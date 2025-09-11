Značka Ralph Lauren vstupuje do sveta umelej inteligencie s novým chatbotom „Ask Ralph“, ktorý ponúka poradenstvo v oblasti módy a nakupovania.
Tento nástroj vznikol v spolupráci so spoločnosťou Microsoft cez platformu Azure OpenAI a aktuálne je dostupný v USA prostredníctvom aplikácie Ralph Lauren pre iOS aj Android.
Používatelia môžu chatbotovi zadávať jednoduché otázky ako „Čo si obliecť na koncert?“ alebo „Ako môžem skombinovať tmavomodré sako?“ a Ask Ralph im na základe toho odporučí konkrétne outfity či tipy na styling.
Vďaka pokročilej práci s prirodzeným jazykom dokáže bot porozumieť širšiemu kontextu a prispôsobiť odpovede individuálnym preferenciám používateľa – podobne, ako by to urobil osobný stylistický poradca v kamennej predajni.
David Lauren, syn zakladateľa značky a hlavný predstaviteľ pre branding a inovácie, pripomenul, že už pred 25 rokmi Ralph Lauren spolupracoval s Microsoftom pri spustení jedného z prvých módnych e-shopov. Dnešný projekt podľa neho opäť redefinuje nákupný zážitok pre novú generáciu zákazníkov.
„Ask Ralph nie je len o objavovaní nových kúskov. Je to spôsob, ako zákazníkom sprostredkovať to, čo na našej značke milujú – jedinečný štýl, nadčasové kombinácie a možnosť vstúpiť do sveta Ralph Lauren,“ dodal.
Tento krok prichádza v čase, keď sa generatívna AI stáva bežnou súčasťou života – s nástrojmi ako ChatGPT, Gemini či Grok. Mnohé značky teraz skúmajú, ako tieto technológie využiť na mieru svojmu podnikaniu. Napríklad módny portál Business of Fashion nedávno predstavil vlastného AI asistenta „Brain of Fashion“, ktorý pracuje s ich obsahom a dátami.
Otázne však zostáva, či si zákazníci rovnako obľúbia značkové chatboty ako tie všeobecné. Pre značky s hlbokými koreňmi a silnou identitou, ako je Ralph Lauren, existuje riziko, že automatizácia naruší ich autentický charakter.
Laurenova značka je známa svojím dôrazom na americkú tradíciu, charizmu zakladateľa a dôsledný prístup k štýlu – a premeniť tieto hodnoty do digitálneho asistenta nemusí byť jednoduché. Ralph Lauren má navyše ambíciu nástroj ďalej rozvíjať – pridať nové funkcie, rozšíriť ho na ďalšie značky v portfóliu a časom spustiť aj na medzinárodnej úrovni.