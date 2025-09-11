Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. septembra 2025 o 19:16
Čas čítania 1:12
Michaela Kedžuchová

Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph

Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph
Zdroj: Threads / @ralphlauren
TECH LUXUSNÉ MÓDNE ZNAČKY MICROSOFT UMELÁ INTELIGENCIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Značka Ralph Lauren vstupuje do sveta umelej inteligencie s novým chatbotom „Ask Ralph“, ktorý ponúka poradenstvo v oblasti módy a nakupovania.

Tento nástroj vznikol v spolupráci so spoločnosťou Microsoft cez platformu Azure OpenAI a aktuálne je dostupný v USA prostredníctvom aplikácie Ralph Lauren pre iOS aj Android.

Používatelia môžu chatbotovi zadávať jednoduché otázky ako „Čo si obliecť na koncert?“ alebo „Ako môžem skombinovať tmavomodré sako?“ a Ask Ralph im na základe toho odporučí konkrétne outfity či tipy na styling.

Vďaka pokročilej práci s prirodzeným jazykom dokáže bot porozumieť širšiemu kontextu a prispôsobiť odpovede individuálnym preferenciám používateľa – podobne, ako by to urobil osobný stylistický poradca v kamennej predajni.

David Lauren, syn Ralpha Laurena Ralph Lauren ralph lauren ralph lauren
Zobraziť galériu
(7)

David Lauren, syn zakladateľa značky a hlavný predstaviteľ pre branding a inovácie, pripomenul, že už pred 25 rokmi Ralph Lauren spolupracoval s Microsoftom pri spustení jedného z prvých módnych e-shopov. Dnešný projekt podľa neho opäť redefinuje nákupný zážitok pre novú generáciu zákazníkov.

Odporúčané
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film 25. augusta 2025 o 7:16

Ask Ralph nie je len o objavovaní nových kúskov. Je to spôsob, ako zákazníkom sprostredkovať to, čo na našej značke milujú – jedinečný štýl, nadčasové kombinácie a možnosť vstúpiť do sveta Ralph Lauren,“ dodal.

Tento krok prichádza v čase, keď sa generatívna AI stáva bežnou súčasťou života – s nástrojmi ako ChatGPT, Gemini či Grok. Mnohé značky teraz skúmajú, ako tieto technológie využiť na mieru svojmu podnikaniu. Napríklad módny portál Business of Fashion nedávno predstavil vlastného AI asistenta „Brain of Fashion“, ktorý pracuje s ich obsahom a dátami.

Otázne však zostáva, či si zákazníci rovnako obľúbia značkové chatboty ako tie všeobecné. Pre značky s hlbokými koreňmi a silnou identitou, ako je Ralph Lauren, existuje riziko, že automatizácia naruší ich autentický charakter.

Odporúčané
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné 21. augusta 2025 o 18:55
David Lauren, syn Ralpha Laurena
David Lauren, syn Ralpha Laurena Zdroj: Ralph Lauren

Laurenova značka je známa svojím dôrazom na americkú tradíciu, charizmu zakladateľa a dôsledný prístup k štýlu – a premeniť tieto hodnoty do digitálneho asistenta nemusí byť jednoduché. Ralph Lauren má navyše ambíciu nástroj ďalej rozvíjať – pridať nové funkcie, rozšíriť ho na ďalšie značky v portfóliu a časom spustiť aj na medzinárodnej úrovni.

Odporúčané
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse 11. septembra 2025 o 17:08
Odporúčané
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa 11. septembra 2025 o 16:16
Odporúčané
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky 11. septembra 2025 o 14:32
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
LUXUSNÉ MÓDNE ZNAČKY MICROSOFT UMELÁ INTELIGENCIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Ralph Lauren
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
včera o 17:00
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
včera o 16:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
dnes o 16:00
Storky
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Lifestyle news
SIMILIVINLIFE dropol nové EP, merch a vyráža na tour. Get Rich or Die Lovin' prináša nové fun a sladké jednohubky pred 2 hodinami
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph pred 2 hodinami
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov pred 3 hodinami
VIDEO: Dojemná záchrana psov na diaľnici. Hrdinkou je policajtka mimo služby pred 3 hodinami
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse dnes o 17:08
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa dnes o 16:16
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky dnes o 14:32
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov dnes o 13:45
Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť dnes o 13:01
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu dnes o 12:04
Spravodajstvo
Poľsko Vláda Roberta Fica Správy počasie Dôchodcovia
Viac
Prešov dostane modernú fakultnú nemocnicu. Štát podpísal zmluvu za takmer pol miliardy eur
pred 2 hodinami
Ak ťa kontaktuje údajný nadporučík alebo zamestnankyňa banky, ide o podvod. Tieto mená používajú najčastejšie
pred 3 hodinami
Premiér odmieta ďalší balík proti Rusku. Podporí ho, len keď EÚ príde s riešeniami pre energetiku a priemysel
pred 3 hodinami

Viac z Tech

Všetko
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Mobily
dnes o 09:13
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
dnes o 09:13
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu
včera o 19:05
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
pred 2 dňami
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
dnes o 13:45
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
včera o 12:00
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
28. 8. 2025 9:09
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Viac z Kultúra Všetko
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Architektúra
6. 9. 2025 11:00
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
3. 9. 2025 11:00
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
dnes o 17:00
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS)
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS)
pred 3 hodinami
Americké deti už v škôlke rátajú do dvadsať a rodičia sa pretekajú o to, aby ich ratolesti navštevovali čo najviac krúžkov. Chcú im tak zabezpečiť lepšiu budúcnosť.
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
dnes o 17:00
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
dnes o 16:00
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
dnes o 14:32
Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku
Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
dnes o 12:04
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
dnes o 09:13
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
Odporúčané
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
včera o 17:00
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 3 dňami
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 2 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia