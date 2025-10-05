Kategórie
dnes 5. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:51
Richard Balog

Sexi retro collab Nike x Jacquemus aj mokasíny New Balance. Na tieto releasy tenisiek sa oplatí striehnuť

Sexi retro collab Nike x Jacquemus aj mokasíny New Balance. Na tieto releasy tenisiek sa oplatí striehnuť
Zdroj: New Balance
MÓDA MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK TRENDY WISHLIST
Dokážeš si vybrať len jeden model, ktorý rozšíri tvoju zbierku?

Kultúra okolo tenisiek síce v súčasnosti nemá taký hype ako v rokoch 2015 až 2023, ale najväčšie značky stále vydávajú nové modely a vyhotovenia, ktoré si zaslúžia pozornosť a skvelo doplnia tvoje mestské, respektíve športové outfity. 

Dokonalým dôkazom sú TOP októbrové releasy tenisiek, medzi ktorými nájdeš fresh basketbalové siluety s rukopisom najväčších hviezd NBA, ale tiež vintage štýly Adidas Originals, originálne mokasíny od New Balance alebo novinku s logom Nike od módneho domu Jacquemus. 

Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie atraktívne modely, ktoré ti včas ukážeme.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance 23. septembra 2025 o 10:00

New Balance 1906L x GANNI

V úvode zoznamu sa na krátku chvíľu vrátime do predchádzajúceho mesiaca, keďže od 30. septembra je v predaji limitovaná spolupráca značiek New Balance a GANNI v podobe extravagantného modelu 1906L. 

Moderná interpretácia klasických mokasín veľmi vkusne kombinuje pohodlie bežeckých tenisiek s elegantným vzhľadom. Model dopĺňajú lesklé prekrytia zo syntetickej kože, motív hadej kože charakteristický pre ateliér GANNI a kovové odznaky s logom New Balance. 

Tenisky New Balance 1906L x GANNI sú stále k dispozícii v online obchode populárnej dánskej značky. Cena je presne 190 eur. 

New Balance 1906L, GANNI
Zdroj: New Balance

Converse SHAI 001

Shai Gilgeous-Alexander odhalil svoj prvý signature model v spolupráci so značkou Converse, ktorý nesie názov SHAI 001, a k dispozícii je v štyroch farebných vyhotoveniach. 

27-ročný kanadský basketbalista patrí medzi najväčšie hviezdy NBA v posledných sezónach a novinka je odrazom jeho túžby redefinovať profesionálnu basketbalovú obuv – ako športovec, ale aj kreatívny riaditeľ línie Converse Basketball. Model je navrhnutý tak, aby poskytoval špičkový výkon na ihrisku aj mimo neho, pričom využíva všetky zdroje a inovácie spoločností Converse a Nike (materská spoločnosť Converse, pozn. redakcie). 

Converse SHAI 001 sú v predaji od 2. októbra za 130 eur. Na fotografii nižšie je vyhotovenie „Butter“, ktoré nás oslovilo najviac. 

Converse SHAI 001
Zdroj: Converse
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: New Balance, Converse, Nike, CLOT, Adidas Originals, Kith, Sporty & Rich, Sneaker Politics
Náhľadový obrázok: New Balance
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
