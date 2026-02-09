Jednej z víťaziek sa dokonca zlatá medaila rozpadla krátko po odovzdaní a podobné skúsenosti hlásia aj ďalší športovci.
Zimné olympijské hry sú v plnom prúde a prvé medaily už poznajú svojich majiteľov. Jednu z nich získala aj americká lyžiarka Breezy Johnson, ktorá si vybojovala zlato. Jej veľký moment však mal nečakanú dohru – krátko po odovzdaní sa jej medaila rozpadla. Podobné situácie s medailami sa navyše začínajú objavovať aj na sociálnych sieťach a mnohí začínajú špekulovať nad ich kvalitou.
Breezy Johnson však celú situáciu zobrala s nadhľadom a humorom. Práve jej reakcia spôsobila, že sa tento moment rýchlo stal virálnym a obletel médiá po celom svete.
Zaujímavosťou pritom je, že medaily na tohtoročných hrách sú podľa CNN najdrahšie v histórii olympiád. Dôvodom je prudký nárast cien zlata a striebra na svetových trhoch, ktorý výrazne zvýšil hodnotu kovov použitých na ich výrobu. Materiálová hodnota zlatej medaily dnes presahuje 2000 dolárov, čo je historické maximum a v prepočte je to takmer 2000 eur.
Práve tu vzniká zaujímavý kontrast. Na jednej strane ide o najcennejšie medaily z pohľadu použitých materiálov, na druhej strane sa ukazuje, že ich spracovanie nemusí byť dostatočne precízne, aby vydržali pokope.
