Pozri sa, čo môžeš urobiť, keď potrebuješ viac priestoru v byte, ale nechceš opustiť obľúbenú lokalitu.
Slovenský architektonický ateliér Create Space, ktorý pôsobí aj v zahraničí, predstavuje nový projekt – rekonštrukciu bytu v Budapešti pre modernú rodinu.
Každá rodina pozná dilemu, keď príde čas hľadania kompromisu medzi komfortom a lokalitou bývania. Rovnakému problému čelila rodina v Budapešti, pre ktorú bol ich milovaný byt príliš „tesný“ vzhľadom na potrebu samostatnej pracovne aj detských izieb.
Namiesto toho, aby majitelia opustili miesto, kde majú priateľov, školy a zázemie, našli s architektmi spôsob, ako rozšíriť priestor tam, kde sa cítia doma.
Tím architektov priniesol nečakanú odpoveď, a to vynechať invazívne stavebné zásahy a použiť nábytok namiesto priečok – zvolili inteligentné vrstvenie stolárskych prvkov, ktoré určujú hranice medzi spoločenskou a pracovnou časťou bytu.
Multifunkčné solitéry nielen rozdeľujú priestor, ale zároveň obsahujú úložné priestory, knižnicu či akustické tlmenie, vďaka čomu maximalizujú každý štvorcový meter. Ateliér Create Space nepracoval s plnými priečkami, čím sa zachoval prirodzený tok svetla a pocit vzdušnosti, ktorý je typický pre budapeštianske byty v danej lokalite.
Tento projekt nie je len o dizajne. Je o zachovaní domova tam, kde bije srdce rodiny.
Projekt predstavuje príklad udržateľnej rekonštrukcie, keďže vďaka eliminovaniu búracích prác vznikol malý stavebný odpad aj menší hluk, a rodina ušetrila mesiace komplikácií spojených s presťahovaním.
Rodina sa rozhodla nepredať byt – deti nemuseli meniť škôlku ani školu a všetci získali interiér, ktorý potrebovali, bez toho, aby opustili svoju obľúbenú lokalitu.
V postpandemickej dobe rieši problém „home office vs. detská izba“ takmer každý. Projekt od ateliéru Create Space ukazuje, že architekt nemusí míňať peniaze na drahé materiály, ale jeho úlohou je nájsť efektívne a udržateľné riešenia, ktoré skutočne zlepšia kvalitu života majiteľov. V Budapešti vďaka tomu zachovali domov, ktorý je viac ako dizajn – predstavuje pocit, ktorý zostal aj po odchode architektov.
Pozri si galériu s množstvom detailných fotografií, vďaka ktorým si vytvoríš presný obraz o rekonštrukcii bytu v Budapešti od slovenských architektov.