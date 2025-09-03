Druhý prázdninový mesiac bol bohatý na atraktívne siluety, ktorými sa môžeš inšpirovať aj v najbližších týždňoch.
Slovenky a Češky nás znovu presvedčili o tom, že milujú fashion a neboja sa experimentovať. Súčasná móda nemá žiadne hranice ani limity v tom, čo a ako sa môže kombinovať, a výsledkom sú originálne outfity, v ktorých môžeš nájsť inšpiráciu.
Presvedč sa o tom nižšie prostredníctvom siluet v podaní Karolíny Mališovej, Ivany Mentlovej, Marie Dušička, Emy Fajnor alebo Kiky Ďurišovej, ktoré ovládli augustový OUTFIT CHECK.
Karolína Mališová
Úvod augustového zoznamu najlepších outfitov v podaní Sloveniek a Češiek patrí Karolíne Mališovej, ktorá sa ukázala v uliciach talianskeho mesta Taormina v jednoduchej, ale veľmi fresh letnej siluete.
Jedna z najsledovanejších českých módnych influenceriek zladila skrátený vrchný diel s výstrihom v bielej farbe s džínsovými šortkami s bielym opaskom a množstvom doplnkov vrátane prsteňov, náramkových hodiniek, slnečných okuliarov či malej kabelky cez rameno z dielní módneho domu Gucci.
Siahneš v závere letnej sezóny po podobných kúskoch ako Karolína?
Denisa Černá
Heslom: „V jednoduchosti je krása,“ sa pri skladaní svojho outfitu do pražských ulíc riadila aj Denisa Černá, ktorá má cit pre sofistikované kombinácie.
Na fotografii nižšie má manželka českého futbalistu Václava Černého na sebe oblečenú krátku bielu sukňu s čipkovanými okrajmi od značky H&M a predĺženú vestu so zapínaním na gombíky z jemného materiálu, ktorú zladila s modelom kabelky Lady Dior od francúzskeho módneho domu a oválnymi slnečnými okuliarmi s kovovým rámom CELINE.
Veríme, že september bude príjemný, a podobné outfity ešte uvidíme.
Debora Kellovská
Slovami chvály rozhodne nebudeme šetriť ani pri outfite v podaní stylistky a módnej influencerky Debory Kellovskej, ktorá si vychutnala atmosféru CPHFW (Copenhagen Fashion Week) v štýlových siluetách ako vystrihnutých z Vogue.
Krémové sako v nadrozmernom strihu spod rúk slovenského návrhára Michaela Kováčika zladila s jemne priehľadným bielym vrchným dielom, elegantnými šortkami s dĺžkou po kolená a koženými čižmami v kovbojskom štýle. Bavia nás aj doplnky – masívny šperk na krku, čierna kabelka do ruky aj cool okuliare.