Johanka Fabišíková sa živí ako tanečnica na Ibize. Poznať ju však môžeš aj ako výraznú postavu z reality šou Survivor.

Na klubovej scéne tejto svetoznámej destinácie pre milovníkov nočného života, elektronickej hudby a veľkolepých letných pártyJohanka nie je žiadnym nováčikom – tento rok tam strávi už svoju desiatu letnú sezónu.

Za lákavým zárobkom, krásnych kostýmov, dokonalého looku a nikdy nekončiacej párty sa skrýva každodenná niekoľkohodinová drina. „Odmena zodpovedá tomu množstvu odrobených hodín a námahe. Ja som často mala dve-tri práce naraz. Napríklad cez deň od 14:30 do 23:00 v Ushuaïi a hneď potom od polnoci do šiestej ráno v Hï. A keď som mala voľno, robila som ešte v Blue Marlin, čo je plážový klub,“ vysvetľuje Johanka v rozhovore pre Refresher.



Ibiza je podľa jej slov úžasné miesto, no treba sa tam mať na pozore. Drogy sú tam dostupnejšie ako inde a neviazaná zábava sa nemusí skončiť len veselou príhodou. „Veľakrát som videla turistky, väčšinou sú to Angličanky, Nemky, ktoré prídu s tým, že ‚Ideme si užiť‘ a kupujú si tieto veci od ľudí, ktorí ich predávajú. Dajú si množstvo, ktoré ich telo pravdepodobne nezvládne, intoxikuje ich to, a potom stratia vedomie...“

„Videla som, ako SBS-kári nesú doslova v náručí počúrané baby – návštevníčky klubu, ktoré boli v kŕčoch. Tieto veci som videla a zažila z druhej stránky, a viem, že by som sa nikdy neohrozila. No sú turistky, ktoré prídu, myslia si, že sa im nič nestane, ale môže sa stať čokoľvek,“ zdôrazňuje.

Zdroj: Archív respondentky

Baví ťa naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Ako vyzerá každodenný režim klubovej tanečnice na Ibize.

Koľko času zaberie príprava pred vystúpením vrátane kostýmovania, líčenia a úpravy vlasov.

S akými umelcami vystupovala.

Na čo si na Ibize treba dávať pozor.

Koľko peňazí si vie mesačne zarobiť.

Ako jej prácu vníma jej priateľ.

Ako majú tanečnice zabezpečenú ochranu.

Aký kód slúži ženám na privolanie pomoci v kluboch na Ibize a ako funguje.

Čo ťa priviedlo k práci tanečnice na Ibize?

Prvýkrát som prišla na Ibizu v roku 2015 a začala som v klube Amnesia, ktorý je známy tým, že každú sezónu hľadá nové tváre. Zameriavajú sa najmä na tanečnice z krajín ako Rumunsko, Česko, Slovensko, Poľsko, Lotyšsko či Litva – jednoducho chcú priniesť trochu iný vizuál, než je bežné v iných španielskych kluboch, kde tancujú prevažne Španielky.

Na Facebooku si ma našla Frederika Kurtulíková – bývalá Miss Slovensko, ktorá kedysi žila na Ibize a tiež tam tancovala a pozvala ma na kasting v Bratislave. Išla som, vybrali ma – a ja som sa rozhodla odísť úplne do neznáma. Dnes môžem povedať, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Otvorilo mi to dvere do úplne iného sveta.

A už si vtedy tancovala alebo si nemala žiadne skúsenosti?

Vôbec, čo sa týka klubovej scény, tak absolútne nie. Ja som predtým stepovala, čiže nejaké tanečné skúsenosti som mala, ale vôbec nie s go-go tancom alebo s klubovým prostredím. Takže toto bola úplne moja premiéra.

Bol to tvoj sen vyskúšať si niečo také, alebo to bola skôr náhoda a nečakaná príležitosť?

Bola to úplná náhoda. Dlho som jej dokonca hovorila, že nie – že tam v žiadnom prípade nejdem, že ma tam niekto okradne alebo ma predajú na obchod s bielym mäsom (smiech). Lebo veď Ibiza, najmä tak desať rokov dozadu na Slovensku mala povesť „sex, drogy a rock’n’roll“. Ľudia mali (a možno ešte stále majú) dosť skeptický pohľad na to miesto.

Ale keď som išla na ten casting, stretla som sa osobne s Frederikou, ktorá bola mojím prvým kontaktom. Z rozhovoru s ňou bolo cítiť úprimnosť – všetko prebiehalo oficiálne cez španielsku ambasádu v Bratislave, takže nič nebolo neoverené či podozrivé. A to mi totálne odblokovalo strach. Išla som síce do neznámeho, ale len čo som vystúpila z lietadla, vedela som, že toto je ono.

Aká bola realita verzus tvoje očakávania?

Absolútne som netušila, aké nádherné to tu je, aká je Ibiza magický ostrov a akí úžasní, príjemní a kvalitní ľudia tu žijú. Nechcem tým nikoho uprednostňovať, ale tí, čo sem prídu, naozaj nasajú tú špeciálnu atmosféru a energiu, ktorú Ibiza má – a práve to z nej robí také jedinečné miesto.

Vždy, keď sem prídem, cítim sa o 50 % lepšie – ako keby mi ostrov dobíjal baterky. Všetky očakávania to len prekonalo.

Zdroj: archív respondentky

Ak tomu správne rozumiem, na Ibize si si vybudovala komunitu, ku ktorej sa každý rok rada vraciaš. Nebolo náročné zapadnúť medzi miestnych?

Zo začiatku áno, pretože keď som začínala v Amnesii, náš tím tanečníc bol zmesou rôznych národností. Všetky sme spolu komunikovali po anglicky, takže som mala len minimálny kontakt so španielčinou aj so samotnými Španielmi, ktorí sú tu dlhšie a majú za sebou viac sezón.

Zmena prišla, keď som prešla do klubov ako Ushuaïa a Hï. Tam bola šatňa čisto španielska a ja som bola jediná cudzinka. Dievčatá mali väčšinou nízku úroveň angličtiny, takže ak som chcela byť súčasťou tímu, musela som sa prispôsobiť a naučiť sa po španielsky. A vďaka nim – hlavne v roku 2018, keď som v Hï začínala – som sa jazyk naučila. Ony ma učili a tým som sa medzi nich dostala úplne prirodzene.

Bolo pre teba náročné naučiť sa jazyk?

Vedela som len pár slov, takže som išla úplne od základov. A tým, že som bola denne obklopená jazykom, jednoducho som to napočúvala. Najdôležitejšie je prekonať ten blok, ktorý máme mnohí v sebe ešte zo školy – strach, že sa pomýliš, že sa ti niekto vysmeje, že niečo povieš zle. Proste hovoríš tak, ako vieš – a buď ti niekto chce porozumieť, alebo nie.