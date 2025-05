Pre rok 2025 je Cannes Film Festival naplánovaný od 13. do 24. mája 2025.

Festival de Cannes alebo v preklade festival v Cannes patrí nielen medzi najsledovanejšie filmové, ale aj módne udalosti v roku. Minulý rok sme na filmovom festivale mohli vidieť viaceré odvážne róby, ako napríklad odhalený dekolt Belly Hadid.

Tento rok to však bude iné. Filmový festival tesne pred otvorením zaviedol nové pravidlo, ktoré výrazne ovplyvní módnu stránku podujatia. Organizátori aktualizovali svoj oficiálny dress code a oznámili, že nahota je na červenom koberci zakázaná, informoval CNN.

V praxi to znamená, že akokoľvek odhalené šaty, ktoré v posledných rokoch ovládli svetové premiéry, nie sú vítané. Ide najmä o šaty vyrobené z priesvitných materiálov, ako je tyl, čipka či sieťovina, ktoré nezakrývajú takmer nič. Celebritné stylistky si tak budú musieť dať pozor, aby ich módne kreácie neprekročili novú hranicu.

Takto by tento rok Bella Hadid na červený koberec nemohla prísť. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Ešte vlani sa v Cannes objavili modely, ktoré by podľa nových pravidiel možno neprešli. Zákaz sa pritom netýka len nahoty – festival tiež zakazuje veľké objemné šaty s vlečkami, ktoré by mohli spôsobovať komplikácie na červenom koberci. Filmový festival v Cannes sa tento rok bude konať v termíne od 13. do 24. mája.

Červený koberec by mal byť známkou elegancie a organizátori sa pravdepodobne chcú vyhnúť ošiaľu, ktorý by mohol byť spôsobený nevhodným outfitom. Na odovzdávaní cien Grammy takýto chaos spôsobil Kanye West s Biankou Censori, keď prišla v mini priehľadných šatách.

Nové pravidlá tak môžu výrazne ovplyvniť vizuálny charakter tohtoročného festivalu. Vyzerá to, že organizátori chcú červený koberec očistiť od trendov, ktoré už čoraz častejšie balansujú medzi umením a čistým exhibicionizmom. Ako veľmi sa to odzrkadlí na outfitoch hviezd, uvidíme už čoskoro.