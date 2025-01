Najhoršie príbehy z autoškoly: Volal ma na jazdu o polnoci, potom sa opýtal, či si nechcem zajazdiť na ňom

Chytanie za stehná, perverzné poznámky či psychický nátlak zažívajú mladé Slovenky v autoškolách dodnes.

„Len sa pohraj s tou pákou, chyť si ju a drž ju, to sa ti do života stopercentne hodí, ver mi," počul som na vlastné uši z úst inštruktora, ktorý sedel predo mnou a za volantom bola moja známa, s ktorou sme akurát končili naraz autoškolu.

Síce prešlo 11 rokov, no pamätám si to ako dnes. A pamätám si aj jej „smiech,“ ktorý trval sekundu a ktorým sa mu snažila naznačiť, aby jej dal pokoj. Pomyslel som si, že má asi smolu, nemôže mať predsa každý inštruktor na východnom Slovensku narážky.

V tomto článku si prečítaš: Ako volal inštruktor Broňu na jazdu o polnoci a prečo jej vynadal do p*č.

Prečo musela mladá študentka zmeniť autoškolu kvôli inštruktorovi.

Aké je potenciálne najlepšie riešenie tohto problému podľa riaditeľa autoškoly.

Zisťovali sme, ako sú na tom autoškoly dnes. Prostredníctvom reelska na sociálnej sieti aj ankety na našom Instagrame sme oslovili niekoľko respondentiek, ktoré boli ochotné zdieľať svoje nepríjemné skúsenosti z autoškoly. Šokovalo nás, čo zažili niektoré ženy nielen v minulosti, ale napríklad ešte aj nedávno v roku 2023.

„Začalo sa to tým, že mi nenápadne chytil stehno. Napríklad mi chcel preradiť a chytil mi stehno, pohladkal ma a dal ju preč. Neriešila som to nejako. Ale začal ma po čase zaňho stláčať, mal perverzné poznámky, pamätám si, že mi volal okolo 11. – 12. večer, či nechcem ísť na jazdu. Volal mi tak ešte 2x a na poslednýkrát sa ma opýtal, či si nechcem na ňom zajazdiť," načala desivé priznanie pre Refresher mladá Broňa (mená všetkých uvedených respondentiek sme zmenili, redaktor pozná ich pravú totožnosť, pozn.)

Zdroj: Ilustračný záber (Unsplash)

Cez sociálne siete, fóra či osobné rozhovory sme sa dostali k viacerým výpovediam žien, ktoré mali podobné skúsenosti. Či už ide o situáciu spred 20 rokov alebo niekoľkých týždňov, všetkých respondentiek sme sa pýtali na to isté. A síce, ako sa to začalo, čo v tom momente robili a či s tým oboznámili rodičov, prípadne vedenie autoškoly alebo políciu.

„Autoškolu som robila v Košiciach ešte v roku 2002. Inštruktor mal prakticky od začiatku nevhodné poznámky a celú dobu mal tiež sexuálne narážky. Nikomu som o tom nepovedala, mala som strach, jednak som sa veľmi hanbila a myslela som si, že ma nenechá prejsť jazdami, čo bola hlúposť, ale bála som sa toho. Viem, že to vtedy robil aj iným babám a dnes by som to riešila inak. Bola som mladá, nemala som ani 18. Možno keby som sa ozvala, prípadne aj viaceré, tak by ho to možno stálo miesto," zdôverila sa Jana.