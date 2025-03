„Za 15 by som sa neotočil ani na druhý bok,“ uviedol Rytmus.

Minulý týždeň sme písali, že viacerí fanúšikovia sa domnievajú, že Separ na koncerte v piesni AENE narážal na Rytmusa. Separ neznámemu raperovi, ktorého meno nepoznáme, vyčítal, že napriek tomu, že odmieta cigarety, marihuanu a alkohol, aj tak spraví reklamu na hazard za 15 000 eur.

„Cením čáva, čo p**uje na trávu, cigy a chlast, ale spraví reklamu na automaty za päťnásť...,“ rapuje Separ. Rytmus sa pred mesiacom objavil na videu na YouTube, kde promuje online kasíno.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa very nice (@veryniceklasicky)

Jeden zo sledovateľov Rytmusa sa ho v otázkach na Instagrame spýtal, či je pravda, že zobral za reklamu na automaty 15-tisíc. Raper na to vtipne zareagoval, že za 15 000 by sa ani nepostavil z postele. „J*be za 15 by som sa ani ne že postavil z postele. Za 15 by som sa neotočil na druhý bok,“ napísal Rytmus.

Zdroj: Instagram /@rytmusking

Okrem reakcie v instagramovom príbehu, Rytmus uverejnil aj reel, v ktorom odpovedá na otázku, či v blízkej budúcnosti plánuje nejaký diss. „Keby som ja dal v mojom postavení diss, tak zaručil by som každému celoplošné promo, pozornosť v Čechách, na Slovensku, v médiách, bulvároch a spoznala by ho aj hocijaká stará babka na dedine a ľudia, ktorí netušia, že niekto taký existuje,“ vyjadril sa raper.