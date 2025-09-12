Rozšír svoju zbierku o výnimočné parfumy od talentovaných tvorcov zo susednej krajiny.
Vlastniť aspoň jeden kvalitný parfum považujeme za must have, a to bez ohľadu na vek či pohlavie. Ak práve hľadáš novú vôňu do svojej každodennej rotácie, ktorú zároveň neucítiš na každom druhom kroku, potom si na správnom mieste a čítaj ďalej.
Vybrali sme TOP 4 české značky parfumov, vďaka ktorým budeš v centre pozornosti všade, kam prídeš. S prehľadom schovajú do vrecka notoricky známe vône z dielní módnych domov a navyše podporíš (takmer) domácu tvorbu.
PIGMENTARIUM
Na úvod dávame priestor našmu obľúbenému českému parfumérskemu domu PIGMENTARIUM, ktorý založil Tomáš Ric v roku 2018.
Prvým stavebným kameňom a predobrazom celej značky so sídlom v Prahe bol parfum Ad Libitum, ktorý vznikol ako solitérna umelecká tvorba predstavujúca nielen výraznú vôňu, ale aj pohľad na celú budúcu tvorbu, ktorá za každou vôňou skrýva celý svet príbehov.
Filozofiu parfumérskeho domu PIGMENTARIUM predstavuje vôňa ako originálny umelecký výraz, respektíve dokonalá ilustrácia vnútorného sveta, ktorá odhaľuje len toľko, koľko chceme. Vôňa, ktorá oblieka osobnosť.
Každý parfum PIGMENTARIUM je vytvorený bez snahy odrážať trendy, naopak, má zdôrazniť charakter toho, kto ho nosí na svojej pokožke. Každá vôňa obsahuje najkvalitnejšie esenciálne vonné oleje na trhu a surové materiály, pričom vďaka ich komplexnosti a vysokej koncentrácii budeš samotnú kompozíciu objavovať niekoľko hodín.
Našim obľúbeným parfumom PIGMENTARIUM je Oratorio, ktorý sme vyskúšali ako prvý, ale počas nadchádzajúcej sezóny odporúčame vyskúšať Brutal alebo Erotikon. Oba majú zmyselný náboj a magickú kompozíciu gurmánskych vonných zložiek.
Cena za flakón s jednoduchým dizajnom a objemom 50 mililitrov je 140, respektíve 160 eur v online obchode značky. V portfóliu pražského parfumérskeho domu nájdeš tiež prenosné cestovné verzie, ktoré majú 10 mililitrov a stoja trochu viac ako 40 eur.
P. S. Prečítaj si náš rozhovor so zakladateľom značky PIGMENTARIUM Tomášom Ricom z roku 2022.
Kintsugi Perfumes
Značka Kintsugi Perfumes je na trhu od roku 2021. Je dielom zakladateľov Martina a Daniela, ktorých spája hedonistická vášeň pre všetko, čo stimuluje zmysly. Spoločne preto tvoria unikátne parfumy, ktoré si za krátky čas vybudovali silné meno a vernú klientelu.
Zatiaľ čo Martin je zodpovedný za vonné kompozície, Daniel posúva značku do celého sveta. V parfumoch Kintsugi Perfumes sú použité iba najkvalitnejšie prírodné éterické oleje s jasným pôvodom a parfumové molekuly od renomovaných výrobcov s bohatou históriou. Všetky vône sú navrhnuté ako unisex a zároveň dostatočne sofistikované, aby posilnili hlbšie spojenie medzi telom a dušou.
S jeseňou vo vzduchu odporúčame napríklad vôňu s názvom Phénix, ktorá ukrýva koriander, mandarínku a kmín v hlave, kávu, tabak či šafrán v srdci a kožu s pačuli v základe.
Okrem vlastných parfumov predstavila značka Kintsugi Perfumes tiež originálny collab s bežeckým klubom LTRC (Love Them Running Club, pozn. redakcie), ktorý založil Michal „Yaksha“ Novotný, a to v podobe sviežej vône s názvom Tempo v ľahko prenosnom 8 mililitrovom balení s vymeniteľnou náplňou.
Všetky aktuálne dostupné parfumy Kintsugi Perfumes nájdeš v online obchode značky a u vybraných predajcov, medzi ktorými nechýba Footshop. Cena za 50 mililitrový flakón je 138 eur – v prípade parfumového extraktu to je 169 eur.
J.F. HIERMANN
Druhú polovicu zoznamu otvárame eponymnou značkou J.F. HIERMANN, ktorú založil Jakub F. Hiermann v roku 2023 po svojom odchode z Ingredients, kde pôsobil ako hlavný parfumér.
Talentovaný parfumér zbieral skúsenosti v Londýne, odkiaľ sa presunul do Prahy, aby priniesol svoje poznatky a posunul lokálnu scénu na novú úroveň, čo sa mu darí vďaka jedinečným kompozíciám s puncom noblesy a neodolateľnou aurou.
Ako povedal pre tlačenú verziu magazínu Vogue CS, vlastnú značku založil, aby mohol tvoriť v hlbšom tichu, bez filtrov a s presnosťou, ktorú potrebuje. Parfumy J.F. HIERMANN nie sú mainstream, čo z nich robí výnimočný produkt na nevšedné udalosti. Spomínanú neodolateľnú auru podčiarkujú nádherné sklenené flakóny s umeleckým spracovaním.
Všetky diela od popredného českého parfuméra Jakuba F. Hiermanna sú k dispozícii exkluzívne v obchode Ingredients, a to v kamennej prevádzke v centre Prahy aj online. Ceny sú vzhľadom na fakt, že ide o parfumové extrakty, na trochu vyššej úrovni – približne 500 eur za flakón s objemom 100 mililitrov.
Aktuálne nájdeš v ponuke značky dve vône – Amulet a Nirvana. Zatiaľ čo v kompozícii prvého parfumového extraktu nájdeš oud, kadidlo, mach, levanduľu či šalviu, tak Nirvana ukrýva tóny pomarančového kvetu, kardamon, oud, pačuli alebo ambru. Ktorý zvolíš, necháme na tebe.
ORACULUM
Náš posledný tip na TOP českú značku parfumov je ORACULUM, ktorá vznikla z presvedčenia, že vôňa je osobná záležitosť – podobne ako štýl alebo postoj. ORACULUM vytvára autentické parfumy pre ľudí, ktorí vedia, kým sú a nepotrebujú sa páčiť všetkým. Jednotlivé vonné kompozície nie sú o trendoch.
„Hľadala som cestu, ako prepojiť estetiku, emóciu a každodennosť. Verím, že vôňa má silu niesť naše príbehy, zachytávať spomienky a stať sa súčasťou života. Preto tvoríme parfumy, ktoré nie sú len krásne, ale majú tiež zmysel,“ opísala značku ORACULUM jej zakladateľka Renáta Muchová.
V aktuálnej ponuke značky ORACULUM nájdeš 4 parfumy – KATARZIST, SANTALIST, ARABESQUE a HELENIST. Každý je iný, vhodný na iné ročné obdobie alebo príležitosť, avšak spája ich výnimočná kvalita vďaka použitiu prvotriednych ingrediencií, jedinečná vôňa a v neposlednom rade minimalistický vzhľad skleneného flakónu s lesklým čiernym vrchnákom.
Vzhľadom na príchod jesene odporúčame skúsiť KATARZIST, v ktorom nájdeš santalové drevo, tabak, ružu, ambru, pižmo, oud či kožu. Parfum nájdeš v online obchode značky v dvoch veľkostiach – štandardnej 50 mililitrovej verzii (145,95 eur) a cestovnom 10 mililitrovom balení (45,95 eur).
V ponuke ORACULUM sú okrem klasických parfumov aj olejové parfumy a vonné tyčinky, ktoré spríjemnia atmosféru v každom priestore.