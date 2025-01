Rúž z drogérie mi urobí rovnaký efekt, ako ten drahší od Seleny Gomez, hovorí Karolína. Testovali sme virálne dupe produkty

A kto vlastne určuje, čo je a čo nie je dupe?

DUPE ALERT! Vyskakuje ti na TikToku či Instagrame vôbec niečo iné ako toto slovné spojenie? Vyzerá to tak, že ľudia sú zbláznení do hľadania cenovo výhodnejších náhrad za luxusné kozmetické výrobky. Či už ide o parfum, dekoratívnu kozmetiku alebo skincare, na všetko nájdeš duplikát. Snívaš o lícenke od Rhode či Hollywood Filtry od Charlotte Tilbury, ale nechceš utratiť veľa peňazí? Stačí, ak napíšeš na TikTok názov týchto produktov so slovíčkom dupe a nájdeš ich aj za 10 eur.

Dupes, termín odvodený od slova „duplikát“, ponúka cenovo dostupnú alternatívu k drahšiemu produktu (nie úplnú kópiu). Kultúra dupe produktov je spojená najmä so sociálnymi sieťami, a teda generáciou Z, ktorá je nadšená z objavovania a zdieľania cenovo dostupných „napodobenín.“ So svojimi objavmi sa často stávajú virálni.

Na TikToku má #dupes tri miliardy pozretí, #beautydupes má 53 miliónov a #makeupdupes 853,5 miliónov. „Dupes spopularizovali tvorcovia na YouTube a TikToku,“ hovorí Alex Hawkins, riaditeľ spoločnosti The Future Laboratory pre Refinery29. Ľudia na sociálnych sieťach ukazujú hauly plné takýchto úlovkov. Zákazníkom s obmedzeným rozpočtom sľubujú, že budú vyzerať a cítiť sa rovnako, len za zlomok ceny.

Beauty Director VOGUE CS Cindy Kerberová pre Refresher hovorí: „Toto tu bolo vždy. Veľmi dobre si pamätám, ako som v puberte hľadala alternatívne produkty k tým luxusným z časopisov. Vtedy však nebola taká ponuka a neexistovali sociálne siete ani obrovský tlak na obsah. Kto určuje, čo je a čo nie je dupe? Osobná skúsenosť a samotní tvorcovia obsahu, ktorí sa často snažia za každú cenu prinášať obsah pre široké masy, a toto téma je pre mainstreamové publikum atraktívna. Vedia, že toto vždy zafunguje. Všetci túžia po luxuse, ale nie každý má rozpočet na luxusné produkty. Osobne to vidím len ako nálepkovanie produktov.“

Cieľom článku nie je poukázať na to, že to, čo je drahé, je dobré a čo je lacné, je zlé. Prečítaj si o tom, prečo dupe produkty na teba vyskakujú z každej strany, čo to znamená pre luxusné značky a či sa z dupe kultúry nestal tak trochu „fast fashion“ v beauty. Vyspovedali sme aj Slovenky, ktoré podľahli dupe mánii a sami sme otestovali drahý produkt od Charlotte Tilbury aj lacnejšiu alternatívu od L'Oréal.

Zdroj: Tiktok (@lauraxbui)

Za vôňu by som nedala viac ako 100 eur

„Ahojte, hľadám súrne dupe ku korektoru v pere od YSL,“ napísala používateľka Redditu na nástenku. „Skús Neutrogena Perfector Pen,“ poradila jej komentujúca. „Našla som ceruzku na pery od Kiko Milano (11 eur), ktorá je úplne totožná ako od Charlotte Tilbury (30 eur). Inak som sa v dupes celkom sklamala, ale neočakávam popravde od tých produktov veľa,“ pridáva sa do diskusie ďalšia nadšenkyňa make-upu.

Kupovaniu dupes „podľahla“ aj naša 21-ročná respondentka Karolína. „Začala som si kupovať kozmetické produkty s vedomím, že ide o dupe, keď som si sama začala zarábať. Zistila som, aká je reálna hodnota peňazí a povedala som si, že tá linka lícenka z DM za štyri eurá mi urobí rovnaký look ako tá od Seleny Gomez za 24 eur.“