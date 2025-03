Radka schudla s Ozempicom: Nežiadúce účinky boli extrémne

Liečbu Ozempicom môže indikovať iba lekár. Nie je to však liek na chudnutie zdravých ľudí. Má liečiť cukrovku 2. typu a obezitu 2. a 3. stupňa.

Radka je úspešná mladá žena, ktorá už niekoľko rokov pôsobí v beauty sektore. Napriek aktívnemu životnému štýlu dlhodobo zápasila svojím výzorom a túžbou schudnúť niekoľko kilogramov. Jednou z možností, ktoré vyskúšala, bola liečba Ozempicom, o ktorej sa rozhodla verejne hovoriť.

„Áno, ja síce dlhodobo cvičím, ale zároveň celý život chudnem. V určitom období som sa cítila zaseknutá a nedarilo sa mi schudnúť. Myslím si, že to súviselo so stresom, únavou a celkovým vyčerpaním z práce a každodenných povinností. Moje telo jednoducho nereagovalo tak, ako by som chcela, a možno v tom zohrával úlohu aj zvýšený kortizol,“ vysvetľuje Radka, ktorej liečbu sprevádzali nepríjemné vedľajšie účinky.

Mladá žena upozorňuje, že tlak na výzor žien je často tak neúnosný, že sa k skratke schudnúť uchýlia aj tie, ktoré to vôbec nepotrebujú. „Je to hrozne smutné, že z každej strany počúvaš, že musíš vyzerať určite tak, ako to ukazujú celebrity alebo influencerky. Neustále sa porovnávame a kladú sa na nás obrovské očakávania, že musíme byť dokonalé, mať krásnu postavu, a ak nie sme chudé, tak akoby sme neboli hodné. A myslím, že to zažíva väčšina žien, aj keď sú úžasné také, aké sú,“ hovorí.

V rozhovore pre Refresher Radka popísala nežiadúce účinky liečby aj to, prečo sa rozhodla Ozempic vysadiť predčasne. Priblížila tiež, čo si počas toho obdobia uvedomila a prečo o tom chce hovoriť verejne.

Liečbu Ozempicom môže indikovať iba lekár. Nie je to však liek na chudnutie zdravých ľudí. Má liečiť cukrovku 2. typu a obezitu 2. a 3. stupňa. Kompletný článok o tom, ako Ozempic funguje, aké riziká prináša, kto by sa mu mal vyhnúť a čo si o tom myslí odborníčka, si prečítaš v tomto článku.

Prečo si sa rozhodla vyskúšať Ozempic?

Rozhodla som sa to vyskúšať, pretože pracujem so ženami a všimla som si, že je to obrovský trend – mnoho z mojich klientiek na tom schudlo. Keďže sa téma chudnutia medzi nimi často rieši, prirodzene ma to zaujalo. Veľa zákazníčok mi hovorilo o svojich skúsenostiach, a keďže som sa sama snažila schudnúť, no nedarilo sa mi, chcela som nájsť spôsob, ako dosiahnuť výsledky čo najrýchlejšie. Viem, že tento liek je primárne určený pre diabetikov a ľudí s nadváhou, no práve jeho účinok na chudnutie ma presvedčil ho vyskúšať.

Keď spomínaš, že si výsledky videla u klientiek. Boli to ženy s nadváhou alebo to boli ženy, ktoré sa týmto spôsobom snažili zhodiť zopár kíl?

Osobne poznám len jednu ženu, ktorá mala skutočne nadváhu a užívala Ozempic. V mojom okolí však väčšinou tento liek užívajú štíhle ženy. Keď si to spriemerujem, z desiatich žien mala reálnu nadváhu len jedna.

Myslím si, že je za tým aj psychologický aspekt a tlak spoločnosti na ženy – často existuje predstava, že ak si štíhla, si hodnotnejšia. Sama to riešim a vidím, ako veľa žien, aj tých veľmi chudých, stále rieši, že by chceli zhodiť aspoň pár kíl. Je mi to úprimne ľúto a príde mi to šialené.

Jedna moja klientka mi povedala, že jej kamarátka skončila v nemocnici kvôli Ozempicu. Brala ho dlhodobo a mysleli si, že má pankreatitídu alebo dokonca rakovinu pankreasu. Nakoniec sa priznala k užívaniu Ozempicu. Samozrejme, schudla, ale veľmi sa to podpísalo na jej zdraví a musela byť hospitalizovaná.