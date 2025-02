Bude Slafkovský ešte reprezentovať Slovensko na MS? Šatan sa vyjadril k jeho ostrej kritike voči SZĽH

Juraj Slafkovský v podcaste pre zámorský denník tvrdo skritizoval slovenský hokej.

Juraj Slafkovský sa v minulosti ostro vyjadril na účet slovenského hokeja. V rozhovore pre The Athletic kritizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) za rodinkárstvo a komentoval aj výkon slovenských hráčov.

Vtedy na jeho slová reagovali viacerí športovci a odkaz mu poslal aj samotný SZĽH. Teraz, len dva mesiace pred skladaním nominácie na majstrovstvá sveta v hokeji, sa k vyjadreniam 20-ročného športovca vyjadril aj Miroslav Šatan, informuje Šport24.

„To, čo sa udialo, bolo aj dosť mediálne nafúknuté. Pri najbližšej príležitosti by som rád vedel detaily toho, čo sa udialo,“ reagoval na jeho slová prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Napriek tomu, že Juraj kritizoval zväz, šancu reprezentovať Slovensko dostane. „Nemyslím si, že je to záležitosť, ktorá sa týka reprezentácie alebo zväzu. Myslím si, že reprezentácia v minulosti pomohla Jurajovi a Juraj pomohol reprezentácii. Je to vzájomný vzťah a to, čo sa napísalo v médiách, to neovplyvňuje a Juraj má stále otvorené dvere do reprezentácie,“ dodal Šatan.

Slafkovský má však aj priaznivcov, ktorí jeho krok považujú za odvážny a správny, napríklad otec Martina Fehérváryho. O korupcii pred rokmi rozprával kanadskému novinárovi aj kapitán národného tímu Tomáš Tatar. Juraja si zastal aj Richard Lintner. Podľa slov mladého hokejistu, ktorý hrá za Montreal, mu „pár chalanov z tímu napísalo esemesky a povedali mi, že súhlasia a ďakujú za to, čo povedal.“