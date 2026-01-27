Zimné olympijské hry sú už takmer za dverami a s nimi aj tradičné hokejové spomienky, emócie a veľké momenty.
Slovenský hokej má za sebou cestu plnú historických úspechov, pamätných turnajov, ikonických hráčov aj trénerov, na ktorých sa nezabúda. Od olympijských turnajov, kde sme bojovali s hokejovou elitou, až po majstrovstvá sveta, ktoré nám priniesli najväčšie radosti aj sklamania.
Pamätáš si, kto viedol reprezentáciu s kapitánskym „céčkom“ na hrudi na poslednej olympiáde? Kto strieľal góly počas kľúčových turnajov? A vieš si ešte vybaviť zlatý Göteborg 2002, naše domáce majstrovstvá sveta či meno Slováka, ktorý to v drafte NHL dotiahol najvyššie?
Tento kvíz je malým návratom do minulosti, kde sa olympijské míľniky miešajú s nezabudnuteľnými momentmi slovenského hokeja naprieč rokmi. Otestuj si pamäť, zaspomínaj si na veľké chvíle a zisti, či máš hokejovú históriu v malíčku.
KVÍZ: ZOH sa nezadržateľne blížia. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
Zdroj:
TASR/Jaroslav Novák
110
Kto bol kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na predchádzajúcom olympijskom turnaji v Pekingu?
Marek Hrivík
Peter Čerešňák
Peter Cehlárik
Zdroj:
TASR/Jaroslav Novák
210
Bol Juraj Slafkovský najproduktívnejším hráčom olympiády v Pekingu?
Áno, získal korunu kráľa strelcov a titul najproduktívnejšieho hráča ZOH 2022
Nie, bol druhý, predbehol ho Fín Sakari Manninen o jeden bod
Nebol
Zdroj:
TASR/ Jaroslav Novák
310
Posledné ZOH v Pekingu znamenali pre Slovákov medailu. Aká to bola?
Zlato
Striebro
Bronz
Zdroj:
Slovenský olympijský a športový výbor
410
Najväčší úspech nášho hokeja sa stal v roku 2002 na MS v Göteborgu, keď slovenská reprezentácia získala svoj jediný titul majstra sveta v ére samostatnosti. Kto sa vo Švédsku postaral o rozhodujúci gól?
Miroslav Šatan
Peter Bondra
Pavol Demitra
Zdroj:
HokejTour.sk
510
Úspešný bol aj rok po našej zlatej medaile. Slovenskí hokejisti si v roku 2003 odniesli bronz z MS vo Fínsku. Koho porazili v zápase o tretie miesto?
Česko
Švajčiarsko
Kanadu
Zdroj:
Refresher
610
V ktorom roku sa naposledy uskutočnili Majstrovstvá sveta u nás na Slovensku?
2014
2019
2018
Zdroj:
hockeyslovakia.sk
710
Jednou z najväčších osobností v dejinách slovenského hokeja je Pavol Demitra, ktorý nás opustil v roku 2011 kvôli leteckému nešťastiu. Pod akým číslom na reprezentačnom drese hrával?
38
18
11
Zdroj:
Klim Musalimov / Unsplash
810
Ktorý Slovák bol do NHL draftovaný z najvyššej pozície?
Zdeno Chára
Juraj Slafkovský
Marián Gáborík
Zdroj:
TASR/Martin Baumann
910
Ako sa volá hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2026?
Craig Ramsay
Vladimír Országh
Peter Frühauf
Zdroj:
TASR/Jaroslav Novák
1010
Slovensko sa na tohtoročných zimných olympijských hrách stretne s tromi tímami. Ktoré to sú?
Česko, Kanada, Francúzsko
USA, Nemecko, Lotyšsko
Taliansko, Švédsko, Fínsko
