Sexi retro collab Nike x Jacquemus aj mokasíny New Balance. Na tieto releasy tenisiek sa oplatí striehnuť

Dokážeš si vybrať len jeden model, ktorý rozšíri tvoju zbierku?
Kultúra okolo tenisiek síce v súčasnosti nemá taký hype ako v rokoch 2015 až 2023, ale najväčšie značky stále vydávajú nové modely a vyhotovenia, ktoré si zaslúžia pozornosť a skvelo doplnia tvoje mestské, respektíve športové outfity.
Dokonalým dôkazom sú TOP októbrové releasy tenisiek, medzi ktorými nájdeš fresh basketbalové siluety s rukopisom najväčších hviezd NBA, ale tiež vintage štýly Adidas Originals, originálne mokasíny od New Balance alebo novinku s logom Nike od módneho domu Jacquemus.
Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie atraktívne modely, ktoré ti včas ukážeme.
New Balance 1906L x GANNI
V úvode zoznamu sa na krátku chvíľu vrátime do predchádzajúceho mesiaca, keďže od 30. septembra je v predaji limitovaná spolupráca značiek New Balance a GANNI v podobe extravagantného modelu 1906L.
Moderná interpretácia klasických mokasín veľmi vkusne kombinuje pohodlie bežeckých tenisiek s elegantným vzhľadom. Model dopĺňajú lesklé prekrytia zo syntetickej kože, motív hadej kože charakteristický pre ateliér GANNI a kovové odznaky s logom New Balance.
Tenisky New Balance 1906L x GANNI sú stále k dispozícii v online obchode populárnej dánskej značky. Cena je presne 190 eur.
Converse SHAI 001
Shai Gilgeous-Alexander odhalil svoj prvý signature model v spolupráci so značkou Converse, ktorý nesie názov SHAI 001, a k dispozícii je v štyroch farebných vyhotoveniach.
27-ročný kanadský basketbalista patrí medzi najväčšie hviezdy NBA v posledných sezónach a novinka je odrazom jeho túžby redefinovať profesionálnu basketbalovú obuv – ako športovec, ale aj kreatívny riaditeľ línie Converse Basketball. Model je navrhnutý tak, aby poskytoval špičkový výkon na ihrisku aj mimo neho, pričom využíva všetky zdroje a inovácie spoločností Converse a Nike (materská spoločnosť Converse, pozn. redakcie).
Converse SHAI 001 sú v predaji od 2. októbra za 130 eur. Na fotografii nižšie je vyhotovenie „Butter“, ktoré nás oslovilo najviac.