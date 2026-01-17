Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Create Space.
dnes 17. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 1:19
Richard Balog

FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti

FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
Zdroj: Create Space
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pozri sa, čo môžeš urobiť, keď potrebuješ viac priestoru v byte, ale nechceš opustiť obľúbenú lokalitu.

Slovenský architektonický ateliér Create Space, ktorý pôsobí aj v zahraničí, predstavuje nový projekt – rekonštrukciu bytu v Budapešti pre modernú rodinu.

Každá rodina pozná dilemu, keď príde čas hľadania kompromisu medzi komfortom a lokalitou bývania. Rovnakému problému čelila rodina v Budapešti, pre ktorú bol ich milovaný byt príliš „tesný“ vzhľadom na potrebu samostatnej pracovne aj detských izieb.

Namiesto toho, aby majitelia opustili miesto, kde majú priateľov, školy a zázemie, našli s architektmi spôsob, ako rozšíriť priestor tam, kde sa cítia doma.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou 10. januára 2026 o 11:00
Create Space, Budapešť
Zdroj: Create Space

Tím architektov priniesol nečakanú odpoveď, a to vynechať invazívne stavebné zásahy a použiť nábytok namiesto priečok – zvolili inteligentné vrstvenie stolárskych prvkov, ktoré určujú hranice medzi spoločenskou a pracovnou časťou bytu.

Multifunkčné solitéry nielen rozdeľujú priestor, ale zároveň obsahujú úložné priestory, knižnicu či akustické tlmenie, vďaka čomu maximalizujú každý štvorcový meter. Ateliér Create Space nepracoval s plnými priečkami, čím sa zachoval prirodzený tok svetla a pocit vzdušnosti, ktorý je typický pre budapeštianske byty v danej lokalite.

Create Space, Budapešť
Zdroj: Create Space

Tento projekt nie je len o dizajne. Je o zachovaní domova tam, kde bije srdce rodiny.

Projekt predstavuje príklad udržateľnej rekonštrukcie, keďže vďaka eliminovaniu búracích prác vznikol malý stavebný odpad aj menší hluk, a rodina ušetrila mesiace komplikácií spojených s presťahovaním.

Rodina sa rozhodla nepredať byt – deti nemuseli meniť škôlku ani školu a všetci získali interiér, ktorý potrebovali, bez toho, aby opustili svoju obľúbenú lokalitu.

Odporúčané
Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate 3. januára 2026 o 11:00
Create Space, Budapešť
Zdroj: Create Space

V postpandemickej dobe rieši problém „home office vs. detská izba“ takmer každý. Projekt od ateliéru Create Space ukazuje, že architekt nemusí míňať peniaze na drahé materiály, ale jeho úlohou je nájsť efektívne a udržateľné riešenia, ktoré skutočne zlepšia kvalitu života majiteľov. V Budapešti vďaka tomu zachovali domov, ktorý je viac ako dizajn – predstavuje pocit, ktorý zostal aj po odchode architektov.

Pozri si galériu s množstvom detailných fotografií, vďaka ktorým si vytvoríš presný obraz o rekonštrukcii bytu v Budapešti od slovenských architektov.

Create Space, Budapešť Create Space, Budapešť Create Space, Budapešť Create Space, Budapešť
Zobraziť galériu
(22)
Odporúčané
Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami 27. decembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou 10. januára 2026 o 11:00
Odporúčané
Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate 3. januára 2026 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARCHITEKTÚRA
Odporúčame
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
včera o 08:00
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 2 dňami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
včera o 17:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 4 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred hodinou
Storky
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
Lifestyle news
Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?
pred hodinou
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 2 hodinami
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
včera o 16:47
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
včera o 16:04
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
včera o 15:21
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
včera o 14:39
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:52
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
včera o 13:04
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
včera o 12:11
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
včera o 11:32
Spravodajstvo
Robert Fico Dôchodky Doprava Počasie
Viac
PREHĽAD: Koľko peňazí od štátu dostanú jednotlivé politické strany?
pred 27 minútami
Pracovali ste v Rakúsku? Váš dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíte
pred hodinou
Chystáš sa do Poľska? Policajti ti skontrolujú aj výbavu, ktorú u nás nepotrebuješ
pred 2 hodinami

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Youtube a influenceri
včera o 09:52
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
včera o 09:52
2
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 2 dňami
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
pred 2 dňami
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
pred 3 dňami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
včera o 15:21
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
včera o 12:11
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zahraničné
pred 2 dňami
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
pred 2 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred hodinou
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
včera o 17:00
Viac z Fashion Všetko
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
Oblečenie
12. 1. 2026 11:08
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
12. 1. 2026 11:08
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
pred 4 dňami
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
Kultúra
pred 53 minútami
V spolupráci
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
pred 53 minútami
Pozri sa, čo môžeš urobiť, keď potrebuješ viac priestoru v byte, ale nechceš opustiť obľúbenú lokalitu.
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred hodinou
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
pred hodinou
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 2 hodinami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:52
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
včera o 09:52
2
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 2 dňami
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
včera o 13:04
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:52
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia