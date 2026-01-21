Algoritmus sociálnych sietí nás presviedča, že neurovývinovú poruchu má dnes snáď každý. Kde končí bežná roztržitosť a začína skutočná diagnóza?
Stačia tri minúty scrollovania a máš pocit, že máš diagnózu. Sociálne siete spravili z ADHD novodobý trend. Videá s titulkami „5 znakov, že máš ADHD“ na nás vyskakujú denne a presviedčajú nás, že bežná ľudská roztržitosť je v skutočnosti neliečená psychiatrická diagnóza.
Kde je ale hranica medzi tým, že si len preťažený z rýchlej doby, a tým, že tvoj mozog reálne funguje inak? Nie je to len o nepozornosti V našom novom videu sme sa pozreli na to, prečo sa z ADHD stalo buzzword práve teraz. S terapeutom Martinom Takáčom z platformy K Sebe sme rozobrali fenomén samodiagnostiky.
Prečo je nebezpečné veriť influencerom viac než lekárom? A prečo ti online testy nikdy nemôžu dať pravdivú odpoveď? O svoj pohľad sa podelil aj psychiater Tomáš Kulhan, ktorý vysvetlil ako funguje liečba a medikácia v prípade, že sa u pacienta ADHD skutočne potvrdí.
Mnoho ľudí sa v príznakoch nájde, no odborníci upozorňujú na jeden kľúčový faktor, o ktorom sa na TikToku mlčí. Súvisí s tvojím detstvom a ak ho nespĺňaš, pravdepodobne je tvoj problém niekde úplne inde. O čo ide a ako rozoznať skutočnú diagnózu od obyčajnej únavy? To sa dozvieš v našom videu!