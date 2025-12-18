Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Lidl.
dnes 18. decembra 2025 o 15:00
Čas čítania 2:22
Sponzorovaný obsah

Vianočná hostina bez kompromisov: Musíme si za štedré sviatky naozaj priplatiť?

Vianočná hostina bez kompromisov: Musíme si za štedré sviatky naozaj priplatiť?
Zdroj: Lidl
Štedrý deň by nemal byť o tom, koľko sme minuli.

Vianoce sú za dverami a mnohí z nás už finišujú svoje vianočné prípravy. Chceme, aby sa stoly prehýbali dobrotami, zemiakový šalát chutil presne ako od babičky, aby pod stromčekom žiarili detské oči a aby návšteva odchádzala s pocitom, že sme sa o ňu kráľovsky postarali. Lenže potom príde obava, ako nadchádzajúce sviatky ustojí naša peňaženka.

Žijeme v dobe, kedy si každý dvakrát rozmyslí, na čo minie svoje ťažko zarobené peniaze. Často nás však máta zakorenený predsudok: „Ak to má byť naozaj dobré, musí to byť drahé.“ Mnohí preto, v obave, aby nepokazili Štedrý večer, kladú do košíka drahé značkové produkty. Je to ale naozaj nutné?

Lidl
Zdroj: Lidl

Kvalita za výhodné ceny, to sa oplatí

Všímaš si, že tie najlepšie klobásy či čokolády v testoch a prieskumoch často nie sú tie od veľkých medzinárodných výrobcov, ale bodujú privátne značky reťazcov? Dôkazom je aj diskontný reťazec Lidl. Jeho značky pravidelne získavajú prestížne ocenenia, ako napríklad Best Buy Award či Qudal.

Čo to znamená pre teba? V Lidli si môžeš dopriať prvotriednu kvalitu bez toho, aby si platil/-a „prirážku za značku“. Za výhodnú cenu si tak môžeš dopriať poctivé mäsové výrobky, výberové údeniny, exkluzívne syry, ale aj nápoje či orechy, ktoré chutia svetovo, no majú rozumnú cenu.

Diskontný reťazec je svojimi privátnymi značkami charakteristický. Tie mu umožňujú poskytnúť výhodnejšiu cenu a má tiež priamy dosah na kvalitu. Nájdeš ich naprieč sortimentom vo všetkých tovarových kategóriách, vrátane drogérie a spotrebného tovaru. Základná idea je jednoduchá – kvalitné produkty môžu príjemne prekvapiť nielen chuťou, ale aj cenou. Pretože to, čo je kvalitné a chutné, nemusí byť nevyhnutne drahé.

Lidl
Zdroj: Lidl

Všetko na jednom mieste

Mnohým na predvianočnej nálade nepridáva ani behanie po meste. Mäso kúpiš v jednom obchode, sladkosti v ďalšom, darčeky v hračkárstve, potreby pre domácich majstrov v špecializovanom supermarkete. Lidl je odpoveďou aj na tento problém.

Pod jednou strechou nájdeš všetko, čo potrebuješ na prežitie zázračných Vianoc – či už ide o kvalitné mäso, chutné sladkosti, kompletný sortiment pre najmenších Lupilu, či darčeky pre celú rodinu.

V Lidli máš bohatú ponuku spotrebného tovaru, ktorý zaručene poteší malých i veľkých. Drevené hračky z sú kvalitné, trvácne a rozvíjajú detskú fantáziu. A pre dospelých? Kutila potešíš náradím Parkside a mamu či sestru vychytávkou do kuchyne alebo štýlovým oblečením Esmara.

Lidl
Zdroj: Lidl

Ak chceš na sviatky niečo extra, nemusíš ísť do drahých prémiových obchodov. Privátna značka Deluxe v Lidli ponúka pestrý výber exkluzívnych produktov. Či už sú to krevety na predjedlo, kvalitné paštéty, prémiové dezerty alebo syry. Za zlomok ceny si doma spravíš hostinu ako v drahej reštaurácii.

K sviatkom neodmysliteľne patrí aj sladké. Pod značkou Favorina v Lidli nájdeš skutočnú chuť Vianoc. Či už kúpiš čokoládové figúrky, pralinky alebo adventné kalendáre, každá dobrota sa teraz stáva aj malým gestom solidarity. Stačí si vybrať ktorúkoľvek zo sladkých dobrôt obľúbenej privátnej značky Favorina, a za každý predaný kus Lidl venuje jeden cent ľuďom v núdzi. Potešíš nielen seba alebo svojich najbližších, ale aj tých, ktorí to naozaj potrebujú.

Nakupovať v Lidli sa jednoducho oplatí

Vianoce nemajú byť o strese z prázdnej peňaženky. Majú byť o spolupatričnosti, pohode a radosti z dobrého jedla v kruhu rodiny. Lidl nám ukazuje, že si to všetko môžeme dopriať bez kompromisov. Ušetriť ešte výraznejšie môžeš aj prostredníctvom vernostného programu Lidl Plus. Vďaka kupónom ešte pred Vianocami získaš zľavu až do 10 % hodnoty tvojho nákupu a dopriať si tak ešte štedrejšie sviatky.

Preto, keď budeš tento rok písať nákupný zoznam, spomeň si na jednoduchú vec: Najlepšie Vianoce nie sú tie najdrahšie, ale tie, ktoré si užiješ bez starostí. A plný košík dobrôt z Lidla je ten najlepší začiatok. Pretože nakupovať v Lidli sa skutočne oplatí.

Lidl
Zdroj: Lidl
LIDL SLOVENSKO VIANOCE
