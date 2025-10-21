Gleb sa po pauze vracia s novým trackom „Nudle“, ktorý nadväzuje na jeho spoločný album so Sameyom.
Tentoraz ide o niečo drsnejšie, surovejšie a osobnejšie – presne v štýle, ktorý od neho milujeme.
V texte rapuje o svojom životnom tempe: „Keď odchádzam, ešte spia. Keď sa vraciam, tak už spia. V mojich pľúcach iba tma. Keď sa pije, tak do dna.“ Na svoj Instagram však napísal, aby jeho fans brali riadky o pití s rezervou.
V texte sa objavuje aj jedna neprehliadnuteľná narážka: „Na ten fest ma nebookuj, moji fans tam nebudú“. Nie je úplne jasné, na čo tým Gleb reaguje, no všetko naznačuje tomu, že by mohol narážať na nedávnu kauzu okolo Rubiconu, keď on, Samey a viacerí ďalší umelci oznámili, že na festivale nevystúpia.
V ďalších veršoch sa dotýka aj témy falošných ľudí: „Falošné ksichty som videl miliónkrát a ne, homie, neverím im.“ Novinka tak pôsobí skutočne ako návrat k Glebovej drsnej, autentickej energii.