dnes 27. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 0:27

KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?

KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Zimné olympijské hry sú už takmer za dverami a s nimi aj tradičné hokejové spomienky, emócie a veľké momenty.

Slovenský hokej má za sebou cestu plnú historických úspechov, pamätných turnajov, ikonických hráčov aj trénerov, na ktorých sa nezabúda. Od olympijských turnajov, kde sme bojovali s hokejovou elitou, až po majstrovstvá sveta, ktoré nám priniesli najväčšie radosti aj sklamania.

Pamätáš si, kto viedol reprezentáciu s kapitánskym „céčkom“ na hrudi na poslednej olympiáde? Kto strieľal góly počas kľúčových turnajov? A vieš si ešte vybaviť zlatý Göteborg 2002, naše domáce majstrovstvá sveta či meno Slováka, ktorý to v drafte NHL dotiahol najvyššie?

Tento kvíz je malým návratom do minulosti, kde sa olympijské míľniky miešajú s nezabudnuteľnými momentmi slovenského hokeja naprieč rokmi. Otestuj si pamäť, zaspomínaj si na veľké chvíle a zisti, či máš hokejovú históriu v malíčku.

Kvíz
KVÍZ: ZOH sa nezadržateľne blížia. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
Kto bol kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na predchádzajúcom olympijskom turnaji v Pekingu?
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
1 10
Kto bol kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na predchádzajúcom olympijskom turnaji v Pekingu?
Marek Hrivík
Peter Čerešňák
Peter Cehlárik
Bol Juraj Slafkovský najproduktívnejším hráčom olympiády v Pekingu?
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
2 10
Bol Juraj Slafkovský najproduktívnejším hráčom olympiády v Pekingu?
Áno, získal korunu kráľa strelcov a titul najproduktívnejšieho hráča ZOH 2022
Nie, bol druhý, predbehol ho Fín Sakari Manninen o jeden bod
Nebol
Posledné ZOH v Pekingu znamenali pre Slovákov medailu. Aká to bola?
Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák
3 10
Posledné ZOH v Pekingu znamenali pre Slovákov medailu. Aká to bola?
Zlato
Striebro
Bronz
Najväčší úspech nášho hokeja sa stal v roku 2002 na MS v Göteborgu, keď slovenská reprezentácia získala svoj jediný titul majstra sveta v ére samostatnosti. Kto sa vo Švédsku postaral o rozhodujúci gól?
Zdroj: Slovenský olympijský a športový výbor
4 10
Najväčší úspech nášho hokeja sa stal v roku 2002 na MS v Göteborgu, keď slovenská reprezentácia získala svoj jediný titul majstra sveta v ére samostatnosti. Kto sa vo Švédsku postaral o rozhodujúci gól?
Miroslav Šatan
Peter Bondra
Pavol Demitra
Úspešný bol aj rok po našej zlatej medaile. Slovenskí hokejisti si v roku 2003 odniesli bronz z MS vo Fínsku. Koho porazili v zápase o tretie miesto?
Zdroj: HokejTour.sk
5 10
Úspešný bol aj rok po našej zlatej medaile. Slovenskí hokejisti si v roku 2003 odniesli bronz z MS vo Fínsku. Koho porazili v zápase o tretie miesto?
Česko
Švajčiarsko
Kanadu
V ktorom roku sa naposledy uskutočnili Majstrovstvá sveta u nás na Slovensku?
Zdroj: Refresher
6 10
V ktorom roku sa naposledy uskutočnili Majstrovstvá sveta u nás na Slovensku?
2014
2019
2018
Jednou z najväčších osobností v dejinách slovenského hokeja je Pavol Demitra, ktorý nás opustil v roku 2011 kvôli leteckému nešťastiu. Pod akým číslom na reprezentačnom drese hrával?
Zdroj: hockeyslovakia.sk
7 10
Jednou z najväčších osobností v dejinách slovenského hokeja je Pavol Demitra, ktorý nás opustil v roku 2011 kvôli leteckému nešťastiu. Pod akým číslom na reprezentačnom drese hrával?
38
18
11
Ktorý Slovák bol do NHL draftovaný z najvyššej pozície?
Zdroj: Klim Musalimov / Unsplash
8 10
Ktorý Slovák bol do NHL draftovaný z najvyššej pozície?
Zdeno Chára
Juraj Slafkovský
Marián Gáborík
Ako sa volá hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2026?
Zdroj: TASR/Martin Baumann
9 10
Ako sa volá hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2026?
Craig Ramsay
Vladimír Országh
Peter Frühauf
Slovensko sa na tohtoročných zimných olympijských hrách stretne s tromi tímami. Ktoré to sú?
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
10 10
Slovensko sa na tohtoročných zimných olympijských hrách stretne s tromi tímami. Ktoré to sú?
Česko, Kanada, Francúzsko
USA, Nemecko, Lotyšsko
Taliansko, Švédsko, Fínsko
Vyhodnotiť kvíz
