň/zima 2024 v tomto minimalistickom čiernom outfite.

Elegantnú siluetu, ktorú tvorilo predĺžené sako s dvojradovým zapínaním a nohavice v širokom strihu, doplnila o sériu výrazných šperkov v podobe náušníc, náhrdelníka aj prsteňov.

Zdroj: Instagram/@natykerny

Z úplne inej kategórie je tento vesmírny outfit v podaní Karolíny Chomistekovej, ktorá skočila z rozhorúčenej púšte v Nevade do teplôt okolo 10 stupňov, čomu adekvátne prispôsobila svoj výber oblečenia.

Umelú kožušinu od austrálskej značky JOHANSEN zladila so skráteným bielym tričkom, baggy džínsami s množstvom vreciek z dielní nine:inthe:morning, šperkami Tiffany & Co. a v neposlednom rade futuristickými okuliarmi s priehľadnými sklami, ktoré nám udreli do očí na prvý pohľad. Čo hovoríš na túto kombináciu?

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Moderátorka Janka Slačková má krásy a sexepílu na rozdávanie, o čom nás presvedčila aj na záberoch z dovolenky v Grécku, kde predviedla takýto odvážny outfit. Tmavovláska vyšla do ulíc v rafinovanom zelenom modeli, ktorý viac odhaľoval ako zahaľoval.

Asymetrický strih spodnej časti v kombinácii s riasením funguje naozaj skvelo a jedna z našich obľúbených známych tvárí vďaka tomu vyzerala ako grécka bohyňa Afrodita.

Zdroj: Instagram/@jankasla

Inak ako chválou nemôžeme pokračovať ani pri pohľade na outfit, ktorý predviedla Maria Dušička. Influencerka, mama na plný úväzok a manželka rapera Majka Spirita, má módny vkus v krvi a po presune do Prahy naozaj žiari a z jej stylingov ide veľmi dobrý vibe.

Tentoraz nás zaujala vďaka tomuto sofistikovanému vzhľadu. Módna ikona si obliekla bielu košeľu s jedinečným strihom rukávov od návrhárky Alexandry Gnidiakovej, ktorá vytvorila aj čierne nohavice s vysokým pásom a zvonovým strihom. Oceňujeme tiež výber luxusných doplnkov v podobe slnečných okuliarov a kabelky Chanel či hodinky od švajčiarskej spoločnosti Audemars Piguet.

Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Medzi najpopulárnejšie módne influencerky v Českej republike patrí aj Ha Nguyenová, ktorá sa oblieka inak ako väčšina jej kolegýň a vďaka tomu ju máme radi. Sympatická tmavovláska si získala naše srdcia v tomto jednoduchom outfite, keď na fotografii nižšie sedí v priestoroch luxusného hotelu len v mäkkom bielom tričku s dlhými rukávmi, čiernych pančuškách a elegantnej obuvi na vysokých podpätkoch so zvieracím motívom. V hlavnej úlohe sú šperky od jej vlastnej značky VÀNG.

Zdroj: Instagram/@beha_nguyen

V našich končinách v posledných dňoch síce naplno ukázala svoju silu jeseň, avšak Daniela Peštová si v Spojených štátoch užíva príjemné počasie plné slnečných lúčov. Do ulíc vyrazila v tomto fresh outfite, ktorý tvoril tmavozelený korzetový vrchný diel Massimo Dutti, ľahké ľanové nohavice v bielej farbe od značky Gasanova, šperky Roberto Coin a kabelka s charakteristickým monogramom Louis Vuitton za viac ako 2 000 eur.

Zdroj: Instagram/@daniela_pestova

Ektor pred hlavnou fázou prípravy na svoj najväčší koncert v kariére v O2 aréne stihol nahrať track s názvom Rest In P**s s Dollarom Pryncom, ku ktorému vyšiel aj videoklip. Marko zostal verný svojmu štýlu z posledných mesiacov a pred kameru sa postavil v luxusnom dripe, keď okrem trička s logom Prada a ikonických Nike Air Force 1 Low v bielom vyhotovení, ukázal tiež sveter a tenisky s monogramom Louis Vuitton s rukopisom Pharrella Williamsa.

Zdroj: Instagram/@realektor, Kryštof Bendík

Českú rapovú scénu reprezentuje aj jeden z najpočúvanejších interpretov v posledných mesiacoch, PTK. Patrik si plody svojej práce užíva plnými dúškami a okrem luxusného vozového parku rád nosí dizajnérsku módu.

Nižšie má oblečenú bielu mikinu s grafickým motívom od značky Amiri s cenou viac ako 1 000 eur, ktorú zladil so športovými šortkami a rovnako ako Ektor s bielou verziou tenisiek Nike Air Force 1 Low za približne 120 eur.

Zdroj: Instagram/@takahiroryuu, Harsama Wannous

Dalyb nie je po hudobnej stránke taký aktívny, ako by sme si želali, ale na svojom Instagrame nás pravidelne zásobuje outfitmi, ktorými sa inšpirujeme. Na fotografii nižšie má oblečenú mikinu s charakteristickým motívom českej streetwearovej značky Chew Forever, ktorú nosí aj Quavo či Destroy Lonely, široké šortky s kamuflážou, slnečné okuliare s oranžovými sklami po vzore futbalistu Edgara Davidsa, šiltovku a opasok s imitáciou srsti.

Zdroj: Instagram/@dalybhahacrew

Zo skupiny Haha Crew sa do nášho zoznamu dostal okrem Dalyba aj Zayo. Košický raper prišiel na Rytmusov koncert v O2 aréne vo full denim outfite, ktorý vyskladal z ponuky online obchodu Footshop. Bundu s grafickými motívmi z oboch strán od značky Ambush s cenou okolo 1 300 eur zladil s tmavomodrými carpenter baggy džínsami a nízkymi teniskami Rick Owens, ktoré môžeš mať v zbierke za 490 eur. Slnečné okuliare sú Louis Vuitton.

Zdroj: Instagram/@hahacrewzayo, Daniel Gavenda

Úplný záver venujeme človeku, ktorý je pre nás veľkou inšpiráciou v mnohých smeroch, častokrát aj v oblasti módy, ako v tomto prípade. Michal „Yaksha“ Novotný nás najnovšie potešil týmto fresh jesenným outfitom, v ktorom zladil sivý sveter od Jacquemus s nápisom na zadnej strane s pohodlnými baggy nohavicami v podobnom odtieni, teniskami New Balance 1906, ktoré nájdeš za 160 eur v online obchode Footshop, šiltovkou Jacquemus a hodinkami Rolex na zápästí. Najlepším doplnkom je odparkovaný Mercedes.