Tento článok je PR správa spoločnosti Swan.
dnes 5. marca 2026 o 10:46
Sponzorovaný obsah

Slovenský internet prepisoval dejiny. Hokej a Petra Vlhová pokorili historické rekordy v dátovej sieti

Slovenský internet prepisoval dejiny. Hokej a Petra Vlhová pokorili historické rekordy v dátovej sieti
Zdroj: Getty Images
Streda 18. februára 2026 sa zapíše do histórie slovenského internetu ako deň s absolútne najvyššou nameranou prevádzkou

Súbeh kľúčových športových momentov na Zimných olympijských hrách 2026, hokejového zápasu Slovensko proti Nemecku a očakávaného štartu Petry Vlhovej v slalome, vyvolal v digitálnom priestore nápor, aký Slovensko doteraz nezažilo.

Historický míľnik: 1,2 Terabitu za sekundu

Slovenské peeringové centrum SIX (Slovak Internet eXchange), ktoré je kľúčovým uzlom pre výmenu internetovej prevádzky na Slovensku, po prvýkrát v histórii zaznamenalo maximálnu dátovú prevádzku presahujúcu hranicu 1,2 Tbps. Tento rekord potvrdzuje enormný záujem Slovákov o online streamovanie športových prenosov v reálnom čase.

CDN sieť pod náporom: 700 Gbps a takmer 300-tisíc divákov naraz

Technologická infraštruktúra CDN (Content Delivery Network), ktorú pre Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR) zabezpečuje spoločnosť SWAN, čelila počas hokejového prenosu extrémnej záťaži. Traffic cez CDN sieť dosiahol vrchol na úrovni takmer 700 Gbps (presne 699,9 Gbps).

„Mimoriadny záujem divákov sme zaznamenali nielen o televízne vysielanie, ale aj v online prostredí. Špeciálna podstránka stvr.sk/olympiáda dosiahla počas trvania hier rekordných 1,76 milióna návštev a takmer 5,8 milióna spustení online prenosov. Štvrťfinálový hokejový zápas Slovensko – Nemecko spolu so slalomom Petry Vlhovej 18. februára 2026 vytvorili nový rekord slovenského internetu, historicky najvyšší počet spustení streamu na webe stvr.sk, konkrétne 931 317, a zároveň aj rekordnú dátovú prevádzku,“ povedal Jindřich Staněk, poverený vedením Sekcie online služieb STVR.

Kľúčové ukazovatele sledovanosti v digitálnom prostredí

Historický 18. február 2026 prepísal dejiny slovenského internetu, keď peeringové centrum SIX po prvýkrát prekonalo hranicu 1,2 Tbps. Enormný divácky záujem o olympijský hokej a slalom vygeneroval cez online platformy STVR viac ako 2,85 milióna zobrazení z takmer 484-tisíc unikátnych zariadení. Absolútny vrchol nastal okolo 13:20 hod., kedy digitálne prenosy naraz sledovalo rekordných 293 701 divákov.

 

Kľúčovú úlohu zohral najmä kanál STV4 (STVR :Šport), ktorý v špičke sám obslúžil vyše 222-tisíc súbežných používateľov pri dátovom toku 626,8 Gbps, pričom celková prevádzka cez CDN infraštruktúru v tom čase atakovala hranicu 700 Gbps.

Smartfóny vs. počítače: ako sme sledovali rekordy?

Dáta ukazujú, že slovenský divák je počas dňa mimoriadne mobilný. Na kanáli STV3 (záložný kanál STVR pre mimoriadne prenosy), kde bolo možné sledovať slalom, tvorili prístupy zo smartfónov až 63,36 %, zatiaľ čo pri hokejovom zápase na STV4 (STVR :Šport) bol podiel smartfónov (45,11 %) a desktopov (43,61 %) takmer vyrovnaný. Moderné Smart TV a tablety tvorili zvyšnú časť publika, čo podčiarkuje dôležitosť stability CDN sietí v Tier3 dátových centrách pre všetky typy zariadení.

TECH
