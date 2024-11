Influencerky lákajú na ďalší fast fashion gigant Trendyol: Z predaja majú 50%, zarábať môžeš aj ty, no má to háčik

Poďme sa pozrieť na Trendyol, ktorý pravdepodobne vidíš aj ty všade na Instagrame. Otázkou je, ako je na tom značka z pohľadu udržateľnosti a pracovných podmienok.

Nakúpiš tu veľa a lacno. Práve na to láka turecký gigant Trendyol, ktorý spustil e-shop na Slovensku vo februári 2024. Na jeho hlavnej stránke sa cítiš ako v centre Las Vegas, pretože na teba blikajú z každej strany nonstop zľavy a doručenie zdarma. Asi ti neušlo, že aj Instagram je plný shopping listov od influenceriek. „Trendyol podporuje kreatívny obsah a je veľkým zástancom sociálneho obchodovania. Naším cieľom je rozvíjať náš ekosystém influencerov a autorov obsahu,“ informuje Trendyol. Vedel si, že zarábať s Trendyolom môžeš aj ty?

„Príde mi to ako Shein alebo Temu, ale aj s predraženými produktami, ktoré propagujú takmer všetky slovenské influencerky“ píše komentujúca v diskusii na Reddite. Samozrejme, nájdu sa však aj také, ktoré na Trendyol nedajú dopustiť, nemajú s objednávkami žiadny problém a nakupujú opakovane. Nájdeš tu zimnú bundu za 20 eur, no aj za 200 eur.

Otázkou však je, ako je na tom značka z pohľadu udržateľnosti a pracovných podmienok. V článku sa dočítaš, aké skúsenosti majú s Trendyolom Slovenky, prečo ťa na nákup dnes láka každá druhá influencerka, čo je TrendFam program a ako Trendyol pristupuje k otázke udržateľnosti.

Odkiaľ sa Trendyol vzal a prečo ti ho ponúka každá influencerka?

Trendyol je turecké online trhovisko, ktoré založila v roku 2010 turecká podnikateľka Demet Mutlu a dnes v ponuke nájdeš produkty od viac ako 250-tisíc predajcov. V roku 2018 kúpila jeho časť čínska Alibaba Group za 728 miliónov dolárov, v e-shope má teraz väčšinový podiel 86,5 %.



Spoločnosť aktuálne doručuje do 27 európskych krajín a v budúcnosti plánuje predaj rozšíriť do ďalších. Trendyol ponúka zľavy na prvé tri objednávky. Kupujúci majú možnosť vrátiť tovar do jedného mesiaca, zákonná lehota pri nákupe cez internet je pritom dva týždne. Okrem lacných značiek tu nájdeš aj tie „drahšie“ ako UGG, Nike, Mango, Tommy Hilfiger, Converse, Guess, Moschino, Puma a mnoho ďalších.

Trhovisko s lacnou módou konkuruje ďalším gigantom z Číny, ako je Temu alebo Shein.