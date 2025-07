Gleb a Samey na Rubicone nevystúpia. Oznámili to len pár dní po uverejnení line-upu

Po kontroverziách s cenami lístkov a nevystupujúcimi umelcami odstúpili z line-upu aj Samey a Gleb.

Rubicon v posledných dňoch zaznamenal niekoľko zmien v line-upe – vypadli mená ako Sara Rikas, Nik Tendo, ale aj americký raper Lil Tecca, ktorý síce na svojom webe uvádza, že na festivale vystúpi, no v oficiálnom line-upe na Instagrame festivalu Rubicon sa nenachádza.

Okrem raperov ako Offset či Ken Carson má na festivale tento rok vystúpiť aj kontroverzný americký raper Kanye West (Ye), kvôli čomu festival čelí vlne kritiky. Ye má za sebou v posledných rokoch viaceré antisemitské výroky, ako aj kauzy spojené s jeho podporou Diddyho.

View this post on Instagram A post shared by RUBICON FESTIVAL (@rubiconfestival)

V nedeľu podvečer festival zverejnil ďalšie dve mená zo slovenskej rapovej scény, ktoré mali na festivale vystúpiť: Samey a Gleb, ktorí spolu prednedávnom vydali album PODOKNAMI. Mnohí fanúšikovia boli z oznámenia zmätení, keďže obaja umelci sa vo svojich textoch často vyjadrujú negatívne voči nacistom, ktorých Kanye v niektorých svojich výrokoch ospevuje. K situácii sa vyjadrila aj influencerka a zakladateľka komunity Poeti z Ulice, Lea.

vyjadrenie od influencerky Lei Zdroj: instagram/@lejkta

O 3 dni neskôr sa Gleb a Samey na ich instagramových profiloch vyjadrili, že na festivale nevystúpia. Aj keď Samey v nedeľu informoval, že Rubicon mu zaplatí vlastný stage design, ktorý by bol ešte zaujímavejší a prepracovanejší ako ten predtým.

Gleb sa taktiež vyjadril ďalej na svojom Instagrame:

„Budem úprimný, môj hlavný dôvod neni až tak West, skoro vôbec. Pretože ja ho sledujem od malička, skoro dve dekády príde s nejakým chorým vyjadrením, potom ho zoberie späť, potom príde s ďalším a vždycky to tak robil, vždycky to tak robiť bude. Je to proste človek posadnutý pozornosťou a ja jeho keci berem s obrovskou rezervou."

Ako Gleb sám uviedol, neodstupuje z line-upu kvôli Westovi, no naznačil, že by sa to mohlo týkať toho, ako americký raper ovplyvňuje mladých fanúšikov. „Taktiež si uvedomujem, že je tu veľa dementov, ktorí nemusia brať jeho kecy s rezervou, môže to v nich spustiť nejakú chorú stránku a veľmi sa mi nepáči, že nejaké témy sa v poslednej dobe zľahčujú atď.,“ uviedol s tým, že dôvodov jeho odstupu je viac.