dnes 12. februára 2026 o 13:46
Hana Divišová

Ukrajinského olympionika diskvalifikovali. Odmietol si zložiť prilbu s tvárami obetí ruskej agresie

Ukrajinského olympionika diskvalifikovali. Odmietol si zložiť prilbu s tvárami obetí ruskej agresie
Zdroj: Getty Images/Bello
Medzinárodný olympijský výbor ho diskvalifikoval po tom, čo odmietol zložiť prilbu so zobrazenými tvárami ukrajinských športovcov, ktorí zahynuli počas ruskej invázie.

Zimné olympijské hry sa odštartovali len 6. februára a už teraz sú s nimi spojené momenty, ktoré výrazne rezonujú spoločnosťou. Okrem problémov s rozpadávajúcimi sa medailami vyvolal silné reakcie aj prípad diskvalifikácie ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyča. Dôvodom bola jeho prilba, na ktorej mal zobrazené tváre ukrajinských športovcov, ktorí zahynuli počas ruskej invázie.

Heraskevyča z olympijských hier vylúčili po tom, čo si odmietol prilbu zložiť. Na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) reagoval slovami, že situácia podľa neho „hrá v súlade s ruskou propagandou a nevyzerá to dobre“. Ako uviedol podľa The Guardian, organizátorom navrhol, aby mu umožnili prilbu používať a zároveň prejavili solidaritu s Ukrajinou.

Vladyslav Heraskevych
Zdroj: Getty Images/Bello

Športovec bol pritom považovaný za kandidáta na medailu. Definitívne rozhodnutie mu oznámil MOV na čele s prezidentkou Kirsty Coventryovou. Heraskevyč musí opustiť olympijské hry a nebude mať povolený návrat do olympijskej dediny.

MOV sa odvoláva na článok 50 Olympijskej charty, podľa ktorého sú politické vyhlásenia počas súťaží zakázané. Ukrajinská delegácia však tvrdí, že prilba nebola politickým gestom, ale spomienkou na 24 športovcov a detí, ktorí zahynuli od začiatku ruskej invázie.

